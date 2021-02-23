Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 1,24 değer kaybederek 1.531,44 puana indi.
Günün ilk yarısında dalgalı seyreden BIST 100 endeksi, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 19,18 puan azalışla 1.531,44 seviyesine geriledi. Toplam işlem hacmi 18,6 milyar lira düzeyinde gerçekleşti.
İlk yarıda bankacılık endeksi yüzde 0,47, holding endeksi yüzde 1,77 düşüş kaydetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 2,94 ile finansal kiralama, faktoring, en çok gerileyen ise yüzde 3,27 ile turizm oldu.
Analistler, ABD'deki teşvik paketine ilişkin olumlu haber akışına karşın emtia fiyatları ve tahvil faizlerindeki artışın küresel bazda iyimserliği törpülediğini bildirdi.