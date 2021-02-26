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    • Ekonomi
    • 26.02.2021 09:48
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    • 26.02.2021 09:53
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    ve ne kadar oldu? ! Dengeler değişiyor... Birden fırladı!

    Haftanın son işlem gününde döviz kurunda yaşanan yukarı yönlü hareketlilik yatırımcılar tarafından yakından takip ediliyor. ndeki yükseliş, gelişen ülke para birimlerinde değer kayıplarını beraberinde getirirken döviz kurunda sert hareketler yaşanmaya başladı. kuru haftanın son işlem gününde de 7 TL’nin üstünde seyrediyor. Peki, Dolar ve ne kadar oldu? !

    Dolar fiyatlarında dengeler değişiyor! Bir anda...

    Bugün yukarı yönlü seyreden dolar kuru 26 Şubat 2021 tarihinde 7,00 liranın üzerinden işlem görüyor. 2020'nin son haftalarından bu yana düşüş eğiliminde olan döviz kurları rekor seviyelerden uzak bir görünüm çizerken yine de kritik seviyelerin de altında yer alıyor.

    Uzmanlar, ekonomi yönetiminin piyasa dostu adımları ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) fiyat istikrarını önceleyen sıkı para politikası duruşunun etkisiyle, Türk lirasındaki değer kazancının dolar endeksindeki yükseliş eğilimine karşın devam ettiğini söylüyor.

    BUGÜN DOLAR, EURO NE KADAR, KAÇ TL?

    6 ayın en düşük seviyelerinde olan dolar/TL, haftanın son gününde de 7,43 civarında seyretmesiyle birlikte yükselişe geçti.

    Euro/TL ise bugün tekrar 9 liranın üzerine çıktı. Euro/TL bugün 09,0-9,05'ler düzeyinde seyrediyor.

    26 ŞUBAT CUMA GÜNCEL FİYATLAR

    Dolar: 7,43 TL

    Euro: 9,03 TL

    Sterlin: 10, 35 TL

        DOLAR KURU NEDEN YÜKSELİYOR?

        Dolar/TL kuru bugün de yukarı yönlü seyrini sürmeye devam ediyor. Dün güne 7.20 seviyesinden başlayan dolar diğer gelişen ülke para birimleri gibi akşam saatlerinde hızlı bir harekete geçti.

        Haftaya 7,01 seviyesinden başlayan kur, 3 günde yaklaşık yüzde 4 yükseldi. Bu hafta doların yükselmesi Merkez Bankası'nın zorunlu karşılıklarda yaptığı değişiklik olarak görülüyor.

        TCMB, Resmi Gazete'de yayımlanan kararında TL zorunlu karşılık oranlarının her vadede 200 baz puan artırıldığını açıkladı.
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        Haberler Ekonomi Dolar ve euro ne kadar oldu? 26 Şubat CANLI döviz kurları! Dengeler değişiyor... Birden fırladı!