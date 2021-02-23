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    • Ekonomi
    • 23.02.2021 15:29
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    • 23.02.2021 15:33
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    23 Şubat Salı BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar hangileri oldu?

    (BES) fonları bugün ortalama yüzde 0,08 değer kazanırken, türlerine göre bakıldığında en fazla kazandıran yüzde 0,74 ile "Kıymetli Madenler" fonları oldu. Peki, 23 Şubat Saslı BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar hangileri oldu? İşte son dakika haberinin ayrıntıları...

    AA
    23 Şubat Salı BES'te en fazla kazandıran fonlar!

    (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle:

    Fon Adı Son Fiyat Son Getiri %
    Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
    Anadolu Hayat Em. İki. K.D.B.A. EYF 0,091802 0,27
    MetLife Em. ve Hay. K.D.B.A.(ABD Doları 0-5 Yıl)EYF 0,049559 0,21
    NN Hay. Em. Değ. EYF 0,070615 0,18
    Allianz Hayat Em. İki. K.D.B.A. EYF 0,088779 0,16
    VEM Kamu Dış Borçlanma Araçları EYF 0,095596 0,15
    Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi
    Allianz Yaşam ve Em. Koç İştirak Endeksi EYF 0,058553 1,40
    Fiba Em. ve Hay. His. Sen. Gr. EYF 0,063175 1,16
    AvivaSA Em. ve Hay. BIST Temettü25 Endeksi EYF 0,058617 0,77
    Cigna Sağlık Hay. ve Em. Bir. His. Sen. EYF 0,100338 0,31
    Allianz Yaşam ve Em. BIST Temettü Endeksi EYF 0,035375 0,17
    Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
    Fiba Em. ve Hay. Perform Portföy Değ. EYF 0,013772 1,17
    Fiba Em. ve Hay. İstanbul Port.Din.Değ. EYF 0,023042 0,61
    Fiba Em. ve Hay. Osmanlı Port. Değ. EYF 0,024741 0,41
    Allianz Yaşam ve Em. Ata Fin. Din. Değ. Gr. EYF 0,024519 0,35
    HEM Katılım Katkı EYF 0,026752 0,34
    Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları
    Katılım Em. ve Hay. Emlak Kat. Bank. Kat. Değ. EYF 0,014272 1,23
    Katılım Em. ve Hay. Agr. Katılım Değ. (Döviz) EYF 0,026764 0,53
    Anadolu Hayat Em. Katılım Stand. EYF 0,028472 0,48
    Katılım Em. ve Hay. Den. Katılım Değ. EYF 0,030564 0,43
    Bereket Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF 0,068675 0,34
    Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler
    Bereket Em. ve Hay. Altın Katılım EYF 0,043155 0,97
    VEM Altın Katılım EYF 0,044730 0,80
    ZEM Altın Katılım EYF 0,043034 0,79
    HEM Altın Katılım EYF 0,026646 0,79
    Anadolu Hayat Em. Altın Katılım EYF 0,041459 0,75
    Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası
    Axa Hayat ve Em. Para Piyasası EYF 0,026196 0,04
    MetLife Em. ve Hay. Para Piyasası EYF 0,028933 0,04
    NN Hay. Em. Para Piyasası EYF 0,073552 0,04
    Aegon Emeklilik ve Hay. Para Piyasası EYF 0,066277 0,04
    Anadolu Hayat Em. Para Piyasası EYF 0,071715 0,04

    Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:

    Fon Adı Son Fiyat Son Getiri %
    Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
    Allianz Hayat Em. Bir. K.D.B.A. EYF 0,133025 -0,35
    Allianz Hayat Em. K.D.B.A. Gr. EYF 0,090618 -0,33
    Allianz Yaşam ve Em. Bir. K.D.B.A. EYF 0,132209 -0,31
    Anadolu Hayat Em. Bir. K.D.B.A. EYF 0,116170 -0,24
    BNP Paribas Cardif Em. Bir. K.D.B.A. EYF 0,087190 -0,22
    Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları
    AvivaSA Em. ve Hay. Üçüncü Fon Sepeti EYF 0,009892 -0,98
    AvivaSA Em. ve Hay. İkinci Fon Sepeti EYF 0,010044 -0,46
    Fiba Em. ve Hay. Kare Port. Fon Sepeti EYF 0,018461 -0,29
    AvivaSA Em. ve Hay. Birinci Fon Sepeti EYF 0,010062 -0,23
    Allianz Yaşam ve Em. Fon Sepeti EYF 0,021785 0,00
    Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi
    AvivaSA Em. ve Hay. Teknoloji Sektörü Yab. Değ. EYF 0,044157 -2,56
    Anadolu Hayat Em. B.R.I.C. Ülkeler Yab. Değ. EYF 0,051283 -1,50
    MetLife Em. ve Hay. His. Sen. EYF 0,036937 -0,87
    Aegon Emeklilik ve Hay. His. Sen. EYF 0,141428 -0,74
    AvivaSA Em. ve Hay. His. Sen. EYF 0,107897 -0,73
    Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
    VEM Turkcell Çalış. Yön. Pera 1 Değiş. Grup EYF 0,020450 -1,95
    Allianz Yaşam ve Em. Karma EYF 0,179704 -0,83
    Allianz Hayat Em. Karma EYF 0,100037 -0,77
    Allianz Yaşam ve Em. Karma Gr. EYF 0,128501 -0,66
    HEM Dinamik Değişken EYF 0,026154 -0,65
    Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları
    HEM Katılım Hisse Senedi EYF 0,040757 -0,30
    VEM Katılım Hisse Senedi EYF 0,028322 -0,28
    AvivaSA Em. ve Hay. Katılım Stand. EYF 0,020459 -0,11
    Allianz Yaşam ve Em. Katılım Stand. EYF 0,018487 -0,09
    VEM Katılım Dinamik Değişken Grup EYF 0,039533 -0,09

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    Haberler Ekonomi 23 Şubat Salı BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar hangileri oldu?