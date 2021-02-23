Haftanın açılışında 7,06'nın üzerine kadar çıkan dolar/TL, bu sabah saatlerinde 7,01'den işlem görüyor.
Dün 8,60'ın üzerini test eden euro/TL ise bugün 8,54-8,55 bandında değerleniyor.
Beş yıllık ülke risk primi 5,4 baz puan yükselerek 290 seviyesinden işlem gördü. Piyasalarda bugün Hazine'nin yapacağı şubat ayının son iki ihalesi izlenecek. Günün en önemli gündemi ise Fed Başkanı Powell'ın Senato Bankacılık Komitesi'nde yarı yıl Para Politikası Raporu sunumu olacak.
SON DAKİKA DÖVİZ KURLARI 23 ŞUBAT 2021
Haftanın ilk işlem gününde döviz piyasasındaki son rakamlar şöyle:
İngiliz Sterlini 9,90 TL
Amerikan Doları 7,04 TL
Euro 8,56 TL