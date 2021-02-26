Altın fiyatları, 26 Şubat itibari ile yakından takip ediliyor. Altın fiyatlarındaki değişiklilere göre alım ve satım yapılıyor. İstanbul Kapalıçarşı'da, dün kapanışta çeyrek altın 670,00 lira, Cumhuriyet altını 2.742,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise dünkü kapanışa göre yüzde 0,65 düşüşle 413,00 liradan işlem gördü. Gram altın bugün ise 421,45 liradan alınıyor, 421,55 liradan satılıyor. Çeyrek altın 687,00 liradan alınıyor, 715,00 liradan satılıyor.
26 ŞUBAT CUMA GÜNCEL ALTIN FİYATLARI
GRAM ALTIN NE KADAR?
Gram altın bugün 420,55 liradan alınıyor, 420,64 liradan satılıyor.
ÇEYREK ALTIN NE KADAR?
Çeyrek altın bugün 688,00 liradan alınıyor, 715,00 liradan satılıyor.
YARIM ALTIN NE KADAR?
Yarım altın bugün 1.374,00 liradan alınıyor, 1.439,00 liradan satılıyor.
CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?
Cumhuriyet altını 2.735,00 liradan alınıyor, 2.860,00 liradan satılıyor.