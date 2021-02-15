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    • Ekonomi
    • 15.02.2021 10:12
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    • 15.02.2021 10:12
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    güne nasıl başladı? Borsa yükseldi mi, düştü mü? 15 Şubat 2021 borsa işlem saatleri!

    Haftanın ilk işlem gününde yükselişle başladı. Bugün açılışta endeksi, önceki kapanışa göre 12,68 puan ve yüzde 0,82 değer kazanarak 1.551,12 puana çıktı. Öte yandan bütün sektör endeksleri artarken, en fazla kazandıran yüzde 2,65 ile oldu. Peki, güne nasıl başladı? Borsa yükseldi mi, düştü mü? 15 Şubat 2021 borsa işlem saatleri!

    AA
    Borsa haftaya nasıl başladı? 15 Şubat borsa işlem saatleri!

    Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, haftaya yüzde 0,82 artışla 1.551,12 puandan başladı.

    Açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 12,68 puan ve yüzde 0,82 değer kazanarak 1.551,12 puana çıktı.

    Bankacılık endeksi yüzde 0,96 ve holding endeksi yüzde 0,81 değer kazandı. Bütün sektör endeksleri artarken, en fazla kazandıran yüzde 2,65 ile turizm oldu.

    Cuma günü, satıcılı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,46 değer kaybıyla 1.538,44 puandan tamamladı.

    Analistler, ABD'deki ekonomik destek paketine ilişkin gelişmelerin yatırımcıların odağındaki yerini koruduğunu, Asya borsalarının, Japonya'da açıklanan büyüme verisinin beklentileri aşması sonrası alıcılı seyrettiğini söyledi.

        Bugün yurt içinde konut satışları, tarım ürünleri Üretici Fiyat Endeksi ve ocak ayı merkezi yönetim bütçe dengesi, yurt dışında ise Avro Bölgesi sanayi üretimi ve dış ticaret dengesi verilerinin takip edileceğini bildiren analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 1.570 seviyesinin direnç, 1.525 puanın destek konumunda olduğunu kaydetti.
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        Haberler Ekonomi Borsa güne nasıl başladı? Borsa yükseldi mi, düştü mü? 15 Şubat 2021 borsa işlem saatleri!