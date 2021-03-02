2 Mart Salı borsada en fazla kazandıran hisse senetleri hangileri oldu?

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok yükselen ilk 20
|Son Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Gözde Girişim
|7,21
|6,56
|9,91
|Türk Hava Yolları
|14,76
|13,80
|6,96
|İndeks Bilgisayar
|26,20
|24,66
|6,24
|Kordsa Teknik Tekstil
|26,68
|25,26
|5,62
|Alcatel Lucent Teletaş
|36,68
|35,32
|3,85
|Pegasus
|91,65
|88,50
|3,56
|TAV Havalimanları
|27,30
|26,40
|3,41
|Karsan Otomotiv
|4,59
|4,44
|3,38
|Konya Çimento
|1.321,50
|1.280,40
|3,21
|Kerevitaş Gıda
|5,82
|5,65
|3,01
|Petkim
|5,53
|5,38
|2,79
|Ford Otosan
|197,90
|192,60
|2,75
|Tekfen Holding
|16,83
|16,40
|2,62
|Vestel
|28,10
|27,54
|2,03
|Tofaş Oto Fabrikası
|37,48
|36,80
|1,85
|Türkiye Sınai Kalkınma Bankası
|1,76
|1,73
|1,73
|Gübre Fabrikaları
|82,40
|81,40
|1,23
|Bim Mağazalar
|67,45
|66,75
|1,05
|Tüpraş
|106,90
|105,80
|1,04
|Halk GMYO
|3,32
|3,29
|0,91
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok düşen ilk 20
|Son Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Koza Madencilik
|16,75
|17,76
|-5,69
|Aksa Enerji
|10,60
|11,07
|-4,25
|İpek Doğal Enerji
|13,68
|14,22
|-3,80
|Doğan Holding
|3,25
|3,37
|-3,56
|Koza Altın
|131,80
|136,30
|-3,30
|Ege Endüstri
|1.567,90
|1.620,00
|-3,22
|Bursa Çimento
|4,68
|4,82
|-2,90
|Hektaş
|29,74
|30,58
|-2,75
|Çimsa
|22,60
|23,22
|-2,67
|Kartonsan
|75,70
|77,75
|-2,64
|Anadolu Grubu Holding
|29,08
|29,86
|-2,61
|Verusa Holding
|62,60
|64,20
|-2,49
|Türkiye Sigorta
|7,13
|7,30
|-2,33
|Migros Ticaret
|39,56
|40,50
|-2,32
|Selçuk Ecza Deposu
|11,52
|11,79
|-2,29
|Sasa Polyester
|39,40
|40,30
|-2,23
|Bagfaş
|25,64
|26,20
|-2,14
|Borusan Mannesmann
|30,40
|31,06
|-2,12
|Alarko GMYO
|24,96
|25,48
|-2,04
|Çemtaş
|15,52
|15,84
|-2,02