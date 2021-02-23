23 Şubat Salı BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar hangileri oldu?

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Son Getiri %
|Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
|Anadolu Hayat Em. İki. K.D.B.A. EYF
|0,091802
|0,27
|MetLife Em. ve Hay. K.D.B.A.(ABD Doları 0-5 Yıl)EYF
|0,049559
|0,21
|NN Hay. Em. Değ. EYF
|0,070615
|0,18
|Allianz Hayat Em. İki. K.D.B.A. EYF
|0,088779
|0,16
|VEM Kamu Dış Borçlanma Araçları EYF
|0,095596
|0,15
|Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi
|Allianz Yaşam ve Em. Koç İştirak Endeksi EYF
|0,058553
|1,40
|Fiba Em. ve Hay. His. Sen. Gr. EYF
|0,063175
|1,16
|AvivaSA Em. ve Hay. BIST Temettü25 Endeksi EYF
|0,058617
|0,77
|Cigna Sağlık Hay. ve Em. Bir. His. Sen. EYF
|0,100338
|0,31
|Allianz Yaşam ve Em. BIST Temettü Endeksi EYF
|0,035375
|0,17
|Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
|Fiba Em. ve Hay. Perform Portföy Değ. EYF
|0,013772
|1,17
|Fiba Em. ve Hay. İstanbul Port.Din.Değ. EYF
|0,023042
|0,61
|Fiba Em. ve Hay. Osmanlı Port. Değ. EYF
|0,024741
|0,41
|Allianz Yaşam ve Em. Ata Fin. Din. Değ. Gr. EYF
|0,024519
|0,35
|HEM Katılım Katkı EYF
|0,026752
|0,34
|Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları
|Katılım Em. ve Hay. Emlak Kat. Bank. Kat. Değ. EYF
|0,014272
|1,23
|Katılım Em. ve Hay. Agr. Katılım Değ. (Döviz) EYF
|0,026764
|0,53
|Anadolu Hayat Em. Katılım Stand. EYF
|0,028472
|0,48
|Katılım Em. ve Hay. Den. Katılım Değ. EYF
|0,030564
|0,43
|Bereket Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF
|0,068675
|0,34
|Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler
|Bereket Em. ve Hay. Altın Katılım EYF
|0,043155
|0,97
|VEM Altın Katılım EYF
|0,044730
|0,80
|ZEM Altın Katılım EYF
|0,043034
|0,79
|HEM Altın Katılım EYF
|0,026646
|0,79
|Anadolu Hayat Em. Altın Katılım EYF
|0,041459
|0,75
|Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası
|Axa Hayat ve Em. Para Piyasası EYF
|0,026196
|0,04
|MetLife Em. ve Hay. Para Piyasası EYF
|0,028933
|0,04
|NN Hay. Em. Para Piyasası EYF
|0,073552
|0,04
|Aegon Emeklilik ve Hay. Para Piyasası EYF
|0,066277
|0,04
|Anadolu Hayat Em. Para Piyasası EYF
|0,071715
|0,04
Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Son Getiri %
|Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
|Allianz Hayat Em. Bir. K.D.B.A. EYF
|0,133025
|-0,35
|Allianz Hayat Em. K.D.B.A. Gr. EYF
|0,090618
|-0,33
|Allianz Yaşam ve Em. Bir. K.D.B.A. EYF
|0,132209
|-0,31
|Anadolu Hayat Em. Bir. K.D.B.A. EYF
|0,116170
|-0,24
|BNP Paribas Cardif Em. Bir. K.D.B.A. EYF
|0,087190
|-0,22
|Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları
|AvivaSA Em. ve Hay. Üçüncü Fon Sepeti EYF
|0,009892
|-0,98
|AvivaSA Em. ve Hay. İkinci Fon Sepeti EYF
|0,010044
|-0,46
|Fiba Em. ve Hay. Kare Port. Fon Sepeti EYF
|0,018461
|-0,29
|AvivaSA Em. ve Hay. Birinci Fon Sepeti EYF
|0,010062
|-0,23
|Allianz Yaşam ve Em. Fon Sepeti EYF
|0,021785
|0,00
|Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi
|AvivaSA Em. ve Hay. Teknoloji Sektörü Yab. Değ. EYF
|0,044157
|-2,56
|Anadolu Hayat Em. B.R.I.C. Ülkeler Yab. Değ. EYF
|0,051283
|-1,50
|MetLife Em. ve Hay. His. Sen. EYF
|0,036937
|-0,87
|Aegon Emeklilik ve Hay. His. Sen. EYF
|0,141428
|-0,74
|AvivaSA Em. ve Hay. His. Sen. EYF
|0,107897
|-0,73
|Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
|VEM Turkcell Çalış. Yön. Pera 1 Değiş. Grup EYF
|0,020450
|-1,95
|Allianz Yaşam ve Em. Karma EYF
|0,179704
|-0,83
|Allianz Hayat Em. Karma EYF
|0,100037
|-0,77
|Allianz Yaşam ve Em. Karma Gr. EYF
|0,128501
|-0,66
|HEM Dinamik Değişken EYF
|0,026154
|-0,65
|Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları
|HEM Katılım Hisse Senedi EYF
|0,040757
|-0,30
|VEM Katılım Hisse Senedi EYF
|0,028322
|-0,28
|AvivaSA Em. ve Hay. Katılım Stand. EYF
|0,020459
|-0,11
|Allianz Yaşam ve Em. Katılım Stand. EYF
|0,018487
|-0,09
|VEM Katılım Dinamik Değişken Grup EYF
|0,039533
|-0,09