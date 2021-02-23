TESLA HİSSELERİNDE AYLARDIR YAŞANAN EN SERT DÜŞÜŞ

Eylül ayından sonraki en büyük düşüşünü yaşayan Tesla, daha önce bilançosuna 1,5 milyar dolar değerinde Bitcoin eklemişti. Analistlerin değerlendirmelerine göre hisselerdeki düşüş, Musk'ın haftasonu Bitcoin ve Ethereum'un değerinin üzerinde olduğunu söylemesinden kaynaklandı.