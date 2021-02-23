Altın fiyatlarında son süreçte yaşanan değişimlerle fiyatlardaki son durum merak konusu olmaya devam ediyor. Son günlerde düşüşüyle dikkatleri üzerine çeken altın fiyatları bugün yükseldi.
Yatırım tercihini altından yana kullanan binlerce kişi altın fiyatlardaki düşüşle beraber yatırımlarına yön vermek üzere canlı ve güncel rakamları takip ediyor. Altın yatırımcısının gözü bir yandan ons altına çevrilirken bir yandan da dolar kuru kaynaklı değişimler için hafta içi açıklanan Merkez Bankası faiz kararındaydı. Merkez Bankası'nın faizi sabit tutmasının ardından dolar kurunda önemli bir değişim yaşanmamasıyla birlikte altın fiyatları sadece ons altındaki değişime yöneldi. Bugün sabah saatleriyle birlikte altın fiyatlarında hafif yükseliş yaşandı. İşte günün altın fiyatları..
ALTIN FİYATLARI 23 ŞUBAT SALI 2021
GRAM ALTIN KAÇ TL?
400 lira seviyelerinde dengelenme sürecinde olan gram altın bugün 408 seviyelerinden işlem görüyor. Aynı dakikalarda altının onsunun fiyatı ise bin 811 dolarda yer alıyor.
ÇEYREK ALTIN NE KADAR?
Son verilere göre çeyrek altın bugün 668 liradan alınırken 684 liradan da satışa sunuluyor.
CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?
Son dönemdeki düşüşlerle birlikte 3 bin liradan oldukça uzaklaşan cumhuriyet altını bugün 2 bin 660 liradan alınırken 2 bin 732 liradan da satışa sunuluyor.
YARIM ALTIN NE KADAR?
23 Şubat 2021 tarihinde yarım altın 1134 liradan alış, 1370 liradan satış fiyatıyla işlem görüyor.