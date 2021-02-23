Türk İlaç ve Serum Sanayi halka arz ne zaman sorusuna arama motorlarında yanıt aranıyor. 2020 yılında büyük ilgi gören halka arz işlemleri 2021 yılında da devam ediyor. Türk İlaç ve Serum Sanayi halka arz ne zaman sorusunun cevabı merak ediliyor. Peki, Türk İlaç ve Serum Sanayi halka arz başladı mı? Borsa İstanbul'un onayı ile bu hafta halka arz işlemleri gerçekleştirilecek.
TÜRK İLAÇ VE SERUM SANAYİ HALKA ARZ NE ZAMAN?
SPK'nin yayımladığı bültende yer alan bilgiye göre Turk İlaç ve Serum Sanayi AŞ.'nin mevcut ortaklarından Mehmet Berat Battal'ın sahip olduğu 13.400.000 TL nominal değerli 13.400.000 adet (B) grubu payların halka arz edileceği ve hisse başına 10 TL satış fiyatı uygulanacağı belirtildi.
HANGİ BANKADAN YAPILACAK?
SPK'de belirlenen bültende yapılan açıklamada, talepler fazla gelirse eğer pay satışı da yapılacağı bildirildi. Halka arzda fazla talep gelmesi halinde ise Mehmet Berat Battal'ın sahip olduğu 2.000.000 TL nominal değerli 2.000.000 adet (B) grubu payın ek satışı gerçekleştirilebilecek.