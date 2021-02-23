23 Şubat Salı BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar hangileri oldu?

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları Anadolu Hayat Em. İki. K.D.B.A. EYF 0,091802 0,27 MetLife Em. ve Hay. K.D.B.A.(ABD Doları 0-5 Yıl)EYF 0,049559 0,21 NN Hay. Em. Değ. EYF 0,070615 0,18 Allianz Hayat Em. İki. K.D.B.A. EYF 0,088779 0,16 VEM Kamu Dış Borçlanma Araçları EYF 0,095596 0,15 Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi Allianz Yaşam ve Em. Koç İştirak Endeksi EYF 0,058553 1,40 Fiba Em. ve Hay. His. Sen. Gr. EYF 0,063175 1,16 AvivaSA Em. ve Hay. BIST Temettü25 Endeksi EYF 0,058617 0,77 Cigna Sağlık Hay. ve Em. Bir. His. Sen. EYF 0,100338 0,31 Allianz Yaşam ve Em. BIST Temettü Endeksi EYF 0,035375 0,17 Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar Fiba Em. ve Hay. Perform Portföy Değ. EYF 0,013772 1,17 Fiba Em. ve Hay. İstanbul Port.Din.Değ. EYF 0,023042 0,61 Fiba Em. ve Hay. Osmanlı Port. Değ. EYF 0,024741 0,41 Allianz Yaşam ve Em. Ata Fin. Din. Değ. Gr. EYF 0,024519 0,35 HEM Katılım Katkı EYF 0,026752 0,34 Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları Katılım Em. ve Hay. Emlak Kat. Bank. Kat. Değ. EYF 0,014272 1,23 Katılım Em. ve Hay. Agr. Katılım Değ. (Döviz) EYF 0,026764 0,53 Anadolu Hayat Em. Katılım Stand. EYF 0,028472 0,48 Katılım Em. ve Hay. Den. Katılım Değ. EYF 0,030564 0,43 Bereket Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF 0,068675 0,34 Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler Bereket Em. ve Hay. Altın Katılım EYF 0,043155 0,97 VEM Altın Katılım EYF 0,044730 0,80 ZEM Altın Katılım EYF 0,043034 0,79 HEM Altın Katılım EYF 0,026646 0,79 Anadolu Hayat Em. Altın Katılım EYF 0,041459 0,75 Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası Axa Hayat ve Em. Para Piyasası EYF 0,026196 0,04 MetLife Em. ve Hay. Para Piyasası EYF 0,028933 0,04 NN Hay. Em. Para Piyasası EYF 0,073552 0,04 Aegon Emeklilik ve Hay. Para Piyasası EYF 0,066277 0,04 Anadolu Hayat Em. Para Piyasası EYF 0,071715 0,04

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle: