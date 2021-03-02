Banka çalışma saatleri değişti mi? Bankalar saat kaçta açılıyor kaçta kapanıyor?

Bankalar saat kaçta açılıyor kaçta kapanıyor? Kabine toplantısı sonrası alınan kararların ardından kamuda esnek çalışma dönemi sona erdi. Esnek çalışmanın sona ermesiyle gözler bankaların çalışma düzenine çevrildi. Peki banka çalışma saatleri değişti mi? İşte bankalardan yapılan açıklamalar!
AKBANK
Akbank müşterilerine gönderdiği son bilgilendirme mesajında 11 Ocak 2021 tarihinden itibaren şubelerinde 09.00-12.30 ve 13.30-17.00 saatleri arasında hizmet vereceklerini duyurdu.
DENİZBANK
"Değerli Müşterimiz, 14 Ocak Perşembe itibariyla şubelerimizdeki mesai saatlerinin 09:00 - 17:00 olarak düzenlendiğini bilginize sunarız. Bankacılık işlemlerinizi öncelikli olarak MobilDeniz, Internet şubemiz, DenizKartım ve fastPay uygulamaları üzerinden veya ATM'lerimizden gerçekleştirebilirsiniz." denildi.
FİNANSBANK
"Değerli Müşterimiz, Türkiye genelinde şubelerimiz 18 Ocak 2021 itibariyla hafta içi 09:00 - 12:30 ve 13:30 - 17:00 saatleri arasinda hizmet vermeye başlayacaktır"
GARANTİ BANKASI
Garanti Bankası'nın müşterine yaptığı açıklamada 11 Ocak 2021 Pazartesi itibarıyla normal saatleri olan 09.00-12.30 ve 13.30-17.00 arasında hizmet vermeye devam edileceği söylendi.
ZİRAAT BANKASI ÇALIŞMA SAATLERİ
"Değerli Müşterimiz, Sizin ve toplum sağlığını korumak amaciyla 8 Aralık 2020 tarihinden itibaren Şubelerimizde hafta içi 09.00-12.30 ve 13.30-16.00 saatleri arasinda hizmet sunacağız."