Nakdi ücret desteği ödemesinin ne zaman hesaplarda olacağı akıllarda yavaş yavaş yer edinmeye başlandı. Bilindiği üzere kısa çalışma ödeneği, nakdi ücret desteği gibi pek çok destek koronavirüsün ekonomik etkilerini azaltmak için devreye alınmıştı. Peki, nakdi ücret desteği ne zaman yatacak? Nakdi ücret desteği ne zaman bitiyor? İşte detaylar...
NAKDİ ÜCRET DESTEĞİ NE ZAMAN YATACAK?
Şubat ayı nakdi ücret desteği ödemelerinin yapılacağı tarih hakkında açıklama gelmedi. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından ilerleyen günlerde açıklama yapılması bekleniyor.
NAKDİ ÜCRET DESTEĞİ NE ZAMAN BİTİYOR?
Başkan Recep Tayyip Erdoğan "Kısa çalışma ödeneğinin süresini son defa olarak mart ayı sonuna, asgari ücretteki artış miktarı kadar yükselttiğimiz nakdi ücret desteğinin süresini de 17 Mart'a kadar uzattık." dedi.
KARAR RESMİ GAZETE'DE
Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle kısa çalışma başvurusunda bulunan iş yerleri için kısa çalışma ödeneğinin süresinin 31 Mart 2021'e kadar uzatıldığına ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı Resmi Gazete'de yayımlandı.