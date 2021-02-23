Kripto para piyasalarındaki etkisiyle çok konuşulan Elon Musk, Tesla hisselerinde pazartesi günü yaşanan düşüş sonrasında 15,2 milyar dolar kaybederek dünyanın en zengin insanları sıralamasında ikinci sıraya geriledi.
TESLA HİSSELERİNDE AYLARDIR YAŞANAN EN SERT DÜŞÜŞ
Eylül ayından sonraki en büyük düşüşünü yaşayan Tesla, daha önce bilançosuna 1,5 milyar dolar değerinde Bitcoin eklemişti. Analistlerin değerlendirmelerine göre hisselerdeki düşüş, Musk'ın haftasonu Bitcoin ve Ethereum'un değerinin üzerinde olduğunu söylemesinden kaynaklandı.
CNBC'de yer alan habere göre, Tesla hisseleri pazartesi günü yüzde 8,55 oranında değer kaybetti. Böylelikle yüzde 10,34'lük kaybın yaşandığı 23 Eylül 2020'den bu yana en büyük düşüş görüldü.