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    • Ekonomi
    • 03.03.2021 08:08
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    • 03.03.2021 08:08
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    fiyatlarında şok gelişme! Elinde altın olanlar veya alacaklar aman dikkat! Uzmanlar bile anlam veremiyor! Yavaş yavaş...

    Elinde olanlar veya alacaklar aman dikkat! nda şok gelişme! Uzmanlar bile anlam veremiyor! Yavaş yavaş... Geçtiğimiz günlerde altın fiyatlarındaki anlık değişimler vatandaşların kafasında soru işaretleri oluştururken fiyatların ne kadar düşeceği sorusu sorulmaya başladı. Özellikle altında yaşanan düşüş bir taraftan yatırımcısını üzerken diğer yandan alıcısının yüzünü güldürdü. Çünkü gün geçtikçe fiyatlar anlık olarak çok fazla değişkenlik gösteriyor. Haftanın ikinci gününde aniden düşüş eğilimi gösteren altının bugünkü fiyatını merak edenler, internette 2 Mart altın fiyatları ne kadar 2021? Bugün altın ne kadar oldu? Altın düşer mi, yükselir mi? sorularıyla aratmalarını sürdürüyor.

    takvim.com.tr
    Altın fiyatlarında şok gelişme! Uzmanlar bile anlam veremiyor! Yavaş yavaş...

    Fiyatlardaki değişimler sonrasında altın alma ya da satma işlemleri daha zor hale gelirken vatandaşlar mantıklı bir yatırımı tercih ediyor. Özellikle altın fiyatlarındaki anlık değişimler büyük yatırımcılar için göz ardı edilemeyecek kadar büyük önem taşıyor. Çünkü fiyatlardaki saniyelik değişimler bile çok büyük kazanç ya da zarar getirebiliyor. Geçen hafta dalgalı seyreden altın fiyatları piyasaların açılış gününe sakin başladı. Uzun bir süre yatay banttan çıkamayan altın önceki hafta kayda değer bir yükseliş ivmesi yakalamış gram altının fiyatı 420 lirayı görmüştü. Altının gram fiyatı şu saatlerde 400-410 TL arasında gidip geliyor..

    2 MART ALTIN FİYATLARI NE KADAR 2021? BUGÜN ALTIN NE KADAR OLDU?

    GRAM ALTIN FİYATI 2021

    Alış: 402,61 TL

    Satış: 402,72 TL

    ÇEYREK ALTIN FİYATI 2021

    Alış: 659,00 TL

    Satış: 676,00 TL

    ALTIN (ONS) FİYATI 2021

    Alış: 1 bin 715,97 dolar

    Satış: 1 bin 716,38 dolar

    22 AYAR BİLEZİK FİYATI 2021

    Alış: 368,00 TL

    Satış: 371,00 TL

    CUMHURİYET ALTINI FİYATI 2021

    Alış: 2 bin 627,00 TL

    Satış: 2 bin 713,00 TL

    YARIM ALTIN FİYATI 2021

    Alış: 1 bin 317,00 TL

    Satış: 1 bin 359,00 TL

        Çeyrek altın 677 liradan alıcı buluyor

        Gram altın, yeni haftaya yatay başlamasının ardından saat 10.05 itibarıyla önceki kapanışın hemen üzerinde 413,2 lirada dengelendi. Aynı dakikalarda çeyrek altın 677 lira, Cumhuriyet altını da 2.765 liradan satılıyor.

        Cuma günü yüzde 2 değer kaybetmesinin ardından bugün yükselişe geçen altının ons fiyatı, şu dakikalarda önceki kapanışın yüzde 1,1 üzerinde 1.754 dolar seviyesinden alıcı buluyor.

        Analistler ne diyor?

        Analistler, tahvil piyasasındaki seyrin altının ons fiyatı üzerinde belirleyici olmaya devam ettiğini belirterek, ABD'nin 10 yıllık tahvil faizlerindeki gerilemenin ons altını desteklediğini ifade etti.

        Bugün dünya genelinde açıklanacak imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi verilerinin takip edileceğini bildiren analistler, teknik açıdan altının ons fiyatında 1.730 doların destek, 1.765 doların direnç konumunda olduğunu kaydetti.


        Altında yükseliş başladı diyebiliriz'

        Altın fiyatlarındaki oynaklık altının ons fiyatlarında da hissedildi. Altının ons fiyatı 1751 dolar seviyesine ulaştı. Altındaki inişli çıkışlı seyri sosyal medya hesabından değerlendiren teknik analiz uzmanı Tunç Şatıroğlu, şu değerlendirmeleri yaptı;

        "Altın toparlanıyor. 4 saatlikte wavetrend AL konumuna geçti. ABD açıldığında da hareketin devam etmesi durumunda altında yükseliş başladı diyebiliriz. Asıl olan burada ons fiyatı. Ons yükseliş trendine dönerse dolar tl zaten buradan çok düşmez ve etkisi sınırlı kalır."

            Gümüş değerlendirmesi

            Gümüş fiyatları da altın gibi yükseliş trendine dalgalı bir seyir izliyor. Gram gümüş 6 lira 36 kuruş seviyesinden işlem görürüken gümüşün ons fiyatı uzun bir aranın ardından 26 dolar seviyesine geriledi. Gümüşü değerlendiren teknik analiz uzmanı Tunç Şatıroğlu,"Gümüş de altın ile benzer bir hareket yapıyor. Gümüşün daha hızlı çıkmasını beklerdim ancak bu gidişat ABD açılınca değişebilir. Yani altın ABD açıldıktan sonra da artarsa gümüşteki artış hızlanır. 27,44 ilk hedef olur." iddiasında bulundu.


            Altın Alımında Önemli Değişiklik Yapıldı!

            Altın alımında düzenlemeler yapıldı. Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından yayımlanan açıklamada 6 önemli değişiklik yapıldığı görüldü.

            Altın alımında düzenleme yapıldı.

            Dün önemli bir karar yayımlandı ve Maliye Bakanlığı, altın ithalatında "güvenirlilik ve şeffaflığın" artırılması yönünde önemli kararlara imza attı.

            Alınan kararlara bakıldığında ithal altında , gümrükte verilmesi mecburi olan ayar raporunun Darphane tarafından düzenleneceğine yer verildi. Artık yolcular, yanlarında işlenmemiş altın getiremeyecek. Bir diğer değişiklik ise Borsa İstanbul listesinde bulunan rafinerilerde üretilmesi ve oranın mührünü , amblemini taşıması zorunlu kılınacak. Şeffaflık olması için de raporlar Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü tarafından düzenlenecek.

            Bakanlık tarafından yayımlanan söz konusu tebliğ ile birlikte tüm standart işlenmemiş kıymetli maden sınıfında ithalat işlemleri için Bırsa İstanbul'da yayımlanan rafineriler listesine bakılacak. Getirilecek altınlarda bu rafinerilerin isimlerinin damgalarının olması gerekecek.

            Geçen sene bir yolcu, beraberinde en fazla 5 kilo standart işlenmemiş altını getirebiliyordu. Yeni tebliğ ile birlikte bu değişti. Artık işlenmemiş altın getirilmeyecek.

            Söz konusu düzenleme ile altın ithalinde ayar raporu Darphane Genel Müdürlüğü tarafından verilecek.

            Yolcular artık dışarıdan geldiğinde işlenmemiş altın getiremeyecek. Getirecekleri altınların Borsa İstanbul Rafi,neri Listesindeki şirketlerin mührünün taşıması gerekmektedir. Bunun için rafineriler ve aracı kurumlar 1 Temmuz 'a kadar uyumunu tamamlayacak.

            Bedelsiz ödeme durumu da sonlandırılırken Bankalarla mahsuplaşmada yetki Hazine'ye verildi.
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            Haberler Ekonomi Altın fiyatlarında şok gelişme! Elinde altın olanlar veya alacaklar aman dikkat! Uzmanlar bile anlam veremiyor! Yavaş yavaş...