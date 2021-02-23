1 BTC fiyatı 80 bin TL düştü! İşte Bitcoin'de düşüşün nedeni... Son günlerde kripto para piyasalarındaki etkisiyle dillerden düşmeyen Elon Musk, Tesla hisselerindeki sert düşüş sonrasında 15,2 milyar dolar kaybederek dünyanın en zenginleri listesindeki birinciliği Amazon CEO'su Jeff Bezos'a kaptırdı. İki milyarder Ocak ayından bu yana birincilik koltuğunu birbirinden alıp geri veriyor. Ocak ayına kadar Jeff Bezos birinciliği 3 yıldır aralıksız elinde tutuyordu. Bitcoin'de dün yüzde 10'u aşan düşüşlerin de Tesla hisselerinin gerilemesinde etkili olmuş olabileceği düşünülüyor. Öte yandan Microsoft'un kurucusu milyarder Bill Gates, Bitcoin ve Elon Musk konusunda dikkat çeken açıklamalar yaptı. Gates, Bitcoin'in Elon Musk'a göre bir şey olduğunu belirterek, "Bitcoin'e çok üstten bakmıyorum ancak eğer Elon Musk kadar paranız yoksa dikkatli olun" ifadesini kullandı.
ALIRKEN SATARKEN DİKKAT! 1 BTC FİYATI 80 BİN TL DÜŞTÜ!
Haftanın ikinci işlem gününde kripto para piyasasında yaşanan son dakika gelişmeleri yatırımcılar tarafından ilgiyle takip ediliyor. Kurumsal alımların etkisiyle 58,330.57 dolarlık yeni zirveyi gören Bitcoin fiyatları, yaklaşık 10,000 dolarlık düşüşle 48 bin dolara kadar indi. Bitcoin fiyatları hafif toparlanarak 50,000 doların üzerine geri döndü. Öte yandan ABD Hazine Bakanı Janet Yellen, ABD hükümetinin, düzenleyici sorumluluklara uyduklarından emin olmak için kripto para piyasa kuruluşlarına ilişkin düzenleme yapabileceğini söyledi.
BTC NEDEN DÜŞTÜ?
Bitcoin'de dün yüzde 10'u aşan düşüşlerin de Tesla hisselerinin gerilemesinde etkili olmuş olabileceği düşünülüyor.
Wedbush Securities şirketi analisti Daniel Ives, hafta sonu yaptığı açıklamada, şirketin 2020'nin tamamında Bitcoin yatırımlarından elde ettiği kârın, elektrikli araç satışından daha çok olduğunu belirtti.