Koronavirüs salgınının vurduğu 2020 yılında, Türkiye'nin ekonomik buhrandan kaçınan birkaç ülkeden biri olduğunu, düşük faiz politikasıyla üçüncü ve dördüncü çeyrekte yaklaşık yüzde 5,9 büyüme yaşadığını ifade eden gazete, Çin'in ardından en büyük 20 ekonomide bunu başaran tek ülke olduğunu vurguladı.