5.000 TL destekle iş imkanı! Türkiye’nin her yerinde geçerli! Almak için bunları yapmayı unutmayın…

Çoban istihdam destek tutarı ve ödeme zamanı

Gerekli şartları yerine getiren kişilere Ziraat ve Orman Bakanlığı tarafından destek verilmektedir. Kişilere verilen destekler yıllık olarak verilir. Bu destekten yararlanacak kişilerin bulundukları illere başvurarak detaylı bilgi almaları mümkündür. Kişilere yapılan destek ödemesi 5.000 TL'dir.

Çoban istihdam desteğine müracaat nasıl yapılır?

Çoban istihdam desteği almak isteyen kişilerin başvuruları ile beraber bazı belgeleri eksiksiz olarak ilgili merkezlere teslim etmesi gerekir.

Gerekli belgeler şu şekildedir:

İşletme sahibine ait başvuru dilekçesi

Çoban ve işletme sahibine ait kimlik fotokopisi