Son 24 saat içinde 48,967.57 ve 56,574.21 dolar arasında dalgalanan Bitcoin, yüzde 10.05 düşüşle 50,705.10 dolara gerilerken, birimin haftalık kazancı da yüzde 3.79 olarak hesaplandı. Bitcoin'in toplam piyasa hacmi de, yaklaşık 85 milyar dolarlık düşüşle, 954 milyar dolara gerileyerek 1 trilyon doların altına indi.



Artan kurumsal alımların da etkisiyle, 1.0 trilyon dolar sınırını 7 Ocak'ta ve 1.5 trilyon dolar sınırını da 15 Şubat'ta aşah toplam piyasa hacmi de, son 24 saatte yaklaşık 127 milyar dolarlık düşüşle 1.56 trilyon dolara inse de, 1.5 trilyon doların üzerinde tutundu.

Kripto para piyasalarında, son 24 saatte en yüksek hacimli 100 birimden 85 birimin değeri düşerken, ilk 10 birimden dokuz birim de düşenler arasındaydı.