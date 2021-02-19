5.000 TL destekle iş imkanı! Türkiye’nin her yerinde geçerli! Almak için bunları yapmayı unutmayın…

T.C. Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından sürü sahipleri ve çiftçilere maddi destekler sürüyor. 2020 yılında binlerce kişiye "Çoban desteği" verilmişti. 10 Nisan 2020 tarihinde ödenen desteklerden binlerce kişi faydalanabilmişti. Hayvan çiftliklerinin sahibi hayvanların bakımı için sertifikalı çoban görevlendirdiği zaman görevli için devletten destekleme ödemesi alınabiliyor. Peki çoban desteği nasıl alınır?
Çoban istihdam desteğinin koşulları
Devlet tarafından verilen çoban istihdam desteğinden yararlanmak isteyen çiftçiler öncelikli olarak devletin verdiği eğitim programına katılması ve bu programda başarılı olması gerekmektedir. Kursu tamamlayan çiftçilere sertifika verilmektedir. Destekten faydalanacak kişilerden istenilen belgelerden biri olan bu sertifikaya sahip olmayan kişiler destekten yararlanma hakkına da sahip olamamaktadır.
Ayrıca belirlenen şartlar şu şekildedir:
Destek almak isteyen çiftçilerin en az 200 anaç küçükbaş hayvanı olmalıdır.
Çiftçilere ait olan hayvanların TÜRKVET'e kayıtlı olması gerekir.
Destek alacak işletme TGK'ya en az 6 aydır prim ödemesi yapmalıdır.
Hayvanların bulunduğu köyde beraber olarak otlatılması gerekir. Çobanlar en az 200 hayvana çobanlık etmelidir.
Bir işletme sadece bir çoban için destekten yararlanabilmektedir.
Çoban istihdam desteğinden faydalanamayacak olanlar
Fiili olarak çobanlık yapmayan sadece TGK'ya primini yatıran kişiler
SGK primini tam yatırmayan kişiler
Farklı bir işletmede çalışan ve çobanlık yapmayan kişiler
Muhtarlar
Emekliler
18 yaş altında bulunanlar destekten yararlanamamaktadır.