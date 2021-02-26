Kripto para piyasalarına gelen genel satış dalgasının etkisiyle, yüzde 61.4'ünü Bitcoin'in oluşturduğu toplam hacim, 1.5 trilyon doların altına geriledi.

Bittrt Araştırma Müdürü Helin Çelik, günlük analizinde, "Hafta başında güç kaybına uğrayan ve 45,000 dolar desteğine kadar düşen Bitcoin'de süreç içinde long pozisyonlar tasfiye edilirken, bir kesim alımlarına devam etti. Kapatılan bazı pozisyonlar yeniden açıldı, borsalardan cüzdanlara Bitcoin çekimleri devam etti. Düşüşten en çok zarar gören ise bireysel yatırımcı oldu" dedi.