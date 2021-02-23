Uluslararası Para Fonu (IMF) Başkanı Kristalina Georgieva, dün yaptığı açıklamada salgın nedeniyle ekonomik toparlanmaya giden yolun oldukça belirsiz ve düzensiz olduğunu vurgulayarak, bunun hem ülkeler arasında hem de ülkeler içinde eşitsizliklerin artmasına neden olduğunu ifade etti.

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Von der Leyen ise, üye ülkeleri salgının ekonomik sonuçları ile mücadele için hazırladıkları kurtarma programının başlayabilmesi için gereken öz kaynak artışı kararını onaylamaya çağırdı.