Dolar kuru dün akşam saatlerinde 7.44 TL'ye kadar yükseldikten önce 7.38'e ardından da 7,32-7.35'e aralığına indi. Haftaya 7.07 seviyesinden başlayan dolar/TL diğer gelişen ülke para birimleri gibi dün akşam saatlerinde hızlı bir harekete sahne oldu. Dün akşam hareketli saatler geçiren piyasalarda bu sabah benzer dalgalanmanın sürdüğü gözleniyor. Zira dolar kuru güne bu hareketin devamı ile yeniden 7.43 seviyelerinden başladı.

Altın fiyatları, 26 Şubat itibari ile yakından takip ediliyor. Altın fiyatlarındaki değişiklilere göre alım ve satım yapılıyor. İstanbul Kapalıçarşı'da, dün kapanışta çeyrek altın 670,00 lira, Cumhuriyet altını 2.742,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise dünkü kapanışa göre yüzde 0,65 düşüşle 413,00 liradan işlem gördü. Gram altın bugün ise 416,80 liradan alınıyor, 416,90 liradan satılıyor. Çeyrek altın 687,00 liradan alınıyor, 715,00 liradan satılıyor.