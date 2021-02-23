Dünyayı derinden etkileyen koronavirüs salgınında en çok darbe yiyen sektörlerin başında turizm geliyor. Her yıl milyonlarca turist ağırlayan Türkiye "güvenli tatil" konseptiyle bu etkiyi azaltmaya çalışsa da ülkelerin uyguladıkları seyahat yasağı başta Antalya olmak üzere Muğla ve İzmir'i de derinden etkiledi. Ancak normalleşmenin konuşulmaya başlandığı şu günlerde 2021 yazı adeta 2020 yazını telafi edecek cinsten olacak. İngiltere'den gelen haberler de bu öngörüyü doğrular nitelikte.
İNGİLTERE'DE TATİL SATIŞLARININ ZİRVESİNDE TÜRKİYE VAR
BBC'de yer alan habere göre; İngiltere Başbakanı Boris Johnson'ın koronavirüs önlemlerini aşamalı olarak kaldırma planını açıklamasının ardından seyahat şirketleri yaz tatili rezervasyonlarında büyük artış yaşandığını açıkladı.
Tui şirketi son bir ayın en fazla rezervasyon yapılan gününün yaşandığını açıkladı. BBC Ulaştırma Muhabiri Caroline Davies, Tui müşterilerinin en fazla Türkiye, Yunanistan ve İspanya'ya ilgi gösterdiğini aktarıyor. Thomas Cook şirketi ise açıklamanın ardından internet sitelerinin trafiğinin iki katına çıktığını duyurdu.