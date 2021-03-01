Çalışan milyonları ilgilendiriyor! Patron maillerimizi okuyabilir mi? Şirket maillerinin okunması suç mu?





İKİ ADRES FARKLI

Bu iki adres ayrımını iyi yapmamız gerekiyor. Kişisel adreslerimiz bize ait ve şifresini kendimiz belirlediğimiz adresler. Burada özel yazışmalarımızı yapabiliriz ve bunun izlenmesi okunması bizim isteğimiz dışında olamaz. Ancak işyerinin tahsis ettiği e-posta adreslerinin bir amacı bulunuyor. O da işle ilgili konularda kullanmak. Bu noktada işyerinin tahsis ettiği e-mail adreslerindeki yazışmaları kimlerin okuyabileceği ise tartışma konusu oluyor. Sadece işyeri için kullanılan e-mail adreslerindeki yazışmaları işverenin ya da yetki verdiği kişilerin okuması özel hayatın gizliliği ile ilgili olmuyor. Bu konuda Anayasa mahkemesinin de bir kararı bulunuyor.