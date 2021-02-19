Takvim

Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Ekonomi
    • 19.02.2021 16:30
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 19.02.2021 16:30
    ABONE OL

    5.000 TL destekle iş imkanı! Türkiye’nin her yerinde geçerli! Almak için bunları yapmayı unutmayın…

    İş sahibi olmak isteyenler vatandaşlar için birçok imkan sunulmaya devam ediyor. Gerekli şartları yerine getiren kişiler 5.000 TL destek alarak iş sahibi olabiliyor. “” olarak belirtilen destekten 2020 yılında binlerce kişi faydalanmıştı. T.C. Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından sürü sahipleri ve çiftçilere maddi destekte bulunulmuştu. Çoban istihdam desteği adı verilen bu sistemde hayvan sahiplerinin sürü yöneticisi istihdam etmeleri karşılığında devlet tarafından hibe yapılıyor. Peki çoban desteği kimler alabilir? şartları nelerdir?

    takvim.com.tr
    5.000 TL destekle iş imkanı! Türkiye’nin her yerinde geçerli! Almak için bunları yapmayı unutmayın…

    T.C. Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından sürü sahipleri ve çiftçilere maddi destekler sürüyor. 2020 yılında binlerce kişiye "Çoban desteği" verilmişti. 10 Nisan 2020 tarihinde ödenen desteklerden binlerce kişi faydalanabilmişti. Hayvan çiftliklerinin sahibi hayvanların bakımı için sertifikalı çoban görevlendirdiği zaman görevli için devletten destekleme ödemesi alınabiliyor. Peki çoban desteği nasıl alınır?

    Çoban istihdam desteğinin koşulları

    Devlet tarafından verilen çoban istihdam desteğinden yararlanmak isteyen çiftçiler öncelikli olarak devletin verdiği eğitim programına katılması ve bu programda başarılı olması gerekmektedir. Kursu tamamlayan çiftçilere sertifika verilmektedir. Destekten faydalanacak kişilerden istenilen belgelerden biri olan bu sertifikaya sahip olmayan kişiler destekten yararlanma hakkına da sahip olamamaktadır.

    Ayrıca belirlenen şartlar şu şekildedir:

    Destek almak isteyen çiftçilerin en az 200 anaç küçükbaş hayvanı olmalıdır.

    Çiftçilere ait olan hayvanların TÜRKVET'e kayıtlı olması gerekir.

    Destek alacak işletme TGK'ya en az 6 aydır prim ödemesi yapmalıdır.

    Hayvanların bulunduğu köyde beraber olarak otlatılması gerekir. Çobanlar en az 200 hayvana çobanlık etmelidir.

    Bir işletme sadece bir çoban için destekten yararlanabilmektedir.

    Çoban istihdam desteğinden faydalanamayacak olanlar

    Fiili olarak çobanlık yapmayan sadece TGK'ya primini yatıran kişiler

    SGK primini tam yatırmayan kişiler

    Farklı bir işletmede çalışan ve çobanlık yapmayan kişiler

    Muhtarlar

    Emekliler

    18 yaş altında bulunanlar destekten yararlanamamaktadır.

        Çoban istihdam destek tutarı ve ödeme zamanı

        Gerekli şartları yerine getiren kişilere Ziraat ve Orman Bakanlığı tarafından destek verilmektedir. Kişilere verilen destekler yıllık olarak verilir. Bu destekten yararlanacak kişilerin bulundukları illere başvurarak detaylı bilgi almaları mümkündür. Kişilere yapılan destek ödemesi 5.000 TL'dir.

        Çoban istihdam desteğine müracaat nasıl yapılır?

        Çoban istihdam desteği almak isteyen kişilerin başvuruları ile beraber bazı belgeleri eksiksiz olarak ilgili merkezlere teslim etmesi gerekir.

        Gerekli belgeler şu şekildedir:

        İşletme sahibine ait başvuru dilekçesi

        Çoban ve işletme sahibine ait kimlik fotokopisi

        Çobana ait sertifika

        Çobana ait iş sözleşmesi örneği

        Sürünün bulunduğu bölgede muhtardan alınacak muvafakatname

        İşletme sahibi ya da eşinden alınan taahhütname

        Çobana ait hizmet döküm belgesi
        Yukarıda belirtilen belgeleri ilgili merkezlere teslim eden kişilerin başvuruları kontrol edildikten sonra uygun olunması halinde o kişilere destek verilmektedir. Verilen belgelerde herhangi bir yanlışlık ve eksiklik olması halinde kişilerin başvuruları geçerli sayılmamaktadır.

        Sürü yöneticisi sertifikası nasıl alınır?

        Çobanlar için Halk Eğitim Merkezlerinde eğitimler verilmektedir.

        Bu eğitimlere katılan kişiler eğitim sonunda sertifika almaktadır. Bu sertifika çoban desteğinden yararlanmak isteyenler için geçerlidir. 104 saat süren kursta:

        Emekli olmayan kişilere,

        Okuma yazmayı bilen kişilere,

        Sigortasız olanlara,

        Çobanlık yapmaya aday kişilere dersler verilmektedir. Bu eğitimlerde kişilere verilen dersler şu şekildedir:

            Beslenme hastalıkları

            Barınak bilgileri

            Küçükbaş hayvan bilgileri

            Keçi ve koyun hayvan bakımları

            Sürü güvenliği

            Merada hayvan bakımı

            Küçükbaş hayvanları düzene sokma
            GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

            GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
            Haberler Ekonomi 5.000 TL destekle iş imkanı! Türkiye’nin her yerinde geçerli! Almak için bunları yapmayı unutmayın…