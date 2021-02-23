Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde değer kazanan 14 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) Değer kazanan 14 hisse
|Son Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Gübre Fabrikaları
|83,25
|78,35
|6,25
|Brisa
|32,18
|30,44
|5,72
|Otokar
|410,10
|392,60
|4,46
|Net Holding
|4,62
|4,49
|2,90
|Kartonsan
|76,40
|74,50
|2,55
|Petkim
|5,21
|5,12
|1,76
|Pegasus
|77,80
|76,50
|1,70
|Tüpraş
|102,00
|100,90
|1,09
|TAV Havalimanları
|23,66
|23,56
|0,42
|Alarko GMYO
|26,30
|26,20
|0,38
|Halk GMYO
|3,46
|3,45
|0,29
|Sabancı Holding
|11,31
|11,28
|0,27
|Garanti Bankası
|9,23
|9,21
|0,22
|Halkbank
|5,66
|5,65
|0,18
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok düşen ilk 20
|Son Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Sasa Polyester
|36,32
|40,34
|-9,97
|Albaraka Türk
|2,32
|2,49
|-6,83
|Borusan Mannesmann
|32,68
|34,98
|-6,58
|Enerjisa Enerji
|12,41
|13,23
|-6,20
|Hektaş
|29,76
|31,58
|-5,76
|Alcatel Lucent Teletaş
|36,00
|37,90
|-5,01
|Netaş Telekomünikasyon
|33,12
|34,50
|-4,00
|Verusa Holding
|65,80
|68,40
|-3,80
|Aksa
|16,18
|16,82
|-3,80
|İhlas Gayrimenkul
|1,27
|1,32
|-3,79
|Ford Otosan
|203,30
|211,20
|-3,74
|Alarko Holding
|11,43
|11,86
|-3,63
|Karsan Otomotiv
|5,38
|5,58
|-3,58
|Doğuş Otomotiv
|37,70
|39,08
|-3,53
|Şekerbank
|1,43
|1,48
|-3,38
|Eczacıbaşı İlaç
|7,81
|8,08
|-3,34
|Mavi Giyim
|52,60
|54,40
|-3,31
|İş GMYO
|2,38
|2,46
|-3,25
|Tofaş Oto Fabrikası
|37,62
|38,88
|-3,24
|Özak GMYO
|5,40
|5,58
|-3,23
Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:
|Sektör Endeksleri
|Son Fiyatı
|Günlük Değişim
|BIST KOBİ SANAYİ
|5.241
|-2,22
|BIST SINAİ
|2.669
|-1,51
|BIST GIDA, İÇECEK
|2.116
|-1,27
|BIST TEKSTIL, DERİ
|1.144
|-2,73
|BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM
|2.007
|-1,36
|BIST KİMYA, PETROL, PLASTİK
|2.110
|-0,96
|BIST TAŞ, TOPRAK
|2.064
|-2,37
|BIST METAL ANA
|4.378
|-0,84
|BIST METAL EŞYA, MAKİNA
|4.191
|-2,46
|BIST MADENCİLİK
|1.907
|-1,73
|BIST HİZMETLER
|1.197
|-1,66
|BIST ELEKTRİK
|100
|-2,72
|BIST ULAŞTIRMA
|1.725
|-0,05
|BIST TURİZM
|366
|-2,93
|BIST TİCARET
|3.441
|-1,30
|BIST İLETİŞİM
|411
|-2,11
|BIST SPOR
|920
|-1,80
|BIST İNŞAAT
|1.559
|-1,95
|BIST MALİ
|1.605
|-1,34
|BIST BANKA
|1.414
|-0,46
|BIST SİGORTA
|6.574
|-1,67
|BIST FİN. KİRA., FAKTORİNG
|1.451
|2,32
|BIST HOLDİNG VE YATIRIM
|1.431
|-1,81
|BIST GAYRİMENKUL YAT. ORT.
|715
|-2,67
|BIST TEKNOLOJİ
|2.052
|-2,39
|BIST BİLİŞİM
|949
|-3,02
|BIST MENKUL KIYMET YAT. ORT.
|1.283
|-1,48