Takvim

Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Ekonomi
    • 26.02.2021 09:23
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 26.02.2021 09:27
    ABONE OL

    yükselişe geçti! 26 Şubat tam, çeyrek, gram, altın güncel fiyatları! Süratle iniş sonrası...

    yükselişe geçti! Haftanın son işlem gününde altın fiyatlarında yaşanan hareketlilik yakından takip ediliyor. Bu hafta yaşanan yeni değişimlerle fiyatlardaki son durum merak konusu oluyor. Bir süredir aşağı yönde hareket eden altın fiyatları son günlerde yükselmeye başladı. Konu ile ilgili uzmanlar, 'Teknik olarak incelendiğinde, değerli metalde satışların yoğunlaşması durumunda 1785 ve 1775 seviyeleri destek oluşturabilir. Olası düzeltme hareketlerinde ise 1811 ve 1825 seviyeleri direnç noktaları olarak takip edilebilir.' ifadelerini kullandı. Peki, , çeyrek ve fiyatları ne kadar oldu? İşte alış satış fiyatları..

    Altın fiyatları yükselişe geçti! Süratle iniş sonrası...

    Altın fiyatları, 26 Şubat itibari ile yakından takip ediliyor. Altın fiyatlarındaki değişiklilere göre alım ve satım yapılıyor. İstanbul Kapalıçarşı'da, dün kapanışta çeyrek altın 670,00 lira, Cumhuriyet altını 2.742,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise dünkü kapanışa göre yüzde 0,65 düşüşle 413,00 liradan işlem gördü. Gram altın bugün ise 421,45 liradan alınıyor, 421,55 liradan satılıyor. Çeyrek altın 687,00 liradan alınıyor, 715,00 liradan satılıyor.

    26 ŞUBAT CUMA GÜNCEL ALTIN FİYATLARI

    GRAM ALTIN NE KADAR?
    Gram altın bugün 420,55 liradan alınıyor, 420,64 liradan satılıyor.

    ÇEYREK ALTIN NE KADAR?
    Çeyrek altın bugün 688,00 liradan alınıyor, 715,00 liradan satılıyor.



    YARIM ALTIN NE KADAR?
    Yarım altın bugün 1.374,00 liradan alınıyor, 1.439,00 liradan satılıyor.

    CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?
    Cumhuriyet altını 2.735,00 liradan alınıyor, 2.860,00 liradan satılıyor.

        "ONS ALTINDA BASKI SÜREBİLİR"

        ABD 10 yıllık tahvil faizindeki yukarı yönlü hareketlerin devam etmesi değerli madenin 1.800 seviyesinin altına sarkmasına yol açmış gözüküyor. Bunun yanı sıra Johnson&Johnson ilaç şirketinin koronavirüs aşısının güvenli ve etkili olduğunun bildirilmesi yani aşı ve ilaç haberlerinin pandemiye yönelik endişelerin azaltması da güvenli madene olan talep açısından olumsuz bir etkiye sahip. Teknik olarak da göstergeler zayıf bir görüntü çizerlerken, değerli madende baskı sürebilir ki olası düşüşlerde 1.784 ara desteğinin altında 1.770 hedef olarak izlenebilir. Diğer yandan, olası yükselişlerde 1.807 ve 1.814 sıralı dirençler olarak izlenebilir.

        GRAM ALTIN DAHA DA ARTACAK

        Altın fiyatlarındaki yükseliş altının ons fiyatına da yansıdı. Altının ons fiyatı 1789 dolar seviyesinden işlem görüyor. Teknik analiz uzmanı Tunç Şatıroğlu, "Altında yeniden ABD 10 Yıllık faizlerinin artmasıyla birlikte satışlar var. Bu hafta altından fazla bir şey beklememek lazım. Haftaya altının iyi bir başlangıç yapmasını beklerim. Çin'de kutlamalar bitecek, teşvik paketi gündemde olacak ve Hindistan'dan talep artacak.Altın düşüyor dediğimde gram altın fiyatına bakıp hayır düşmüyor diyenler: Gram altındaki yükseliş dolar kurundaki yükseliş nedeniyle oluyor. Artık gram altın dolardan destek alıyor. Ons altın fiyatı da haftaya artmaya başlayınca gram altın daha da artacaktır." İfadelerini kullandı.
        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
        Haberler Ekonomi Altın fiyatları yükselişe geçti! 26 Şubat tam, çeyrek, gram, yarım altın güncel fiyatları! Süratle iniş sonrası...