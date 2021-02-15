İstifa eden tazminat alır mı? 10 yılı doldurana tazminat! İşte tazminat almanın yolları

İşçinin, haklı bir nedeni bulunmaksızın iş sözleşmesini kendi arzusuyla istifa ile sonlandırması halinde kıdem tazminatına hak kazanamaz. Ancak bunun önemli bir istisnası ise 3600 günü doldurmak. Faruk Erdem, çalışanların işten ayrılmaları durumunda kıdem tazminatı almanın yollarını yazdı.
2002 yıllında sigortam başladı. Şu anda 5800 günüm var. Halen çalışıyorum. Son iş yerimden tazminat alıp ayrılabilir miyim? Yusuf KAMA
Yasalarımıza göre kendi isteği ile sebepsiz ayrılanlar (haklı fesih hariç) kıdem tazminatı alamıyor. Ancak halen geçerli solan 1475 sayılı yasanın 14. Maddesinde kıdem tazminatı alınacak durumlar sayılırken bazı istisnalar da eklenmiş durumda. Burada istifa halinde yani kendi isteği halinde de işçilerin tazminat alabilecekleri belirtiliyor.
Yasa tazminat alınacak halleri şöyle sıralıyor:
1)İşveren tarafından sebepsiz çıkartılmak
2)İşçinin haklı fesih ile ayrılması
3) Muvazzaf askerlik sebebiyle ayrılmak
4) Emeklilik dolayısıyla ayrılmak
5) Emeklilik için yaş dışındaki diğer şartları yerine getirip ayrılmak.
6)Kadının evlendiği tarihten itibaren bir yıl içerisinde kendi arzusu ile sona erdirmesi.
7) İşçinin ölümü sebebiyle.