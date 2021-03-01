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    • Ekonomi
    • 01.03.2021 13:14
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    • 01.03.2021 13:25
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    Çalışan milyonları ilgilendiriyor! Patron maillerimizi okuyabilir mi? Şirket maillerinin okunması suç mu?

    Teknolojinin çalışma hayatının içine girmesiyle birlikte işçi ve işveren arasında oluşan ihtilaflı durumlarda da değişimler gözleniyor. İşyerlerinin çalışanlara tahsis ettiği mail adresleri zaman zaman kişisel işler için de kullanılırken, işverenin bu mailleri kontrol edip edemeyeceği ile ilgili akıllarda soru işaretleri bulunuyor. Peki iş mailleri patron tarafından kontrol edilebilir mi? İş mailindeki e-postaları şirket okuyabilir mi? İşte bu konudaki Anayasa Mahkemesi kararıyla birlike Takvim Gazetesi Müdürü merak edilenleri yanıtladı.

    FARUK ERDEM
    Özel haber
    Çalışan milyonları ilgilendiriyor! Patron maillerimizi okuyabilir mi?

    Birçok çalışanın aklındaki soru şu: İşyerinde bana tahsis edilen mail adresinden özel yazışmalar yaptığım için işten çıkartılma tehlikesi yaşıyorum. Buradaki maillerimi işverenin okumaya hakkı var mı? Özel hayatıma karışabilir mi?



    Aslında ilk başta baktığınızda kişiye ait yazışmaların başkaları tarafından okunması, yada kullanılması yasalara aykırı. Ama işyerindeyseniz durum değişiyor. Teknolojinin gelişmesiyle birlikte artık haberleşme sistemleri de değişiyor. Birbirimize gönderdiğimiz mesajlar yazıdan sese, sesten görüntüye evrildi. Aynı zamanda işyerlerinde de artık haberleşmek için mutlaka e-mail sistemleri kullanılıyor. Dolayısıyla her şirket çalışanlarına birer e-mail adresi tahsis ederek işlerle ilgili haberleşmede kullanmasına açıyor. Bunun dışında çeşitli servis sağlayıcılardan elde ettiğimiz kişisel adreslerimiz de bulunuyor.



    İKİ ADRES FARKLI
    Bu iki adres ayrımını iyi yapmamız gerekiyor. Kişisel adreslerimiz bize ait ve şifresini kendimiz belirlediğimiz adresler. Burada özel yazışmalarımızı yapabiliriz ve bunun izlenmesi okunması bizim isteğimiz dışında olamaz. Ancak işyerinin tahsis ettiği e-posta adreslerinin bir amacı bulunuyor. O da işle ilgili konularda kullanmak. Bu noktada işyerinin tahsis ettiği e-mail adreslerindeki yazışmaları kimlerin okuyabileceği ise tartışma konusu oluyor. Sadece işyeri için kullanılan e-mail adreslerindeki yazışmaları işverenin ya da yetki verdiği kişilerin okuması özel hayatın gizliliği ile ilgili olmuyor. Bu konuda Anayasa mahkemesinin de bir kararı bulunuyor.



        YÜKSEK MAHKEME KARARI
        5 Şubat 2021 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan bu karar ile işyerindeki e-postaların okunup okunmayacağı konusu da açıklığa kavuşturulmuş oldu. İlgili kararda uzun bir değerlendirme yapan Anayasa Mahkemesi işverenlerin işyerinde kullanılan kurumsal e-mail adreslerindeki yazışmaları kontrol edebileceğine ve bunun da özel hayatın gizliliğini ihlal etmediğine karar verdi.



        İki karar değerlendirildiğinde; işverenin kurumsal da olsa çalışanın kullanımına sunduğu iletişim araçlarının ve iletişim içeriklerinin izlenebileceği ve denetlenebileceği yönünde açık bir ön bilgilendirme yapmasının ve bu incelemenin haklı olduğunu gösteren gerekçelerinin olmasının gerektiği anlaşılmaktadır.



        BİLGİLENDİRME YAPILMALI
        Bu noktada işverenin sizin e-postalarınızı denetleyebileceği ve inceleyebileceği emsal bir karar ile hüküm altına alınmış oldu. Ancak burada işverenini de tüm çalışanları bu konuda uyarması ve e-postaların izlendiği ya da incelenebileceği noktasında bilgilendirme yapması gerektiği kanaatindeyiz.
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