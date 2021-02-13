Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından yapılan açıklamaya göre, koşulların sağlanması durumunda toplu para iadesi sağlanıyor. SSK ve Bağ-Kur'lu çalışanların emekli olabilmesi için belirli şartları tamamlaması gerekiyor. Ancak emekli olmak için 2 şarttan birini yerine getiremeyecek durumda olan çalışanlar toplu para alma hakkında araştırmalara koyuldu. Bu bağlamda SGK toplu para iadesi nasıl alınır sorusuyla ilgili araştırmalarda artış yaşandığı görülüyor. Yazımızın içerisinde toplu para iadesi hakkında tüm bilgileri sizler için derledik. Koşulları ve merak ettiğiniz tüm detayları haberimizin alt kısmında bulabilirsiniz.

TOPLU PARA ALMA İMKANI...

Emeklilik için primi eksik olanlar çalışma imkanı bulamıyorsa daha önce ödediği primlerin parasını geri alabiliyor. Ancak bazı şartları var.