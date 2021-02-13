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    • Ekonomi
    • 13.02.2021 23:15
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    • 13.02.2021 23:15
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    Toplu para alma imkanı! Koşulların uyması halinde 'dan anında alınabiliyor! İşte şartlar ve detaylar

    Toplu para alma imkanı! Koşulların uyması halinde 'dan anında alınabiliyor! Toplu para alma şartları ve detaylar merak konusu olmaya devam ediyor. Yaş şartını tamamlamış olan SSK ve Bağ-Kurlu çalışan vatandaşlar SGK'ya başvuru yaparak sigorta primlerini geri alabiliyor. Bunun için ise bazı şartları yerine getirmiş olmak gerekiyor. Haberimizin içerisinde yer alan koşulları karşılayanlar dilekçe yazarak rahatlıkla başvuru yapabiliyor. SGK toplu para iadesi nasıl alınır sorusu hakkında merak edilen tüm bilgileri yazımızın içerisinde derledik.

    Koşulların uyması halinde toplu ödeme alınabiliyor!

    Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından yapılan açıklamaya göre, koşulların sağlanması durumunda toplu para iadesi sağlanıyor. SSK ve Bağ-Kur'lu çalışanların emekli olabilmesi için belirli şartları tamamlaması gerekiyor. Ancak emekli olmak için 2 şarttan birini yerine getiremeyecek durumda olan çalışanlar toplu para alma hakkında araştırmalara koyuldu. Bu bağlamda SGK toplu para iadesi nasıl alınır sorusuyla ilgili araştırmalarda artış yaşandığı görülüyor. Yazımızın içerisinde toplu para iadesi hakkında tüm bilgileri sizler için derledik. Koşulları ve merak ettiğiniz tüm detayları haberimizin alt kısmında bulabilirsiniz.

    TOPLU PARA ALMA İMKANI...

    Emeklilik için primi eksik olanlar çalışma imkanı bulamıyorsa daha önce ödediği primlerin parasını geri alabiliyor. Ancak bazı şartları var.

    Takvim Gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem, Şeyma Kuru isimli bir vatandaşın, "Annemin geçmiş yıllardan 2800 günü var. Emeklilik için primlerini tamamlayamıyor. Bu ödediği primlerin parasını geri alabilir miyiz?" sorusuna şu şekilde yanıt verdi:

    Öncelikle bir hatırlatma yapalım. Annenizin epey fazla primi var. Eğer 9 Eylül 1999 öncesi sigortalı olmuşsa bunu 3600 güne tamamlayarak 58 yaşında emekli olabilir. Bunun için çalışma imkanı olmasa da sigortadan sonraki doğumları borçlanabilir ya da isteğe bağlı ödeyebilir. Bu alternatifleri hatırlatmış olalım. Ancak bunların hiç birisine imkan yoksa toplu para alma imkanınız bulunuyor.

        Şimdi bunun şartlarına bakalım.

        Yaş ve yıl şartını doldurmuş olmasına rağmen primi eksik olduğu için emekli olamayanlar toplu para alabiliyor.. Hem SSK ve Bağ-Kur'lular hem de memurlar belli şartlarda bu imkândan yararlanabiliyor.

        Yasa SSK ve Bağ-Kur'lular için toplu para alabilmenin şartlarını şöyle sıralıyor:

        Sigortalı olarak çalışmıyor ya da kendi işini yürütüyor olmamak.

        Emeklilik için gerekli olan üç şarttan yıl ve yaşı tamamlamış olmak.

        Burada 9 Eylül 1999 tarihi öncesi sigortalı olanlar için prim şartı en az 3.600 oluyor. Zaten bu prime ulaşan bir kişi kısmi yaştan emekli olabiliyor. Bunun altında prim varsa ve yaş şartı da tamamlanmışsa toplu para alınabiliyor.

            ŞARTLARIN YERİNE GELMESİ GEREKİYOR

            Tüm şartlar tamamlanmışsa 'Emekli olmak istemiyorum paramı toplu alacağım' deme durumu ise yok. Bu durumda emeklilik gerçekleşiyor. Toplu para talebi vefat eden kişilerin kanuni mirasçıları tarafından da yapılabiliyor. Burada da ölüm aylığı bağlanmaması esas alınıyor. Yaş şartının tamamlanması işe giriş tarihine göre değişiyor.

            09.09.1999 gününden sonra ve 01.05.2008 öncesi sigortalı olanlar için yaş şartı kadınlarda 58, erkeklerde ise 60. 2008 sonrası sigortalı olanlar için ise yaş şartı 65 olarak belirleniyor. Parayı talep etmek için Sosyal Güvenlik Kurumu'na (SGK) dilekçe ile başvurmak gerekiyor. Ne kadar ödeneceği ise o zaman yatırılan paranın her yıl katsayısının güncellenmesiyle belirleniyor.

            HANGİ PRİMLER ÖDENİYOR?

            Eski SSK'lılar (4A) için 2008'den önce kendi adına ödenen hem işçi hem de işveren primi, 2008'den sonra ise sadece işçi primleri geri ödeniyor. Bağ- Kur'lular (4B) için tarih ayrımı yapmadan ödedikleri tüm primler geri veriliyor. Bu primler sadece malullük, yaşlılık ve ölüm sigortaları için olanlardan oluşuyor. Sağlık için ödenen primler ve yapılan doğum, askerlik gibi borçlanmalar geri iade edilmiyor.

                İHYA İMKÂNI VAR

                Toplu para alanlarda emeklilik için her şey bitmiş olmuyor. Paranızı aldıktan sonra çalışırsanız prim günlerinizi güncelleme katsayısıyla belirlenen miktardan ödeyerek canlandırabilirsiniz. Bunu da yeni çalışmalarınıza ekleyerek emekli olursunuz.
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                Haberler Ekonomi Toplu para alma imkanı! Koşulların uyması halinde SGK'dan anında alınabiliyor! İşte şartlar ve detaylar