Ve netleşti! Günlük 98 lira... Bakkal, manav, kasap, terzi, çiftçi, muhtar, doktor, avukat, mühendis milyonları sevindirdi!

Borcunu ödeyen binlerce Bağkurlu hemen emekli olabilecek. Bakkal, manav, kasap, terzi, çiftçi, muhtar, hekim, avukat, mühendis... hepsi için bulunmaz bir fırsat... Bağkur prim borçlarını ödemek istemeyen sigortalıların SGK'ya başvuru etmelerine gerek yok. Bağkur müddetlerini ihya etmek isteyen bireyler günlük en düşük 98,10 TL hasılat beyan edeceklerdir. Yapılandırmaya bu şekilde bakacak olursak 6 ay taksit imkanını seçen 12 ayda, 9 ay taksit imkanını seçen 18 ayda, 12 ay taksit imkanını seçen 24 ayda, 18 taksit imkanını seçen ise 36 ayda borcunu ödemiş olacak.
Bağkur borçları kaç taksit olacak? Taksit şaşırtması!
31.10.2020 Tarihine kadar tahakkuk ettirilen Bağkur prim borçları yapılandırma kapsamına girmektedir. Borcunu yapılandırmak isteyen Bağkur sigortalıları 6-9-12-18 ay taksit imkanından faydalanabilecektir. Ancak burada belirtilen taksit süreleri 2 ayda bir ödemelidir. Yani siz 6 ay taksit imkanı seçtiyseniz bu borcu 12 ayda bitirmiş olacaksınız. Çünkü taksitlerinizi bir ay ödeyecek, bir ay ödemeyeceksiniz. İlk ödeme tarihiniz 01.03.2021 tarihi ise ikinci taksitinizi 01.05.2021 tarihi olacaktır.
Yapılandırmaya bu şekilde bakacak olursak 6 ay taksit imkanını seçen 12 ayda, 9 ay taksit imkanını seçen 18 ayda, 12 ay taksit imkanını seçen 24 ayda, 18 taksit imkanını seçen ise 36 ayda borcunu ödemiş olacak.
Borcumu ödemek istemiyorum, ne yapmalıyım?
31 Ekim 2020 Tarihine kadar tahakkuk etmiş Bağkur prim borçlarını ödemek istemeyen sigortalıların kuruma müracaat etmelerine gerek yoktur.Bu kapsamda bulunan sigortalıların borçları SGK tarafından 31.01.2021 tarihinde otomatik olarak dondurulacaktır. Ancak siz bu tarihi beklemeksizin 31.10.2020 tarihinden önceki dönemlerinizin hemen dondurulmasını istiyorsanız EK1 formunun (1.maddesini işaretleyerek) ekine de kimlik fotokopinizi ekledikten sonra imza altına alıp bağlı bulunduğunuz SGK merkezine iadeli taahhütlü posta (posta ile işlem süresi uzamaktadır) veya elden giderek teslim edebilirsiniz.
Erteleme kapsamında bulunan süreler de aynı formla dondurulabilecektir. Dondurma işlemleri e-Devlet sistemi üzerinden de yapılmaktadır. (e-devlet sisteminden peşin ödemek isterken taksit, taksit yapmak isterken ihya yapabilirsiniz. Yanlış müracaat yapmamak için manuel formları kullanınız)