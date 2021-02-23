Takvim

Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Ekonomi
    • 23.02.2021 12:23
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 23.02.2021 12:29
    ABONE OL

    hisselerinde sert düşüş! bir günde 15,2 milyar dolar kaybetti

    Son günlerde kripto para piyasalarındaki etkisiyle dillerden düşmeyen , hisselerindeki sert düşüş sonrasında 15,2 milyar dolar kaybederek dünyanın en zenginleri listesindeki birinciliği CEO'su 'a kaptırdı. İki milyarder Ocak ayından bu yana birincilik koltuğunu birbirinden alıp geri veriyor. Ocak ayına kadar Jeff Bezos birinciliği 3 yıldır aralıksız elinde tutuyordu. Bitcoin'de dün yüzde 10'u aşan düşüşlerin de Tesla hisselerinin gerilemesinde etkili olmuş olabileceği düşünülüyor.

    Tesla hisselerinde Eylül 2020'den bu yana en sert düşüş

    Kripto para piyasalarındaki etkisiyle çok konuşulan Elon Musk, Tesla hisselerinde pazartesi günü yaşanan düşüş sonrasında 15,2 milyar dolar kaybederek dünyanın en zengin insanları sıralamasında ikinci sıraya geriledi.

    TESLA HİSSELERİNDE AYLARDIR YAŞANAN EN SERT DÜŞÜŞ
    Eylül ayından sonraki en büyük düşüşünü yaşayan Tesla, daha önce bilançosuna 1,5 milyar dolar değerinde Bitcoin eklemişti. Analistlerin değerlendirmelerine göre hisselerdeki düşüş, Musk'ın haftasonu Bitcoin ve Ethereum'un değerinin üzerinde olduğunu söylemesinden kaynaklandı.

    CNBC'de yer alan habere göre, Tesla hisseleri pazartesi günü yüzde 8,55 oranında değer kaybetti. Böylelikle yüzde 10,34'lük kaybın yaşandığı 23 Eylül 2020'den bu yana en büyük düşüş görüldü.

        YERİNİ BEZOS'A KAPTIRDI
        Musk pazartesi günü Twitter'dan yaptığı bir paylaşımda ise şirketin Model Y SUV aracının rafa kaldırıldığını söylemişti.

        Elon Musk, hisselerdeki düşüş sonrasında Bloomberg Milyarderler Endeksi'nde birinci sırayı Jeff Bezos'a bıraktı. İki milyarder Ocak ayından bu yana birincilik koltuğunu birbirinden alıp geri veriyor. Ocak ayına kadar Jeff Bezos birinciliği 3 yıldır aralıksız elinde tutuyordu.



        Bitcoin'de dün yüzde 10'u aşan düşüşlerin de Tesla hisselerinin gerilemesinde etkili olmuş olabileceği düşünülüyor.



        Wedbush Securities şirketi analisti Daniel Ives, hafta sonu yaptığı açıklamada, şirketin 2020'nin tamamında Bitcoin yatırımlarından elde ettiği kârın, elektrikli araç satışından daha çok olduğunu belirtti.

        TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
        Haberler Ekonomi Tesla hisselerinde sert düşüş! Elon Musk bir günde 15,2 milyar dolar kaybetti