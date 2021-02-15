İstifa eden tazminat alır mı? 10 yılı doldurana tazminat! İşte tazminat almanın yolları



8 Eylül 1999 sonrasında ise emeklilik hak etme şartları değişiyor. Bu tarihten 20 Nisan 2008 tarihine kadar sigortalı olanlar için emeklilik şartları 7 bin gün ve erkeklerde 60 kadınlarda 58. Kısmi emeklilik için ise 25 yıl ve 4500 gün gerekiyor. Dolasıyla bur tarihten sonra sigortalı olan birisi için tazminatı alabilme durumu ancak 7 bin günü tamamladığında ya da 25 yıl 4500 günü tamamladığında ortaya çıkıyor.



Siz de 2002 girişinize göre tazminat alabilmeniz için ya 7 bin günü tamamlayacaksınız ya da 25 yıl bekleyip yani 2027'de 4500 gününüz tamam olduğu için tazminat talep edebileceksiniz.