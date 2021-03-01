BİM 2 Mart aktüel kataloğunda 8 fırsatlı ürün göze çarpıyor. Kapış kapış satılacak 2 kategorideki ürünler şimdiden dikkatleri üzerine çekti. BİM'de bu hafta Naturalove Çelik Toplu Masaj Aleti, Naturalove 2'li Siyah Nokta Temizleyici Fırça, Eeose Kaş Kirpik Serumu, Angie Kadın Parfüm Edp, Naturalove Led'li Cımbız, Missi Ahşap Kaideli Kokulu Taş, Golden Rose Matte Ink Likit Ruj, Gedik Piliç Dondurulmuş Çıtır Piliç Topları, La Diva Katı Sabun Süt Serisi, Bahçıvan Rende Mozzarella Peyniri ve Yelken Trakya Eski Kaşar ürünleri talep göreceğe benziyor.
BİM 2 MART SALI AKTÜEL KATALOĞU
Naturalove Yüz Buhar Aleti
• Gözenek temizliği, nemlendirme ve arındırma
• 2 kademeli güç ayarı
• Led güç göstergesi
Naturalove
Mermer Desenli Takı Standı
Naturalove
Led'li Cımbız
• Paslanmaz çelikten üretilmiştir
• 3 adet ag3 mini saat pili ile çalışır