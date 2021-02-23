Türk İlaç ve Serum Sanayi halka arz ne zaman sorusuna arama motorlarında yanıt aranıyor. 2020 yılında büyük ilgi gören halka arz işlemleri 2021 yılında da devam ediyor. Türk İlaç ve Serum Sanayi halka arz ne zaman sorusunun cevabı merak ediliyor. Peki, Türk İlaç ve Serum Sanayi halka arz başladı mı? Borsa İstanbul'un onayı ile bu hafta halka arz işlemleri gerçekleştirilecek.