2 Mart Salı borsada en fazla kazandıran hisse senetleri hangileri oldu?

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Gözde Girişim 7,21 6,56 9,91 Türk Hava Yolları 14,76 13,80 6,96 İndeks Bilgisayar 26,20 24,66 6,24 Kordsa Teknik Tekstil 26,68 25,26 5,62 Alcatel Lucent Teletaş 36,68 35,32 3,85 Pegasus 91,65 88,50 3,56 TAV Havalimanları 27,30 26,40 3,41 Karsan Otomotiv 4,59 4,44 3,38 Konya Çimento 1.321,50 1.280,40 3,21 Kerevitaş Gıda 5,82 5,65 3,01 Petkim 5,53 5,38 2,79 Ford Otosan 197,90 192,60 2,75 Tekfen Holding 16,83 16,40 2,62 Vestel 28,10 27,54 2,03 Tofaş Oto Fabrikası 37,48 36,80 1,85 Türkiye Sınai Kalkınma Bankası 1,76 1,73 1,73 Gübre Fabrikaları 82,40 81,40 1,23 Bim Mağazalar 67,45 66,75 1,05 Tüpraş 106,90 105,80 1,04 Halk GMYO 3,32 3,29 0,91

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle: