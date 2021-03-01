Kripto paralar son aylarda yatırım yapmak isteyenlerin ilgisini çekiyor. Kripto paranın tüm dünyadaki işlem hacmi 2021 yılının başında 1 trilyon doları aştı. Türkiye'de de popülerliğini giderek artıran kripto para için Hazine ve Maliye Bakanlığı bir açıklama yaptı.
BAKANLIKTAN YAZILI AÇIKLAMA
Hazine ve Maliye Bakanlığı, kripto paralara ilişkin gelişmelerin ve ülkedeki durumun yakından takip edildiğini bildirdi. Bakanlıktan, kripto paralardaki gelişmelere ilişkin yazılı açıklama yapıldı.
DÜNYADAKİ KAYGILAR PAYLAŞILIYOR
Açıklamada, kripto paralarla ilgili dünya genelinde oluşan kaygıları Bakanlığın da paylaştığı belirtilerek, "Konuya ilişkin gelişmeler ve ülkemizdeki durum, Bakanlığımız tarafından yakından takip edilmektedir.