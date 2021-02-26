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    • Ekonomi
    • 26.02.2021 12:07
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    • 26.02.2021 12:07
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    Çalışmayan, dul, boşanmış kadınlara devletten dev destekler 2021! , , ! İşte başvuru şartları...

    Çalışmayan, boşanan, eşi vefat etmiş kadınlara devlet desteği! Devletin sağladığı çok sayıda maddi destek ödemeleri bulunuyor. Bu teşvik ve destek ödemeleri 2021 yılında da devam etmektedir. Maddi destek miktarı duruma göre değişiklik gösterirken, genel olarak maaş halinde sağlanıyor. Devlet tarafından boşanan kadınlar için boşandıkları anda bağlanan maddi bir yardım bulunmaktadır. Bu yardımlar , Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’na bağlı bulunan aracılığı ile sağlanmaktadır. Peki, Çalışmayan, boşanan, eşi vefat etmiş nelerdir? İşte detaylar...

    takvim.com.tr
    Çalışmayan, dul, boşanmış kadınlara devletten dev destekler 2021! Nakit, barınma, yakacak yardımları! İşte başvuru şartları...

    Çalışmayan, boşanan, eşi vefat etmiş kadınlara devlet desteği! Eşinden ayrılmış, boşanmış, dul kalmış kadınlar için devletin vermiş olduğu yardımlar bulunmaktadır. Boşanmış kadınlara boşanmalarının ardından mağduriyet yaşamamaları devlet tarafından birtakım olanaklar sunulmaktadır. Bu olanaklar Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'na bağlı bulunan Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı aracılığı ile sağlanmaktadır. Boşanmış kadınlara devlet yardımları aşağıdaki gibidir:

    * Nakdi yardım,

    * Yakacak yardımı,

    * Barınma yardımı.

    NAKDİ YARDIM DESTEĞİ

    Nakdi yardım olanağını kullanmak için ikamet ettiğiniz il ya da ilçedeki kaymakamlık binasında bulunan Sosyal Dayanışma ve Yardımlaşma Vakfı'na müracaat edip başvuru yapmanız yeterlidir. Kaymakamlık değerlendirmesi sonucunda bahsi geçen fona uygun olduğunuz kararı çıkarsa bu fondan faydalanabilirsiniz. Muhtaçlık sınırı 483 TL olarak belirlenmiştir.

    * Nakdi yardım talebi için istenen belgeler aşağıdaki gibidir:

    * TC kimlik kartı fotokopisi,

    * Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı tarafından yapılacak sorgu izninin imzalanması,

    * Duruma göre istenen diğer belgeler.

    YOKSULLUK NAFAKASI BAŞVURU

    Yoksulluk nafakası talebi boşanma davasıyla aynı süreçte işlediği gibi boşanma davasından ayrı bir dava olarak açılıp yürütülebilmektedir. Boşanma davasından ayrı bir dava olarak açılması hususunda zaman aşımı süresi 1 yıl olarak belirlenmiştir. Eşin talebi ve davada bahsi geçen diğer eşin maddi imkânları dâhilinde süresiz olarak yoksulluk nafakası verilmesi mümkündür.

    * Nafaka talebi için koşullar şöyledir:

    * Boşanan eşin boşanma durumunda yoksulluğa düşecek olması,

    * Eşin az kusurlu ya da kusursuz olması.

    MOR ÇATI BARINMA OLANAĞI

    Mor Çatı kadınların barınma sorununu çözmek için birtakım çalışmalar sürdürmektedir. Boşanma sonrasında şiddet ve başka sıkıntılar yaşanması ihtimaline karşı boşanan kadınları ikamet ettiği ilden başka bir ile yerleştirerek güvende olmalarını sağlamaktadır.

    Barınma yardımı almak için Mor Çatıya başvurmak isteyen kadınlardan aranan şart kadının şiddete maruz kalmış olmasıdır. Başvurmak için Mor Çatı Kadın Sığınağı Vakfına müracaat edebilirsiniz.

    YAKACAK YARDIMI

    Devlet tarafından yapılacak olan yakacak yardımından faydalanmak için başvuru yapmanız gerekmektedir. Başvurunuz onaylandıktan sonra Türkiye Kömür İşletmeleri tarafından hazırlanan kömür paketlerinin teslimi kapınıza kadar yapılmaktadır. Başvurmak için muhtaçlığınızın onaylanması gerekmektedir.

    Yakacak yardımına başvuru yapmanız için gerekli belgeler

    * T.C. kimlik fotokopisi,

    * Muhtaçlık belgesi,

    * İlgili makam tarafından verilen formlar,

    Bunları tamamladıktan sonra başvurunuzu yapıp yardımdan faydalanabilirsiniz.

        BARINMA YARDIMI (KİRA DESTEĞİ)

        Muhtaç hanelerin en temel ve zaruri ihtiyaçlarından biri olan barınma ihtiyaçlarının giderilmesi ve yaşam kalitelerinin yükseltilmesi amacıyla ev kirası (barınma yardımı) programları yürütülmektedir. Kadının, aileden kalma eski bir evi bulunması durumunda evin tadilatı ve onarımı konusunda da boşanmış kadınlara sunulan devlet destekleri bulunmaktadır. Bunun yanı sıra ev eşyası, mobilya ve giyecek yardımları da yapılmaktadır. Bu yardımdan faydalanabilmek için aşağıdaki evrakların hazırlanması gerekmektedir;

        BOŞANAN KADINLARA BABADAN MAAŞ BAĞLANMASI

        Eşinden ayrılmış olan kadınlar belirlenmiş olan şartları karşılamaları durumunda babalarının maaşlarını alabilirler. Maaş alacak annenin çocuğu bulunmuyorsa maaşının %75 ini alabilmektedir. Anne hayatta ise %50'si alır. Boşanan kadın babasının maaşının %25'ini alabilir. Anne hayatta değilse %50'sini alabilir.

        * SGK veya başka bir sosyal güvencesi olmaması,

        * Devlet memuru olmamalı,

        * Sabit gelirinin olmaması,

        * Vefat etmiş babanın sosyal güvencesinin olması,

        * Boşandıktan sonra tekrar evlilik yapmış olmaması.

        EŞİ VEFAT EDEN KADINLARA SOSYAL YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMA VAKFI YARDIMLARI

        Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'na bağlı bulunan Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı illerde valilikler, ilçelerde kaymakamlıklar bünyesinde kurulmuş olup, birçok farklı alanda yardımlarda bulunmaktadır. 3924 sayılı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Teşvik Kanunu kapsamında zaruret içinde olup yardıma muhtaç olan kişilere her türlü yardım yapılması söz konusu olmaktadır.

        SYDV eşi vefat eden kadınlara EVEK kapsamında her ay düzenli olarak ödeme yapmaktadır. Eşi ölen kadınlara Bakanlık tarafından Hak sahiplerinin hesaplarına aylık 325 TL olmak üzere iki ayda bir 650 TL tutarında yardım aktarılmaktadır.

        Soru 1: Eski eşim vefat etti ve ben evlendim şuan da Eşi Vefat Eden Kadınlara Yönelik Yardımdan faydalanabilir miyim?

        Eşi vefat etmiş ve sonrasında yeniden evlenmiş kişiler Eşi Vefat Eden Kadınlara Yönelik Yardımdan faydalanamaz.

        Soru 2: Eşim vefat etti, ben şuanda dini nikâhlı olarak biri ile yaşıyorum. Eşi Vefat Eden Kadınlara Yönelik Yardımdan faydalanabilir miyim?

        Hayır faydalanamazsınız.

        Soru 3: Sigortalı olarak bir işe başladım Eşi Vefat Eden Kadınlara Yönelik Yardımlardan faydalanabilir miyim?

        Sosyal güvenlik kuruluşlarına tabii olan vatandaşlar bu yardımdan faydalanamaz.

        Soru 4: Çocuğum ile beraber oturuyorum ve çocuğum çalışıyor Eşi Vefat Eden Kadınlara Yönelik Yardımdan faydalanabilir miyim?

        Hayır faydalanamazsınız. Bu yardımdan faydalanabilmek için hane içerisinde sosyal güvenceye sahip bireyin bulunmaması gerekmektedir.

        Soru 5: Eşi Vefat Eden Kadınlara Yönelik Yardım başvurusunda bulundum sonucunu nasıl öğrenebilirim?

        Başvuru sonucu hakkında ikametgâhınızın bulunduğu il/ilçedeki SYD Vakfından veya 144 Alo Sosyal Yardım hattı aranarak bilgi edinilebilir.
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        Haberler Ekonomi Çalışmayan, dul, boşanmış kadınlara devletten dev destekler 2021! Nakit, barınma, yakacak yardımları! İşte başvuru şartları...