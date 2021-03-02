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    • 02.03.2021 15:43
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    2 Mart Salı borsada en fazla kazandıran hisse senetleri hangileri oldu?

    Borsa İstanbul'da günün en fazla kazandıran 20 hisse senedi belli oldu. Buna göre hisse senedi günün ilk yarısında yüzde 10,00 oranında 1.280,40'dan yükselerek işlem gördü. 2 Mart Salı 2021 borsada en fazla kazandıran hisse senetleri hangileri oldu? hisse ve Kartn hisse fiyatları ne kadar oldu? İşte detaylar...

    AA
    2 Mart borsada en fazla kazandıran hisse senetleri!

    Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:

    (BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
    Gözde Girişim 7,21 6,56 9,91
    Türk Hava Yolları 14,76 13,80 6,96
    İndeks Bilgisayar 26,20 24,66 6,24
    Kordsa Teknik Tekstil 26,68 25,26 5,62
    Alcatel Lucent Teletaş 36,68 35,32 3,85
    Pegasus 91,65 88,50 3,56
    TAV Havalimanları 27,30 26,40 3,41
    Karsan Otomotiv 4,59 4,44 3,38
    Konya Çimento 1.321,50 1.280,40 3,21
    Kerevitaş Gıda 5,82 5,65 3,01
    Petkim 5,53 5,38 2,79
    Ford Otosan 197,90 192,60 2,75
    Tekfen Holding 16,83 16,40 2,62
    Vestel 28,10 27,54 2,03
    Tofaş Oto Fabrikası 37,48 36,80 1,85
    Türkiye Sınai Kalkınma Bankası 1,76 1,73 1,73
    Gübre Fabrikaları 82,40 81,40 1,23
    Bim Mağazalar 67,45 66,75 1,05
    Tüpraş 106,90 105,80 1,04
    Halk GMYO 3,32 3,29 0,91

    Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:

    (BIST 100) En çok düşen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
    Koza Madencilik 16,75 17,76 -5,69
    Aksa Enerji 10,60 11,07 -4,25
    İpek Doğal Enerji 13,68 14,22 -3,80
    Doğan Holding 3,25 3,37 -3,56
    Koza Altın 131,80 136,30 -3,30
    Ege Endüstri 1.567,90 1.620,00 -3,22
    Bursa Çimento 4,68 4,82 -2,90
    Hektaş 29,74 30,58 -2,75
    Çimsa 22,60 23,22 -2,67
    Kartonsan 75,70 77,75 -2,64
    Anadolu Grubu Holding 29,08 29,86 -2,61
    Verusa Holding 62,60 64,20 -2,49
    Türkiye Sigorta 7,13 7,30 -2,33
    Migros Ticaret 39,56 40,50 -2,32
    Selçuk Ecza Deposu 11,52 11,79 -2,29
    Sasa Polyester 39,40 40,30 -2,23
    Bagfaş 25,64 26,20 -2,14
    Borusan Mannesmann 30,40 31,06 -2,12
    Alarko GMYO 24,96 25,48 -2,04
    Çemtaş 15,52 15,84 -2,02

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    Haberler Ekonomi 2 Mart Salı borsada en fazla kazandıran hisse senetleri hangileri oldu?