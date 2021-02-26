Çalışmayan, dul, boşanmış kadınlara devletten dev destekler 2021! Nakit, barınma, yakacak yardımları! İşte başvuru şartları...

EŞİ VEFAT EDEN KADINLARA SOSYAL YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMA VAKFI YARDIMLARI

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'na bağlı bulunan Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı illerde valilikler, ilçelerde kaymakamlıklar bünyesinde kurulmuş olup, birçok farklı alanda yardımlarda bulunmaktadır. 3924 sayılı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Teşvik Kanunu kapsamında zaruret içinde olup yardıma muhtaç olan kişilere her türlü yardım yapılması söz konusu olmaktadır.

SYDV eşi vefat eden kadınlara EVEK kapsamında her ay düzenli olarak ödeme yapmaktadır. Eşi ölen kadınlara Bakanlık tarafından Hak sahiplerinin hesaplarına aylık 325 TL olmak üzere iki ayda bir 650 TL tutarında yardım aktarılmaktadır.

Soru 1: Eski eşim vefat etti ve ben evlendim şuan da Eşi Vefat Eden Kadınlara Yönelik Yardımdan faydalanabilir miyim?

Eşi vefat etmiş ve sonrasında yeniden evlenmiş kişiler Eşi Vefat Eden Kadınlara Yönelik Yardımdan faydalanamaz.

Soru 2: Eşim vefat etti, ben şuanda dini nikâhlı olarak biri ile yaşıyorum. Eşi Vefat Eden Kadınlara Yönelik Yardımdan faydalanabilir miyim?

Hayır faydalanamazsınız.

Soru 3: Sigortalı olarak bir işe başladım Eşi Vefat Eden Kadınlara Yönelik Yardımlardan faydalanabilir miyim?

Sosyal güvenlik kuruluşlarına tabii olan vatandaşlar bu yardımdan faydalanamaz.

Soru 4: Çocuğum ile beraber oturuyorum ve çocuğum çalışıyor Eşi Vefat Eden Kadınlara Yönelik Yardımdan faydalanabilir miyim?

Hayır faydalanamazsınız. Bu yardımdan faydalanabilmek için hane içerisinde sosyal güvenceye sahip bireyin bulunmaması gerekmektedir.

Soru 5: Eşi Vefat Eden Kadınlara Yönelik Yardım başvurusunda bulundum sonucunu nasıl öğrenebilirim?

Başvuru sonucu hakkında ikametgâhınızın bulunduğu il/ilçedeki SYD Vakfından veya 144 Alo Sosyal Yardım hattı aranarak bilgi edinilebilir.