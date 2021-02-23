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    • Ekonomi
    • 23.02.2021 15:25
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    • 23.02.2021 15:25
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    Alırken satarken dikkat! bir anda tepetaklak oldu! 80 bin TL düştü! İşte Bitcoin'de düşüşün nedeni...

    Alırken satarken dikkat! bir anda tepetaklak oldu! 80 bin TL düştü! Kripto para piyasalarının en büyük hacimli birimi, artan kurumsal alımların desteğinde 58,330.57 dolarlık yeni zirveyi gördükten sonra, tüm kripto piyasalarına gelen satışlarla yaklaşık 10,000 dolarlık düşüşle 48,000 dolar düzeyine kadar indi. Kripto para piyasalarındaki etkisiyle çok konuşulan , hisselerinde Pazartesi günü yaşanan düşüş sonrasında 15,2 milyar dolar kaybederek dünyanın en zengin insanları sıralamasında ikinci sıraya geriledi. İşte Bitcoin'de düşüşün nedeni...

    takvim.com.tr
    1 BTC fiyatı 80 bin TL düştü! İşte Bitcoin'nde düşüşün nedeni...

    1 BTC fiyatı 80 bin TL düştü! İşte Bitcoin'de düşüşün nedeni... Son günlerde kripto para piyasalarındaki etkisiyle dillerden düşmeyen Elon Musk, Tesla hisselerindeki sert düşüş sonrasında 15,2 milyar dolar kaybederek dünyanın en zenginleri listesindeki birinciliği Amazon CEO'su Jeff Bezos'a kaptırdı. İki milyarder Ocak ayından bu yana birincilik koltuğunu birbirinden alıp geri veriyor. Ocak ayına kadar Jeff Bezos birinciliği 3 yıldır aralıksız elinde tutuyordu. Bitcoin'de dün yüzde 10'u aşan düşüşlerin de Tesla hisselerinin gerilemesinde etkili olmuş olabileceği düşünülüyor. Öte yandan Microsoft'un kurucusu milyarder Bill Gates, Bitcoin ve Elon Musk konusunda dikkat çeken açıklamalar yaptı. Gates, Bitcoin'in Elon Musk'a göre bir şey olduğunu belirterek, "Bitcoin'e çok üstten bakmıyorum ancak eğer Elon Musk kadar paranız yoksa dikkatli olun" ifadesini kullandı.

    ALIRKEN SATARKEN DİKKAT! 1 BTC FİYATI 80 BİN TL DÜŞTÜ!

    Haftanın ikinci işlem gününde kripto para piyasasında yaşanan son dakika gelişmeleri yatırımcılar tarafından ilgiyle takip ediliyor. Kurumsal alımların etkisiyle 58,330.57 dolarlık yeni zirveyi gören Bitcoin fiyatları, yaklaşık 10,000 dolarlık düşüşle 48 bin dolara kadar indi. Bitcoin fiyatları hafif toparlanarak 50,000 doların üzerine geri döndü. Öte yandan ABD Hazine Bakanı Janet Yellen, ABD hükümetinin, düzenleyici sorumluluklara uyduklarından emin olmak için kripto para piyasa kuruluşlarına ilişkin düzenleme yapabileceğini söyledi.

    BTC NEDEN DÜŞTÜ?

    Bitcoin'de dün yüzde 10'u aşan düşüşlerin de Tesla hisselerinin gerilemesinde etkili olmuş olabileceği düşünülüyor.

    Wedbush Securities şirketi analisti Daniel Ives, hafta sonu yaptığı açıklamada, şirketin 2020'nin tamamında Bitcoin yatırımlarından elde ettiği kârın, elektrikli araç satışından daha çok olduğunu belirtti.

        "ELON MUSK KADAR PARANIZ YOKSA DİKKATLİ OLUN"

        Microsoft'un kurucusu milyarder Bill Gates, Bitcoin ve Elon Musk konusunda dikkat çeken açıklamalar yaptı. Gates, Bitcoin'in Elon Musk'a göre bir şey olduğunu belirterek, "Bitcoin'e çok üstten bakmıyorum ancak eğer Elon Musk kadar paranız yoksa dikkatli olun" ifadesini kullandı.

        Kripto paralarla ilgili konuşan Gates, dijital para birimlerine yatırım yaptıklarını ifade ederek, dijital paranın iyi bir şey olduğunu söyledi. Gates, Bitcoin madenciliğinde çok fazla enerji harcandığını belirterek, "Bitcoin'de kimliğiniz belli olmadan işlem yapılabiliyor. Biz de dijital paralara yatırım yapıyoruz ama bizde kimin ne yaptığı belli oluyor" açıklamasında bulundu.

        ABD HAZİNE BAKANI YELLEN UYARDI: OLDUKÇA SPEKÜLATİF BİR VARLIK

        ABD Hazine Bakanı Janet Yellen, Bitcoin'in çoğu zaman yasa dışı finansman için kullanıldığını ve verimsiz-spekülatif varlık olarak nitelendirdi. Yellen, "Kripto para piyasalarının yasadışı işlemler için bir araç olarak kullanılmadığından ve yatırımcı koruması olduğundan emin olmak önemlidir" dedi.

        Yellen, Bitcoin'i oldukça spekülatif bir varlık olarak tanımlayarak, "Bence insanlar aşırı derecede oynak olabileceğinin farkında olmalı. Yatırımcıların yaşayabileceği potansiyel kayıplar konusunda endişeliyim" açıklamasında bulundu.

        Yellen daha önce de, ABD hükümetinin, düzenleyici sorumluluklara uyduklarından emin olmak için kripto para piyasa kuruluşlarına ilişkin düzenleme yapabileceğini ifade etmişti.

        KRİPTO PARA/ BITCOIN NEDİR?

        2009 yılında Satoshi Nakamoto tarafından oluşturulan Bitcoin (sembolü: ₿, kısaltma: BTC) herhangi bir resmi kuruluş ile bağı olmayan ve merkezsiz olan ilk kripto paradır.

        Kripto para, işlemleri güvenceye almak için kriptografi yani şifreleme kullanan, çalışma şekli nakite alternatif bir değişim aracı olarak tasarlanmış bir dijital varlık, bir sanal unsurdur. Kripto paralar bir nevi dijital döviz, alternatif döviz ve sanal döviz'dir.
        Kripto para ne herhangi bir devletin üretmiş olduğu bir para birimi değildir. Merkezsiz çalışan kripto paralar bu yüzden herhangi bir bankaya bağlı olarak çalışmaz. Kripto para herhangi bir şahıs tarafından yönetilmez. Taklidi imkansız olan kripto paranın takası da mümkün değildir. Fiziki bir nesne olmadığı için kazanılmaz.

            BITCOIN NASIL ORTAYA ÇIKTI?

            Satoshi Nakamoto'nun makalesini yazdığı Bitcoin ağı 3 Ocak 2009'da hayata geçirilmiştir. Satoshi Nakamoto isminin ekibin adı ya da makaleyi yazan kişinin adının mahlası olduğuna dair söylemler vardır fakat bu konuda net bilgi paylaşılmamıştır. 21 milyon sayıya ulaşan Bitcoin, genesis blokta belirtilerek sınırlandırılmıştır. Bitcoin'in ilk işleme alınması ve ilk transferi ise Satoshi Nakamato'ya geliştirmesi için ona yardım sağlayan kriptograf Hal Finney arasında gerçekleşmiştir. İlk alışveriş ise ağın oluşturulmasından yaklaşık bir buçuk yıl sonra, 22 Mayıs 2010 tarihinde 10.000 Bitcoin karşılığında pizza alımı ile gerçekleşmiştir.

            22 Temmuz 2013 tarihi itibarıyla dolaşımdaki Bitcoin'lerin toplam değeri 1.2 milyar dolar seviyesindeyken 26.07.2020 tarihi itibarıyla bu değer 182.967.290 milyar dolar olmuştur. Güncel olarak üretilmiş toplam bitcoin miktarı 18.443.043 seviyesine kadar gelmiştir.
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            Haberler Ekonomi Alırken satarken dikkat! Bitcoin bir anda tepetaklak oldu! 1 BTC fiyatı 80 bin TL düştü! İşte Bitcoin'de düşüşün nedeni...