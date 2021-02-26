Kripto para piyasalarına gelen genel satış dalgasının etkisiyle, yüzde 61.4'ünü Bitcoin'in oluşturduğu toplam hacim, 1.5 trilyon doların altına geriledi.
Bittrt Araştırma Müdürü Helin Çelik, günlük analizinde, "Hafta başında güç kaybına uğrayan ve 45,000 dolar desteğine kadar düşen Bitcoin'de süreç içinde long pozisyonlar tasfiye edilirken, bir kesim alımlarına devam etti. Kapatılan bazı pozisyonlar yeniden açıldı, borsalardan cüzdanlara Bitcoin çekimleri devam etti. Düşüşten en çok zarar gören ise bireysel yatırımcı oldu" dedi.
26 Şubat Cuma güncel Bitcoin fiyatı: 46.209,80 dolar (08:50)
Bitcoin'de yeni yıl ile birlikte yaşanan hızlı tırmanışla, 1.0 trilyon dolar sınırını 7 Ocak'ta ve 1.5 trilyon dolar sınırını da 15 Şubat'ta aşan toplam piyasa hacmi, son 24 saatte yaklaşık 69 milyar dolarlık düşüşle 1 trilyon 435.59 milyar dolara indi.
Artan kurumsal alımların desteğinde 58,330.57 dolarlık yeni zirveyi gören kripto para piyasalarının en büyük hacimli birimi Bitcoin, gelen satışlarla 46,000 dolara kadar geriledi.
Son 24 saat içinde 46,251.64 ve 51,948.97 dolar arasında dalgalanan Bitcoin, yüzde 6.63 düşüşle 47,062.28 dolara gerilerken, birimin haftalık kaybı da yüzde 8.25 olarak hesaplandı. Bitcoin'in toplam piyasa hacmi de, yaklaşık 48 milyar dolarlık düşüşle, 879 milyar dolara geriledi.
Kripto para piyasalarında, son 24 saatte en yüksek hacimli 100 birimden 92 birimin değeri düşerken, ilk 10 birimden sekiz birim de düşenler arasındaydı.