Takvim

Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Ekonomi
    • 15.02.2021 12:22
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 15.02.2021 12:22
    ABONE OL

    İstifa eden tazminat alır mı? 10 yılı doldurana tazminat! İşte tazminat almanın yolları

    Yasalarımız istifa edene tazminat ödenmemesini hükme bağlamış durumda. Ancak bunun önemli bir istisnası ise 3600 günü doldurmak. Tabi bazı şartları da var. kıdem tazminatı almanın yollarını yazdı.

    takvim.com.tr
    Özel haber
    10 yılı doldurana tazminat

    İşçinin, haklı bir nedeni bulunmaksızın iş sözleşmesini kendi arzusuyla istifa ile sonlandırması halinde kıdem tazminatına hak kazanamaz. Ancak bunun önemli bir istisnası ise 3600 günü doldurmak. Faruk Erdem, çalışanların işten ayrılmaları durumunda kıdem tazminatı almanın yollarını yazdı.

    2002 yıllında sigortam başladı. Şu anda 5800 günüm var. Halen çalışıyorum. Son iş yerimden tazminat alıp ayrılabilir miyim? Yusuf KAMA

    Yasalarımıza göre kendi isteği ile sebepsiz ayrılanlar (haklı fesih hariç) kıdem tazminatı alamıyor. Ancak halen geçerli solan 1475 sayılı yasanın 14. Maddesinde kıdem tazminatı alınacak durumlar sayılırken bazı istisnalar da eklenmiş durumda. Burada istifa halinde yani kendi isteği halinde de işçilerin tazminat alabilecekleri belirtiliyor.

    Yasa tazminat alınacak halleri şöyle sıralıyor:

    1)İşveren tarafından sebepsiz çıkartılmak


    2)İşçinin haklı fesih ile ayrılması
    3) Muvazzaf askerlik sebebiyle ayrılmak
    4) Emeklilik dolayısıyla ayrılmak
    5) Emeklilik için yaş dışındaki diğer şartları yerine getirip ayrılmak.
    6)Kadının evlendiği tarihten itibaren bir yıl içerisinde kendi arzusu ile sona erdirmesi.
    7) İşçinin ölümü sebebiyle.


        Bu maddelerden beşinci olan sizin durumunuzla ilgili. Yani emeklilik için yaş haricinde prim ve yıl şartını tamamlamış olmak tazminat için yeterli sayılıyor. Ancak burada da bir tarih gündeme geliyor. O da 8 Eylül 1999.


        Bu tarihten önce ve sonra emeklilik hak etme şartları farklı olduğu için tazminat alma durumu farklı hesaplanıyor. 8 Eylül 1999 ve öncesinde sigortalı olanlar en az 3600 gün ve 15 yıllık sigortalılık süresini doldurduklarında yaş hariç emeklilik hakkını elde ediyorlar. Dolayısıyla bu gün 3600 günü yani 10 yıllık primi olan bir çalışan eğer son iş yerinde de en az 1 yıl çalışmış ise SGK'dan bir yazı alarak kıdem tazminatını iş yerinden talep edebilir ve kendi isteği ile ayrılabilir.


        8 Eylül 1999 sonrasında ise emeklilik hak etme şartları değişiyor. Bu tarihten 20 Nisan 2008 tarihine kadar sigortalı olanlar için emeklilik şartları 7 bin gün ve erkeklerde 60 kadınlarda 58. Kısmi emeklilik için ise 25 yıl ve 4500 gün gerekiyor. Dolasıyla bur tarihten sonra sigortalı olan birisi için tazminatı alabilme durumu ancak 7 bin günü tamamladığında ya da 25 yıl 4500 günü tamamladığında ortaya çıkıyor.


        Siz de 2002 girişinize göre tazminat alabilmeniz için ya 7 bin günü tamamlayacaksınız ya da 25 yıl bekleyip yani 2027'de 4500 gününüz tamam olduğu için tazminat talep edebileceksiniz.

        TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
        Haberler Ekonomi İstifa eden tazminat alır mı? 10 yılı doldurana tazminat! İşte tazminat almanın yolları