Banka çalışma saatleri değişti mi? Bankalar saat kaçta açılıyor kaçta kapanıyor?

FİNANSBANK

"Değerli Müşterimiz, Türkiye genelinde şubelerimiz 18 Ocak 2021 itibariyla hafta içi 09:00 - 12:30 ve 13:30 - 17:00 saatleri arasinda hizmet vermeye başlayacaktır"

GARANTİ BANKASI

Garanti Bankası'nın müşterine yaptığı açıklamada 11 Ocak 2021 Pazartesi itibarıyla normal saatleri olan 09.00-12.30 ve 13.30-17.00 arasında hizmet vermeye devam edileceği söylendi.

ZİRAAT BANKASI ÇALIŞMA SAATLERİ

"Değerli Müşterimiz, Sizin ve toplum sağlığını korumak amaciyla 8 Aralık 2020 tarihinden itibaren Şubelerimizde hafta içi 09.00-12.30 ve 13.30-16.00 saatleri arasinda hizmet sunacağız."