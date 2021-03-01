Sert düşüşüyle yatırımcısının dikkatini üzerine çeken altın fiyatlarında dalgalı seyir devam ediyor. Fiyatlarda inişli çıkışlı seyir devam ederken son değişimler sabah saatleriyle birlikte araştırılıyor. Son kapanışta dolar kurundaki yükselişe paralel değer kazanan gram altın, günü bir önceki kapanışın yüzde 1 üzerinde 418,6 liradan tamamladı. Gram altın, son işlem gününe değer kaybıyla başladı. Hafta ortasından itibaren inişe geçerek ons başına 1,760 dolara kadar düşen altın fiyatları bu düzeylerde yatay hareket ediyor. İç piyasada, gram altın 420 liraya, çeyrek altın 709 liraya, Cumhuriyet altını da 2,831 liraya geriledi. İşte 22 ayar bilezik, çeyrek, gram, yarım altın fiyatları

ALTIN FİYATLARI NE KADAR OLDU?