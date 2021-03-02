Takvim

Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Ekonomi
    • 02.03.2021 08:59
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 02.03.2021 09:02
    ABONE OL

    kaç TL? ? Yeniden düşüşe geçti! Dolarda al-sat kaybettiriyor...

    Haftanın ikinci işlem gününde döviz kurunda yaşanan son dakika gelişmeleri yakından takip ediliyor. Piyasalarda hareketlilik artsa da ana trendler korunuyor. kuru, geçen hafta tahvil faizlerinin beklenmedik artışıyla sert yükselerek 7.50'yi test ettikten sonra Mart haftasına sert düşüşle başladı. Peki, ? ? İşte son dakika haberinin detayları...

    Dolar yeniden düşüşe geçti! 2 Mart dolar euro fiyatları...

    Dolar/TL'de, ABD 10 yıllık tahvil getirisinin ani bir şekilde yüzde 1.6 seviyesinin üzerine çıkması sonrası yaklaşılan 7.5'li seviyelerden getirilerdeki yükselişin durmasıyla 7.25'in altına kadar geriledi.

    Dolar/TL'de 6.9'dan başlayan ve 7.4850'e kadar süren değer kaybında olduğu gibi değer kazancında da benzer para birimlerinden açık ara ayrıştı. TL'nin bugün dolar karşısındaki değer kazancı yüzde 2.5 civarında olurken benzer para birimlerindeki kazançlar genelde yüzde 1'in altında kaldı. Cuma günü 50 günlük hareketli ortalamanın altına gerileyen BIST 100 endeksi de toparlandı ve 1500 üzerinde tutundu.

    Piyasalarda yarın açıklanacak enflasyon verisi ve TCMB'nin yatırımcı toplantıları izleniyor. 2 Mart sabahı dolar/TL 7.2965 seviyesinde, sepet kur 8 TL'nin üzerinde seyrediyor. Altın fiyatlarında ise düşüş sürüyor.

    1 Dolar: 7.30 Lira

    1 Euro: 8.78 Lira

    1 İngiliz Sterlini: 10.13 Lira

    1 İsviçre Frangı: 7.99 Lira

    TAHVİL FAİZLERİ ÖNEMLİ...

    Zira bugün ABD'de 21 trilyon dolar büyüklüğüne ulaşan tahvil piyasası, tüm dünyada güvenli, riski düşük ve likit varlıklar olarak kabul ediliyor.

    Bu da tahvil faizlerinin yakından takip edilmesine yol açıyor. Yatırımcıların bu tahvillere değer vermesinin en önemli gerekçesiyse ödenmeme riskinin oldukça düşük görülmesi.

        ÖNEMLİ BİR ÖLÇÜT

        Bu da finansal piyasaların merkezindeki en önemli enstrüman olarak değerlendirilmesine yol açıyor. Söz konusu durum tahvil getirisinin diğer birçok finansal varlık enstrümanı açısından önemli bir ölçüt olmasına götürürken aynı zamanda oldukça hacimli kredilerde teminat verilmesi imkânını da sağlıyor.

        Hal böyle olunca firmaların ve hükümetlerin nakit ihtiyaçlarında hızlı şekilde düşük maliyetle satılabilmeleri açısından bu tahvillerin güvenli ve istikrarlı bir enstrüman statüsünde kalmasına imkân veriyor.

        Devlet tahvillerinin seyrinde oluşan çok ufak değişimler dahi zincirleme etkisiyle tüm piyasalara etki edebilme özelliği taşıyor. ABD 10 yıllık tahvil faizlerinin piyasaları bu kadar etkilemesinin asıl nedeni de bu.

        TREND DEĞİŞİMİ

        Kurdaki dönüş hareketlerinin ana trendi; dolar endeksine ve makro ekonomik verilerdeki iyileşmeye bağlı. Kurun trend değişimlerinde izlenecek önemli göstergeler:

        1 - Dolar Endeksi'nin (DXY) seyri.
        2 - Enflasyonda tek haneli rakamlara doğru bir eğilimin başlaması.
        3 - Haftalık sıcak para hareketlerinde pozitif yönlü seyir.
        4 - Dolarizasyonda yaşanabilecek çözülme.
        5 - Turizmin yeniden açılması.
        6 - İhracatta katma değerli ürünlerin öne çıkması. Birimin başına ihracatın artırılması.

        DİKKAT! AL-SAT KAYBETTİRİYOR

        Dolar kurunun fiyat hareketlerinden yararlanmak için sürekli al - sat yapmak kaybettiriyor. Bunun ana nedenlerini birkaç başlık altında toplayabiliriz:

        1 - Piyasada oluşan fiyatla bankalar arasında ve döviz bürolarındaki marj farkı var.
        2 - Alım ve satımlarda kesilen komisyon.
        3 - Mevcut küresel ve yerel koşulların oluşturduğu sürekli bir oynaklığın varlığı. Değişen dengeler kararları da etkiliyor.

        BORSADA YÜKSELİŞ POTANSİYELİ

        Borsa endeksinde açıklanan bilançolarla hisse bazlı yükseliş potansiyeli korunuyor. Tedirginlik ve oynaklık yüksek olacaktır. Ancak endeksin yeniden 1.500 seviyesinin üzerinde kalıcı hareketi yukarı hareket yönünde ivmeyi güçlendirecektir. Olası satışlarda 1.450 hatta 1.370'ler gündeme gelebilir. Ancak bunlar geçici sarkmalar. Borsa bir süre yatay hareket ederek yeniden yükseliş yönündeki ivmeli hareketini sürdürecektir. Halihazırda 1.800 hedefi korunuyor.
        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
        Haberler Ekonomi Dolar kaç TL? 2 Mart 2021 dolar euro fiyatları kaç oldu? Yeniden düşüşe geçti! Dolarda al-sat kaybettiriyor...