"ELON MUSK KADAR PARANIZ YOKSA DİKKATLİ OLUN"

Microsoft'un kurucusu milyarder Bill Gates, Bitcoin ve Elon Musk konusunda dikkat çeken açıklamalar yaptı. Gates, Bitcoin'in Elon Musk'a göre bir şey olduğunu belirterek, "Bitcoin'e çok üstten bakmıyorum ancak eğer Elon Musk kadar paranız yoksa dikkatli olun" ifadesini kullandı.

Kripto paralarla ilgili konuşan Gates, dijital para birimlerine yatırım yaptıklarını ifade ederek, dijital paranın iyi bir şey olduğunu söyledi. Gates, Bitcoin madenciliğinde çok fazla enerji harcandığını belirterek, "Bitcoin'de kimliğiniz belli olmadan işlem yapılabiliyor. Biz de dijital paralara yatırım yapıyoruz ama bizde kimin ne yaptığı belli oluyor" açıklamasında bulundu.