Dünyayı derinden etkileyen koronavirüs salgınında en çok darbe yiyen sektörlerin başında turizm geliyor. Her yıl milyonlarca turist ağırlayan Türkiye "güvenli tatil" konseptiyle bu etkiyi azaltmaya çalışsa da ülkelerin uyguladıkları seyahat yasağı başta Antalya olmak üzere Muğla ve İzmir'i de derinden etkiledi. Ancak normalleşmenin konuşulmaya başlandığı şu günlerde 2021 yazı adeta 2020 yazını telafi edecek cinsten olacak. İngiltere'den gelen haberler de bu öngörüyü doğrular nitelikte.