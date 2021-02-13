Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından yapılan açıklamaya göre, koşulların sağlanması durumunda toplu para iadesi sağlanıyor. SSK ve Bağ-Kur'lu çalışanların emekli olabilmesi için belirli şartları tamamlaması gerekiyor. Ancak emekli olmak için 2 şarttan birini yerine getiremeyecek durumda olan çalışanlar toplu para alma hakkında araştırmalara koyuldu. Bu bağlamda SGK toplu para iadesi nasıl alınır sorusuyla ilgili araştırmalarda artış yaşandığı görülüyor. Yazımızın içerisinde toplu para iadesi hakkında tüm bilgileri sizler için derledik. Koşulları ve merak ettiğiniz tüm detayları haberimizin alt kısmında bulabilirsiniz.
TOPLU PARA ALMA İMKANI...
Emeklilik için primi eksik olanlar çalışma imkanı bulamıyorsa daha önce ödediği primlerin parasını geri alabiliyor. Ancak bazı şartları var.
Takvim Gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem, Şeyma Kuru isimli bir vatandaşın, "Annemin geçmiş yıllardan 2800 günü var. Emeklilik için primlerini tamamlayamıyor. Bu ödediği primlerin parasını geri alabilir miyiz?" sorusuna şu şekilde yanıt verdi:
Öncelikle bir hatırlatma yapalım. Annenizin epey fazla primi var. Eğer 9 Eylül 1999 öncesi sigortalı olmuşsa bunu 3600 güne tamamlayarak 58 yaşında emekli olabilir. Bunun için çalışma imkanı olmasa da sigortadan sonraki doğumları borçlanabilir ya da isteğe bağlı ödeyebilir. Bu alternatifleri hatırlatmış olalım. Ancak bunların hiç birisine imkan yoksa toplu para alma imkanınız bulunuyor.