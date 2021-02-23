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    • Ekonomi
    • 23.02.2021 09:41
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    • 23.02.2021 09:57
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    Dolar, ve sterlin kaç TL? 23 Şubat ! Dolar ve euro alış satış fiyatları kaç TL?

    Döviz kurlarındaki son gelişmeler ve son alış satış fiyatları vatandaşlar tarafından merakla araştırılıyor. , ABD tahvillerindeki satış kaynaklı bozulan risk iştahıyla yükselerek 7.10'u test etse de kıramadı ve yeniden düşüşe geçti. Küresel piyasalar, bugün ve yarın () Başkanı 'ın Senato'da yapacağı sunumlar yatırımcıların odağında bulunuyor. Peki, 23 Şubat dolar ve ne kadar oldu? İşte anlık döviz kurları...

    takvim.com.tr
    Dolar, euro ve sterlin kaç TL? 23 Şubat CANLI döviz kurları!

    Haftanın açılışında 7,06'nın üzerine kadar çıkan dolar/TL, bu sabah saatlerinde 7,01'den işlem görüyor.

    Dün 8,60'ın üzerini test eden euro/TL ise bugün 8,54-8,55 bandında değerleniyor.

    Beş yıllık ülke risk primi 5,4 baz puan yükselerek 290 seviyesinden işlem gördü. Piyasalarda bugün Hazine'nin yapacağı şubat ayının son iki ihalesi izlenecek. Günün en önemli gündemi ise Fed Başkanı Powell'ın Senato Bankacılık Komitesi'nde yarı yıl Para Politikası Raporu sunumu olacak.

    SON DAKİKA DÖVİZ KURLARI 23 ŞUBAT 2021

    Haftanın ilk işlem gününde döviz piyasasındaki son rakamlar şöyle:

    İngiliz Sterlini 9,90 TL
    Amerikan Doları 7,04 TL
    Euro 8,56 TL

        İsviçre Frangı 7,85 TL
        Japon Yeni 0,067 TL

        Suudi Arabistan Riyali 1,86 TL
        Norveç Kronu 0,83 TL
        Danimarka Kronu 1,88 TL

        Avustralya Doları 5,57 TL
        Kanada Doları 5,58 TL
        İsveç Kronu 0,85 TL

        KÜRESEL PİYASALAR FED BAŞKANI POWELL'IN SUNUMUNU BEKLİYOR

        Küresel piyasalarda yüksek oynaklık devam ederken, bugün ve yarın ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'ın Senato'da yapacağı sunumlar yatırımcıların odağında bulunuyor.

        Dünya genelinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında vaka sayısı 112 milyonu aşarken, hayatını kaybedenlerin sayısı da 2,5 milyona yaklaştı. Salgında vaka artış hızı yavaşlasa da mutasyon riski ve küresel ekonomilerdeki toparlanmaya ilişkin soru işaretleri piyasalar üzerinde baskı oluşturuyor.

            Uluslararası Para Fonu (IMF) Başkanı Kristalina Georgieva, dün yaptığı açıklamada salgın nedeniyle ekonomik toparlanmaya giden yolun oldukça belirsiz ve düzensiz olduğunu vurgulayarak, bunun hem ülkeler arasında hem de ülkeler içinde eşitsizliklerin artmasına neden olduğunu ifade etti.

            Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Von der Leyen ise, üye ülkeleri salgının ekonomik sonuçları ile mücadele için hazırladıkları kurtarma programının başlayabilmesi için gereken öz kaynak artışı kararını onaylamaya çağırdı.

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            Haberler Ekonomi Dolar, euro ve sterlin kaç TL? 23 Şubat CANLI döviz kurları! Dolar ve euro alış satış fiyatları kaç TL?