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    • Ekonomi
    • 02.03.2021 16:20
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    • 02.03.2021 16:20
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    ekonomisinin büyüme başarısına ekonomi gazetesi 'tan övgü

    Kronik muhaliflerin algı çalışmalarına rağmen , pandemi yılı olan 2020'yi dünyanın özenerek baktığı bir performans ile geride bıraktı. merkezli dünyaca ünlü ekonomi gazetesi , Türk ekonomisinnin başarısını haberleştirdi. Gazetede yer alan haberde, "Türkiye, 2020 yılında, ekonomik daralmayı önleyebilmiş nadir ülkelerden biri." ifadeleri yer aldı.

    Fransız gazetesinden Türk ekonomisine övgü

    Türkiye İstatistik Kurumu, 2020 yılının 4'üncü çeyreğine (ekim-aralık dönemi) ilişkin büyüme rakamlarını açıkladı.

    TÜİK tarafından açıklanan son verilere göre; Türkiye ekonomisi 2020 yılının son çeyreğinde yüzde 5,9 yıl genelinde ise yüzde 1,8 büyüdü.

    Büyüme verisi geçen yılın üçüncü çeyreğinde ise yüzde 6,7 olarak açıklanmıştı.

    Dünyaca ünlü ekonomi gazetesi Les Echos, söz konusu gelişme üzerine Türk ekonomisin başarısına yer veren bir haberle okuyucularının karşısına çıktı.

    Koronavirüs salgınının vurduğu 2020 yılında, Türkiye'nin ekonomik buhrandan kaçınan birkaç ülkeden biri olduğunu, düşük faiz politikasıyla üçüncü ve dördüncü çeyrekte yaklaşık yüzde 5,9 büyüme yaşadığını ifade eden gazete, Çin'in ardından en büyük 20 ekonomide bunu başaran tek ülke olduğunu vurguladı.

        TÜRK LİRASI DEĞER KAZANDI
        Dünyada 193 ülke arasında sadece 26 ülkenin 2020'yi ekonomik büyümeyle kapattığını ve Türkiye'nin de bu ülkeler arasında olduğunu yazan Les Echos, turizm ve inşaat sektöründeki dalgalanmalara rağmen düşük faiz nedeniyle salgını fırsata çevirdiğini aktardı.

        Ekonomi politikalarına güvenin arttığını ifade eden gazete, Türk Lirası'nın euro ve dolar karşısında yüzde 15 değer kazandığını ifade etti.

        TÜRKİYE GÜVEN TAZELEDİ
        Les Echos, Türkiye'nin ekonomi politikalarında yeniden güvenilirlik sağladığını ve güven tazelediğini belirtti.

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        Haberler Ekonomi Türkiye ekonomisinin büyüme başarısına Fransız ekonomi gazetesi Les Echos'tan övgü