Fiyatlardaki değişimler sonrasında altın alma ya da satma işlemleri daha zor hale gelirken vatandaşlar mantıklı bir yatırımı tercih ediyor. Özellikle altın fiyatlarındaki anlık değişimler büyük yatırımcılar için göz ardı edilemeyecek kadar büyük önem taşıyor. Çünkü fiyatlardaki saniyelik değişimler bile çok büyük kazanç ya da zarar getirebiliyor. Geçen hafta dalgalı seyreden altın fiyatları piyasaların açılış gününe sakin başladı. Uzun bir süre yatay banttan çıkamayan altın önceki hafta kayda değer bir yükseliş ivmesi yakalamış gram altının fiyatı 420 lirayı görmüştü. Altının gram fiyatı şu saatlerde 400-410 TL arasında gidip geliyor..
2 MART ALTIN FİYATLARI NE KADAR 2021? BUGÜN ALTIN NE KADAR OLDU?
GRAM ALTIN FİYATI 2021
Alış: 402,61 TL
Satış: 402,72 TL
ÇEYREK ALTIN FİYATI 2021
Alış: 659,00 TL
Satış: 676,00 TL
ALTIN (ONS) FİYATI 2021
Alış: 1 bin 715,97 dolar
Satış: 1 bin 716,38 dolar
22 AYAR BİLEZİK FİYATI 2021
Alış: 368,00 TL
Satış: 371,00 TL
CUMHURİYET ALTINI FİYATI 2021
Alış: 2 bin 627,00 TL
Satış: 2 bin 713,00 TL
YARIM ALTIN FİYATI 2021
Alış: 1 bin 317,00 TL
Satış: 1 bin 359,00 TL