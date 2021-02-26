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    • Ekonomi
    • 26.02.2021 11:13
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    • 26.02.2021 11:13
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    Döviz ve altın bir gece aniden yükseldi! Ölüm kalım noktasındalar! ve altın neden yükseliyor? İşte nedeni...

    Altın ve fiyatları son dakika! Aniden yükseldiler! Haftanın son işlem gününde vatandaşların odak noktasında döviz ve altın fiyatları bulunuyor. Dolar/TL yeni güne 7.43 seviyesinde başladı, 7,38 seyrinde ilerliyor. altın da 417 liradan işlem görüyor. Analistler, altın fiyatlarının yükselmesinin ana nedeni olarak dolar fiyatlarında yaşanan artış olduğunu öne sürüyor. Peki, Dolar ve altın fiyatları neden yükseliyor? İşte yükselişe geçiren nedenler ve uzman yorumları...

    takvim.com.tr
    Döviz Kuru ve 24 Ayar Gram Altın Fiyatları Fırladı: İşte Güncel Dolar Kuru ve Çeyrek Altın Fiyatı

    Dolar kuru dün akşam saatlerinde 7.44 TL'ye kadar yükseldikten önce 7.38'e ardından da 7,32-7.35'e aralığına indi. Haftaya 7.07 seviyesinden başlayan dolar/TL diğer gelişen ülke para birimleri gibi dün akşam saatlerinde hızlı bir harekete sahne oldu. Dün akşam hareketli saatler geçiren piyasalarda bu sabah benzer dalgalanmanın sürdüğü gözleniyor. Zira dolar kuru güne bu hareketin devamı ile yeniden 7.43 seviyelerinden başladı.

    Altın fiyatları, 26 Şubat itibari ile yakından takip ediliyor. Altın fiyatlarındaki değişiklilere göre alım ve satım yapılıyor. İstanbul Kapalıçarşı'da, dün kapanışta çeyrek altın 670,00 lira, Cumhuriyet altını 2.742,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise dünkü kapanışa göre yüzde 0,65 düşüşle 413,00 liradan işlem gördü. Gram altın bugün ise 416,80 liradan alınıyor, 416,90 liradan satılıyor. Çeyrek altın 687,00 liradan alınıyor, 715,00 liradan satılıyor.

    DOLAR NEDEN YÜKSELDİ?

    Türk Lirası piyasasının içeride kapanmasının ardından piyasada likiditenin sığlaşması nedeniyle Türk Lirası'ndaki dalgalanma boyu diğer rakiplerinden daha hızlı oldu. Her şey ABD'de yaşanan enflasyon endişeleri sonrasında ABD tahvillerindeki yükselişe bağlı olarak başladı. Küresel piyasalarda Fed Başkanı Jerome Powell'ın açıklamaları da bu endişeleri dindirmeye yetmedi.

    Zira kur, TSİ 21:16'da 7.44 seviyesine ulaştı. TL bu seviye ile yüzde 3.8 değer kaybederken Meksika pesosu, Güney Afrika randı da aynı şekilde değer yitirdi. Ancak TL'deki hareket diğer piyasalara göre bir parça daha fazla oldu. Sonrasında kayıp yüzde 3.2 ile 3 arasında kaldı. Güney Afrika Randı ise yüzde 3.3' kadar değer kaybetti. Benzer kayıp Meksika Peso'sunda yaşandı. Peso da dolar karşısında yüzde 2.2 kaybetti. Brezilya Reali ise yüzde 2 kan kaybetti. Rus Rublesi de yüzde 2'ler mertebesinde değer yitirdi. Türk Lirası'nda dalganın boyutunun büyük olmasında ise ise Türkiye'nin son dönemde de tartışma konusu olan döviz rezervlerindeki düzey ve son dönemde piyasaya artan yabancı girişinin etkisiyle yaşanan düzeltmelerden kaynaklandığı ifade edildi.

        ALTIN FİYATLARI NEDEN YÜKSELİYOR?

        Dünkü seansı yukarı yönde kapatarak toparlanma çabası içerisindeki hareketine devam eden altın fiyatlarının yükselmesinin ana nedeni olarak doları fiyatlarında yaşanan artış olarak gösteriliyor. Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 415,70 lira oldu.

        Geçtiğimiz yıl yatırımcısına en çok kazandıran birikim aracı olan ancak bu yıl düşüşte yer alan altın, vatandaşların yatırım gözdesi olmayı sürdürüyor.

        Son günlerdeki altın fiyatlarında durağanlık normal, altın uzun vadede kazandırmaya devam edecek. Bu dönem altında fiyatlarında yaşanan düşüş yatırımcılar için alım fırsatı doğuruyor. Düşük fiyatlardan altın almanın özellikle uzun vadede getirisi daha fazla olacaktır. Yastık altı olarak tabir ettiğimiz evdeki altınlar bu dönemde satılmamalı, acil değilse altınlarınızı elden çıkarmayın.

        GÜNCEL DÖVİZ KURU FİYATLARI!

        Bugün yukarı yönlü seyreden dolar kuru 26 Şubat 2021 tarihinde 7,00 liranın üzerinden işlem görüyor. 2020'nin son haftalarından bu yana düşüş eğiliminde olan döviz kurları rekor seviyelerden uzak bir görünüm çizerken yine de kritik seviyelerin de altında yer alıyor.

        BUGÜN DOLAR, EURO NE KADAR, KAÇ TL?

        6 ayın en düşük seviyelerinde olan dolar/TL, haftanın son gününde de 7,33 civarında seyretmesiyle birlikte yükselişe geçti.

        Euro/TL ise bugün tekrar 9 liranın üzerine çıktı. Euro/TL bugün son saatlerinde 8,90 düzeyinde seyrediyor.

        GÜNCEL ALTIN FİYATLARI!

        GRAM ALTIN NE KADAR?

        Gram altın bugün 416,80 liradan alınıyor, 416,90 liradan satılıyor.

        ÇEYREK ALTIN NE KADAR?
        Çeyrek altın bugün 680,00 liradan alınıyor, 703,00 liradan satılıyor.



            YARIM ALTIN NE KADAR?
            Yarım altın bugün 1.362,00 liradan alınıyor, 1.424,00 liradan satılıyor.

            CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?
            Cumhuriyet altını 2.735,00 liradan alınıyor, 2.860,00 liradan satılıyor.

            ALTIN YORUMLARI TAHMİNLERİ

            Tera Menkul'den Enver Erkan yaptığı değerlendirmede, "Altının düşüşünde güçlenen USD, yükselen Hazine getirileri ve rekor ABD hisse senetleri ön planda ve bu kapsamda fiyatlarda da Kasım ayından bu yana en kötü performans görülüyor. Amerikan ekonomisinin iyileştiğine dair veriler ve ekonomik ayrışmayı derinleştirici bir algı USD hareketinin güçlenme isteğinin devamına ve altının baskılanmasına neden olabilir. 50 günlük hareketli ortalamanın 200 günlük hareketli ortalamayı kırarak death cross oluşturması altının görünümünü negatife çeviriyor. Son derece düşük global faizlere rağmen, yılın şimdiye kadarki iki aylık bölümünde 2020 performansının uzağında kalan bir altın görülmektedir. ETF'lere giriş etkisi hızlanırsa altının yukarıya gittiğini göreceğiz, ama şimdi DXY, UST (faiz) gibi etmenler daha belirgin. Geniş perspektifte ise mali teşvik paketi ve Fed'in varlık alım hızı gibi etmenlere bakacağız." dedi.

            PETROL FİYATLARI DÜŞTÜ, ALTIN YÜKSELDİ

            ABD'nin, 2015 nükleer anlaşmasına geri dönülmesi için İran ile görüşmeye hazır olduğunu açıklamasının, İran'ın da katılımıyla petrol üretimini artıracağı beklentisiyle petrol fiyatları yüzde 2.0 dolayında düştü.

            Donald Trump döneminde İran'ın nükleer silah üretmesini engellemeyi amaçlayan anlaşmayı terk eden ABD, Joe Biden'ın başkanlığıyla birlikte İran'a yönelik tavrını değiştirdi. ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, resmi adı Kapsamlı Ortak Eylem Planı (JCPOA) olan anlaşmaya Tahran'ın tam olarak uyması durumunda ABD'nin de anlaşmaya uyacağını vurguladı; İran da, bu konuda ilk adımı ABD'nin atmasını istedi.
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            Haberler Ekonomi Döviz ve gram altın bir gece aniden yükseldi! Ölüm kalım noktasındalar! Dolar ve altın neden yükseliyor? İşte nedeni...