Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde değer kazanan 14 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:

(BIST 100) Değer kazanan 14 hisse Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Gübre Fabrikaları 83,25 78,35 6,25 Brisa 32,18 30,44 5,72 Otokar 410,10 392,60 4,46 Net Holding 4,62 4,49 2,90 Kartonsan 76,40 74,50 2,55 Petkim 5,21 5,12 1,76 Pegasus 77,80 76,50 1,70 Tüpraş 102,00 100,90 1,09 TAV Havalimanları 23,66 23,56 0,42 Alarko GMYO 26,30 26,20 0,38 Halk GMYO 3,46 3,45 0,29 Sabancı Holding 11,31 11,28 0,27 Garanti Bankası 9,23 9,21 0,22 Halkbank 5,66 5,65 0,18

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok düşen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Sasa Polyester 36,32 40,34 -9,97 Albaraka Türk 2,32 2,49 -6,83 Borusan Mannesmann 32,68 34,98 -6,58 Enerjisa Enerji 12,41 13,23 -6,20 Hektaş 29,76 31,58 -5,76 Alcatel Lucent Teletaş 36,00 37,90 -5,01 Netaş Telekomünikasyon 33,12 34,50 -4,00 Verusa Holding 65,80 68,40 -3,80 Aksa 16,18 16,82 -3,80 İhlas Gayrimenkul 1,27 1,32 -3,79 Ford Otosan 203,30 211,20 -3,74 Alarko Holding 11,43 11,86 -3,63 Karsan Otomotiv 5,38 5,58 -3,58 Doğuş Otomotiv 37,70 39,08 -3,53 Şekerbank 1,43 1,48 -3,38 Eczacıbaşı İlaç 7,81 8,08 -3,34 Mavi Giyim 52,60 54,40 -3,31 İş GMYO 2,38 2,46 -3,25 Tofaş Oto Fabrikası 37,62 38,88 -3,24 Özak GMYO 5,40 5,58 -3,23

Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle: