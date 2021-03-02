

Altın Alımında Önemli Değişiklik Yapıldı!

Altın alımında düzenlemeler yapıldı. Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından yayımlanan açıklamada 6 önemli değişiklik yapıldığı görüldü.

Altın alımında düzenleme yapıldı.

Dün önemli bir karar yayımlandı ve Maliye Bakanlığı, altın ithalatında "güvenirlilik ve şeffaflığın" artırılması yönünde önemli kararlara imza attı.

Alınan kararlara bakıldığında ithal altında , gümrükte verilmesi mecburi olan ayar raporunun Darphane tarafından düzenleneceğine yer verildi. Artık yolcular, yanlarında işlenmemiş altın getiremeyecek. Bir diğer değişiklik ise Borsa İstanbul listesinde bulunan rafinerilerde üretilmesi ve oranın mührünü , amblemini taşıması zorunlu kılınacak. Şeffaflık olması için de raporlar Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü tarafından düzenlenecek.

Bakanlık tarafından yayımlanan söz konusu tebliğ ile birlikte tüm standart işlenmemiş kıymetli maden sınıfında ithalat işlemleri için Bırsa İstanbul'da yayımlanan rafineriler listesine bakılacak. Getirilecek altınlarda bu rafinerilerin isimlerinin damgalarının olması gerekecek.