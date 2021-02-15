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    • Ekonomi
    • 15.02.2021 13:42
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    • 15.02.2021 13:44
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    günün ilk yarısında yükseldi! 15 Şubat son durum...

    Son dakika haberi... Günün ilk yarısında 1,19 değer kazanarak 1.556,74 puana yükseldi. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 3,29 ile finansal kiralama, faktoring, en çok gerileyen ise yüzde 0,47 ile spor oldu. Analistler, 'deki ekonomik destek paketine ilişkin gelişmelerin yatırımcıların odağındaki yerini koruduğunu belirtti.

    AA
    Borsadan üst üste yükseliş! 15 Şubat BIST son durum...

    Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 1,19 değer kazanarak 1.556,74 puana yükseldi.

    Günün ilk yarısında yükseliş eğiliminde hareket eden BIST 100 endeksi, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 18,31 puan artışla 1.556,74 seviyesine çıktı. Toplam işlem hacmi 12,3 milyar lira düzeyinde gerçekleşti.

    İlk yarıda bankacılık endeksi yüzde 0,74, holding endeksi yüzde 1,24 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 3,29 ile finansal kiralama, faktoring, en çok gerileyen ise yüzde 0,47 ile spor oldu.

    Güne yükselişle başlayan BIST 100 endeksi döviz kurlarındaki gerilemenin pozitif etkisiyle günün ilk yarısında alıcılı seyrine devam etti.

    Dolar kuru, 6,9588 ile 5 Ağustos 2020'den bu yana en düşük seviyesini gördü.
        Haberler Ekonomi Borsa İstanbul günün ilk yarısında yükseldi! 15 Şubat Borsa İstanbul BIST son durum...