ÖNEMLİ BİR ÖLÇÜT

Bu da finansal piyasaların merkezindeki en önemli enstrüman olarak değerlendirilmesine yol açıyor. Söz konusu durum tahvil getirisinin diğer birçok finansal varlık enstrümanı açısından önemli bir ölçüt olmasına götürürken aynı zamanda oldukça hacimli kredilerde teminat verilmesi imkânını da sağlıyor.

Hal böyle olunca firmaların ve hükümetlerin nakit ihtiyaçlarında hızlı şekilde düşük maliyetle satılabilmeleri açısından bu tahvillerin güvenli ve istikrarlı bir enstrüman statüsünde kalmasına imkân veriyor.

Devlet tahvillerinin seyrinde oluşan çok ufak değişimler dahi zincirleme etkisiyle tüm piyasalara etki edebilme özelliği taşıyor. ABD 10 yıllık tahvil faizlerinin piyasaları bu kadar etkilemesinin asıl nedeni de bu.