Kadın çalışanların izin ve sosyal haklar konusunda birçok avantajı bulunuyor. Aynı zamanda erken emeklilik hakları da var. Üstelik evlat edinenler de bu haklardan yararlanabiliyor. Faruk Erdem annelerin erken emeklilik şartlarını yazdı.
Türkiye'de son yıllarda çıkartılan yasalarla kadınların iş hayatında daha fazla yer almalarının önü açıldı. Özellikle annelik izinleri ve ilave sosyal destekler kadınların çalışma hayatına girmelerini kolaylaştırırken verimliliği de artırdı.
İş hayatındaki yeniliklerin yanında emeklilik ile ilgili de kadınların birçok avantajı bulunuyor. Kadınlar erkeklere göre daha az prim ve yıl şartıyla erken yaşta emekli olabiliyor. Ayrıca annelik onlara çeşitli erken emeklilik avantajları sağlıyor.