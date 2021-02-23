ALTIN FİYATLARI YÜKSELİR Mİ?

Analistlere göre, dolar/TL'de 6,80 hedefi sürdükçe gram altında fiyat baskısı devam edecektir. Kısa vade için ons altında yeniden 1800 dolar üzeri seyirler görülebilir ancak 1900 dolar ve üzeri biraz daha zor gibi duruyor. Gram altının 400 TL üzerine doğru hareketinde ısrarcı kalmasını bekleyebiliriz ama bu durum sert bir yükseliş sinyali olarak yorumlanmamalı.