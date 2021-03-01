Çalışan milyonları ilgilendiriyor! Patron maillerimizi okuyabilir mi? Şirket maillerinin okunması suç mu?

Birçok çalışanın aklındaki soru şu: İşyerinde bana tahsis edilen mail adresinden özel yazışmalar yaptığım için işten çıkartılma tehlikesi yaşıyorum. Buradaki maillerimi işverenin okumaya hakkı var mı? Özel hayatıma karışabilir mi?
Aslında ilk başta baktığınızda kişiye ait yazışmaların başkaları tarafından okunması, yada kullanılması yasalara aykırı. Ama işyerindeyseniz durum değişiyor. Teknolojinin gelişmesiyle birlikte artık haberleşme sistemleri de değişiyor. Birbirimize gönderdiğimiz mesajlar yazıdan sese, sesten görüntüye evrildi. Aynı zamanda işyerlerinde de artık haberleşmek için mutlaka e-mail sistemleri kullanılıyor. Dolayısıyla her şirket çalışanlarına birer e-mail adresi tahsis ederek işlerle ilgili haberleşmede kullanmasına açıyor. Bunun dışında çeşitli servis sağlayıcılardan elde ettiğimiz kişisel adreslerimiz de bulunuyor.
İKİ ADRES FARKLI
Bu iki adres ayrımını iyi yapmamız gerekiyor. Kişisel adreslerimiz bize ait ve şifresini kendimiz belirlediğimiz adresler. Burada özel yazışmalarımızı yapabiliriz ve bunun izlenmesi okunması bizim isteğimiz dışında olamaz. Ancak işyerinin tahsis ettiği e-posta adreslerinin bir amacı bulunuyor. O da işle ilgili konularda kullanmak. Bu noktada işyerinin tahsis ettiği e-mail adreslerindeki yazışmaları kimlerin okuyabileceği ise tartışma konusu oluyor. Sadece işyeri için kullanılan e-mail adreslerindeki yazışmaları işverenin ya da yetki verdiği kişilerin okuması özel hayatın gizliliği ile ilgili olmuyor. Bu konuda Anayasa mahkemesinin de bir kararı bulunuyor.