Bugün yukarı yönlü seyreden dolar kuru 26 Şubat 2021 tarihinde 7,00 liranın üzerinden işlem görüyor. 2020'nin son haftalarından bu yana düşüş eğiliminde olan döviz kurları rekor seviyelerden uzak bir görünüm çizerken yine de kritik seviyelerin de altında yer alıyor.

Uzmanlar, ekonomi yönetiminin piyasa dostu adımları ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) fiyat istikrarını önceleyen sıkı para politikası duruşunun etkisiyle, Türk lirasındaki değer kazancının dolar endeksindeki yükseliş eğilimine karşın devam ettiğini söylüyor.