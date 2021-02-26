Çalışmayan, dul, boşanmış kadınlara devletten dev destekler 2021! Nakit, barınma, yakacak yardımları! İşte başvuru şartları...

Çalışmayan, boşanan, eşi vefat etmiş kadınlara devlet desteği! Eşinden ayrılmış, boşanmış, dul kalmış kadınlar için devletin vermiş olduğu yardımlar bulunmaktadır. Boşanmış kadınlara boşanmalarının ardından mağduriyet yaşamamaları devlet tarafından birtakım olanaklar sunulmaktadır. Bu olanaklar Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'na bağlı bulunan Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı aracılığı ile sağlanmaktadır. Boşanmış kadınlara devlet yardımları aşağıdaki gibidir:
* Nakdi yardım,
* Yakacak yardımı,
* Barınma yardımı.
NAKDİ YARDIM DESTEĞİ
Nakdi yardım olanağını kullanmak için ikamet ettiğiniz il ya da ilçedeki kaymakamlık binasında bulunan Sosyal Dayanışma ve Yardımlaşma Vakfı'na müracaat edip başvuru yapmanız yeterlidir. Kaymakamlık değerlendirmesi sonucunda bahsi geçen fona uygun olduğunuz kararı çıkarsa bu fondan faydalanabilirsiniz. Muhtaçlık sınırı 483 TL olarak belirlenmiştir.
* Nakdi yardım talebi için istenen belgeler aşağıdaki gibidir:
* TC kimlik kartı fotokopisi,
* Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı tarafından yapılacak sorgu izninin imzalanması,
* Duruma göre istenen diğer belgeler.
YOKSULLUK NAFAKASI BAŞVURU
Yoksulluk nafakası talebi boşanma davasıyla aynı süreçte işlediği gibi boşanma davasından ayrı bir dava olarak açılıp yürütülebilmektedir. Boşanma davasından ayrı bir dava olarak açılması hususunda zaman aşımı süresi 1 yıl olarak belirlenmiştir. Eşin talebi ve davada bahsi geçen diğer eşin maddi imkânları dâhilinde süresiz olarak yoksulluk nafakası verilmesi mümkündür.
* Nafaka talebi için koşullar şöyledir:
* Boşanan eşin boşanma durumunda yoksulluğa düşecek olması,
* Eşin az kusurlu ya da kusursuz olması.
MOR ÇATI BARINMA OLANAĞI
Mor Çatı kadınların barınma sorununu çözmek için birtakım çalışmalar sürdürmektedir. Boşanma sonrasında şiddet ve başka sıkıntılar yaşanması ihtimaline karşı boşanan kadınları ikamet ettiği ilden başka bir ile yerleştirerek güvende olmalarını sağlamaktadır.
Barınma yardımı almak için Mor Çatıya başvurmak isteyen kadınlardan aranan şart kadının şiddete maruz kalmış olmasıdır. Başvurmak için Mor Çatı Kadın Sığınağı Vakfına müracaat edebilirsiniz.
YAKACAK YARDIMI
Devlet tarafından yapılacak olan yakacak yardımından faydalanmak için başvuru yapmanız gerekmektedir. Başvurunuz onaylandıktan sonra Türkiye Kömür İşletmeleri tarafından hazırlanan kömür paketlerinin teslimi kapınıza kadar yapılmaktadır. Başvurmak için muhtaçlığınızın onaylanması gerekmektedir.
Yakacak yardımına başvuru yapmanız için gerekli belgeler
* T.C. kimlik fotokopisi,
* Muhtaçlık belgesi,
* İlgili makam tarafından verilen formlar,
Bunları tamamladıktan sonra başvurunuzu yapıp yardımdan faydalanabilirsiniz.