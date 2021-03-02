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    • Ekonomi
    • 02.03.2021 13:30
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    • 02.03.2021 13:30
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    ? ne zaman bitiyor?

    ödemelerinin ne zaman hesaplara yatırılacağı Mart ayının ilk günlerinden itibaren merak konusu olmaya başladı. Bu bağlamda ödemeler hakkında Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından yapılacak açıklama için bekleyiş başladı. Peki, ? ? İşte merak edilen detaylar...

    Nakdi ücret desteği ne zaman yatacak?

    Nakdi ücret desteği ödemesinin ne zaman hesaplarda olacağı akıllarda yavaş yavaş yer edinmeye başlandı. Bilindiği üzere kısa çalışma ödeneği, nakdi ücret desteği gibi pek çok destek koronavirüsün ekonomik etkilerini azaltmak için devreye alınmıştı. Peki, nakdi ücret desteği ne zaman yatacak? Nakdi ücret desteği ne zaman bitiyor? İşte detaylar...

    NAKDİ ÜCRET DESTEĞİ NE ZAMAN YATACAK?

    Şubat ayı nakdi ücret desteği ödemelerinin yapılacağı tarih hakkında açıklama gelmedi. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından ilerleyen günlerde açıklama yapılması bekleniyor.

    NAKDİ ÜCRET DESTEĞİ NE ZAMAN BİTİYOR?

    Başkan Recep Tayyip Erdoğan "Kısa çalışma ödeneğinin süresini son defa olarak mart ayı sonuna, asgari ücretteki artış miktarı kadar yükselttiğimiz nakdi ücret desteğinin süresini de 17 Mart'a kadar uzattık." dedi.

    KARAR RESMİ GAZETE'DE

    Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle kısa çalışma başvurusunda bulunan iş yerleri için kısa çalışma ödeneğinin süresinin 31 Mart 2021'e kadar uzatıldığına ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı Resmi Gazete'de yayımlandı.

        Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzalı "Yeni Koronavirüs (Covid-19) Nedeniyle Dışsal Etkilerden Kaynaklanan Dönemsel Durumlar Kapsamındaki Zorlayıcı Sebep Gerekçesiyle Kısa Çalışma Uygulanan İş Yerleri İçin Kısa Çalışma Ödeneğinin Süresinin Uzatılması Hakkında Karar" Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

        Karara göre, 4447 sayılı "İşsizlik Sigortası Kanunu"nun geçici 23'üncü maddesinde belirtilen esaslar çerçevesinde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle dışsal etkilerden kaynaklanan dönemsel durumlar kapsamında zorlayıcı sebep gerekçesiyle 31 Ocak 2021'e kadar (bu tarih dahil) kısa çalışma başvurusunda bulunan iş yerleri için kısa çalışma ödeneğinin süresi, anılan Kanun'un ek 2'nci maddesi kapsamındaki uzatma süresiyle sınırlı kalmaksızın, 29 Haziran 2020 tarihli ve 2706 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı'nda belirtilen esaslar çerçevesinde ve 22 Aralık 2020 tarihli ve 3317 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile uzatılan 2 aylık süreden sonra başlamak üzere 31 Mart 2021'e kadar uzatıldı.

        30 HAZİRAN YETKİSİ

        Salgın önlemleri kapsamında getirilen işten çıkarma yasağı ve ücretsiz izin uygulamasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 30 Haziran 2021'e uzatma yetkisi bulunuyor.
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        Haberler Ekonomi Nakdi ücret desteği ne zaman yatacak? Nakdi ücret desteği ne zaman bitiyor?