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    • Ekonomi
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    • 23.02.2021 08:54
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    ve çeyrek altın fiyatları ne kadar? Aniden yön değiştirdi! 23 Şubat Salı güncel altın fiyatları!

    Haftanın ikinci işlem gününde altın fiyatları hakkında son dakika gelişmeleri yakından takip ediliyor. Küçük ve büyük ölçekte altın alıp yatırım yapan binlerce kişi bugün fiyatlara odaklandı. Özellikle 2 haftadır yaşanan sert düşüşler sonrası altın 400 TL sınırına kadar gerilemişti. 'nın faizi sabit tutmasının ardından dolar kurunda önemli bir değişim yaşanmamasıyla birlikte altın fiyatları sadece ons altındaki değişime yöneldi.Bugün çeyrek altın ve fiyatları güne yükselişle başladı. İşte bilezik, cumhuriyet, çeyrek, ...

    Altın fiyatları aniden değişti! Gram ve çeyrek...

    Altın fiyatlarında son süreçte yaşanan değişimlerle fiyatlardaki son durum merak konusu olmaya devam ediyor. Son günlerde düşüşüyle dikkatleri üzerine çeken altın fiyatları bugün yükseldi.

    Yatırım tercihini altından yana kullanan binlerce kişi altın fiyatlardaki düşüşle beraber yatırımlarına yön vermek üzere canlı ve güncel rakamları takip ediyor. Altın yatırımcısının gözü bir yandan ons altına çevrilirken bir yandan da dolar kuru kaynaklı değişimler için hafta içi açıklanan Merkez Bankası faiz kararındaydı. Merkez Bankası'nın faizi sabit tutmasının ardından dolar kurunda önemli bir değişim yaşanmamasıyla birlikte altın fiyatları sadece ons altındaki değişime yöneldi. Bugün sabah saatleriyle birlikte altın fiyatlarında hafif yükseliş yaşandı. İşte günün altın fiyatları..

    ALTIN FİYATLARI 23 ŞUBAT SALI 2021

    GRAM ALTIN KAÇ TL?

    400 lira seviyelerinde dengelenme sürecinde olan gram altın bugün 408 seviyelerinden işlem görüyor. Aynı dakikalarda altının onsunun fiyatı ise bin 811 dolarda yer alıyor.

    ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

    Son verilere göre çeyrek altın bugün 668 liradan alınırken 684 liradan da satışa sunuluyor.

    CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?

    Son dönemdeki düşüşlerle birlikte 3 bin liradan oldukça uzaklaşan cumhuriyet altını bugün 2 bin 660 liradan alınırken 2 bin 732 liradan da satışa sunuluyor.

    YARIM ALTIN NE KADAR?

    23 Şubat 2021 tarihinde yarım altın 1134 liradan alış, 1370 liradan satış fiyatıyla işlem görüyor.

        ALTIN FİYATLARI YÜKSELİR Mİ?

        Analistlere göre, dolar/TL'de 6,80 hedefi sürdükçe gram altında fiyat baskısı devam edecektir. Kısa vade için ons altında yeniden 1800 dolar üzeri seyirler görülebilir ancak 1900 dolar ve üzeri biraz daha zor gibi duruyor. Gram altının 400 TL üzerine doğru hareketinde ısrarcı kalmasını bekleyebiliriz ama bu durum sert bir yükseliş sinyali olarak yorumlanmamalı.
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        Haberler Ekonomi Gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar? Aniden yön değiştirdi! 23 Şubat Salı güncel altın fiyatları!