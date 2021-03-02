Nakdi ücret desteği ödemesinin ne zaman hesaplarda olacağı akıllarda yavaş yavaş yer edinmeye başlandı. Bilindiği üzere kısa çalışma ödeneği, nakdi ücret desteği gibi pek çok destek koronavirüsün ekonomik etkilerini azaltmak için devreye alınmıştı. Peki, nakdi ücret desteği ne zaman yatacak? Nakdi ücret desteği ne zaman bitiyor? İşte detaylar...

NAKDİ ÜCRET DESTEĞİ NE ZAMAN YATACAK?

Şubat ayı nakdi ücret desteği ödemelerinin yapılacağı tarih hakkında açıklama gelmedi. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından ilerleyen günlerde açıklama yapılması bekleniyor.