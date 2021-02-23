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    • Ekonomi
    • 23.02.2021 14:40
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    • 23.02.2021 14:40
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    23 Şubat Salı hangileri oldu?

    Borsa istanbul'da günün en fazla kazandıran 14 hisse senedi belli oldu. Buna göre Gübre Fabrikaları hisse senedi günün ilk yarısında yüzde 6,25 oranında 83,25'den yükselerek işlem gördü. 23 Şubat Salı 2021 hangileri oldu? hisse ve Kartn hisse fiyatları ne kadar oldu? İşte detaylar...

    AA
    23 Şubat borsada en fazla kazandıran hisse senetleri!

    Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde değer kazanan 14 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:

    (BIST 100) Değer kazanan 14 hisse Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
    Gübre Fabrikaları 83,25 78,35 6,25
    Brisa 32,18 30,44 5,72
    Otokar 410,10 392,60 4,46
    Net Holding 4,62 4,49 2,90
    Kartonsan 76,40 74,50 2,55
    Petkim 5,21 5,12 1,76
    Pegasus 77,80 76,50 1,70
    Tüpraş 102,00 100,90 1,09
    TAV Havalimanları 23,66 23,56 0,42
    Alarko GMYO 26,30 26,20 0,38
    Halk GMYO 3,46 3,45 0,29
    Sabancı Holding 11,31 11,28 0,27
    Garanti Bankası 9,23 9,21 0,22
    Halkbank 5,66 5,65 0,18

    Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:

    (BIST 100) En çok düşen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
    Sasa Polyester 36,32 40,34 -9,97
    Albaraka Türk 2,32 2,49 -6,83
    Borusan Mannesmann 32,68 34,98 -6,58
    Enerjisa Enerji 12,41 13,23 -6,20
    Hektaş 29,76 31,58 -5,76
    Alcatel Lucent Teletaş 36,00 37,90 -5,01
    Netaş Telekomünikasyon 33,12 34,50 -4,00
    Verusa Holding 65,80 68,40 -3,80
    Aksa 16,18 16,82 -3,80
    İhlas Gayrimenkul 1,27 1,32 -3,79
    Ford Otosan 203,30 211,20 -3,74
    Alarko Holding 11,43 11,86 -3,63
    Karsan Otomotiv 5,38 5,58 -3,58
    Doğuş Otomotiv 37,70 39,08 -3,53
    Şekerbank 1,43 1,48 -3,38
    Eczacıbaşı İlaç 7,81 8,08 -3,34
    Mavi Giyim 52,60 54,40 -3,31
    İş GMYO 2,38 2,46 -3,25
    Tofaş Oto Fabrikası 37,62 38,88 -3,24
    Özak GMYO 5,40 5,58 -3,23

    Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:

    Sektör Endeksleri Son Fiyatı Günlük Değişim
    BIST KOBİ SANAYİ 5.241 -2,22
    BIST SINAİ 2.669 -1,51
    BIST GIDA, İÇECEK 2.116 -1,27
    BIST TEKSTIL, DERİ 1.144 -2,73
    BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM 2.007 -1,36
    BIST KİMYA, PETROL, PLASTİK 2.110 -0,96
    BIST TAŞ, TOPRAK 2.064 -2,37
    BIST METAL ANA 4.378 -0,84
    BIST METAL EŞYA, MAKİNA 4.191 -2,46
    BIST MADENCİLİK 1.907 -1,73
    BIST HİZMETLER 1.197 -1,66
    BIST ELEKTRİK 100 -2,72
    BIST ULAŞTIRMA 1.725 -0,05
    BIST TURİZM 366 -2,93
    BIST TİCARET 3.441 -1,30
    BIST İLETİŞİM 411 -2,11
    BIST SPOR 920 -1,80
    BIST İNŞAAT 1.559 -1,95
    BIST MALİ 1.605 -1,34
    BIST BANKA 1.414 -0,46
    BIST SİGORTA 6.574 -1,67
    BIST FİN. KİRA., FAKTORİNG 1.451 2,32
    BIST HOLDİNG VE YATIRIM 1.431 -1,81
    BIST GAYRİMENKUL YAT. ORT. 715 -2,67
    BIST TEKNOLOJİ 2.052 -2,39
    BIST BİLİŞİM 949 -3,02
    BIST MENKUL KIYMET YAT. ORT. 1.283 -1,48

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    Haberler Ekonomi 23 Şubat Salı borsada en fazla kazandıran hisse senetleri hangileri oldu?