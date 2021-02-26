Ve netleşti! Günlük 98 lira... Bakkal, manav, kasap, terzi, çiftçi, muhtar, doktor, avukat, mühendis milyonları sevindirdi!





Borcumu ödemek istemiyorum, ne yapmalıyım?



31 Ekim 2020 Tarihine kadar tahakkuk etmiş Bağkur prim borçlarını ödemek istemeyen sigortalıların kuruma müracaat etmelerine gerek yoktur.Bu kapsamda bulunan sigortalıların borçları SGK tarafından 31.01.2021 tarihinde otomatik olarak dondurulacaktır. Ancak siz bu tarihi beklemeksizin 31.10.2020 tarihinden önceki dönemlerinizin hemen dondurulmasını istiyorsanız EK1 formunun (1.maddesini işaretleyerek) ekine de kimlik fotokopinizi ekledikten sonra imza altına alıp bağlı bulunduğunuz SGK merkezine iadeli taahhütlü posta (posta ile işlem süresi uzamaktadır) veya elden giderek teslim edebilirsiniz.

Erteleme kapsamında bulunan süreler de aynı formla dondurulabilecektir. Dondurma işlemleri e-Devlet sistemi üzerinden de yapılmaktadır. (e-devlet sisteminden peşin ödemek isterken taksit, taksit yapmak isterken ihya yapabilirsiniz. Yanlış müracaat yapmamak için manuel formları kullanınız)