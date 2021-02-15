



Bitpanda'nın Türkiye ve MENA Bölgesi Yönetici Direktörü Elbruz Yılmaz da, "Elon Musk'ın patronu olduğu Tesla'nın kripto para birimine yaptığı yatırımla bir kez daha adından söz ettiren Bitcoin, muhtemelen çok yakında 50,000 dolar seviyesine ulaşacak" dedi ve ekledi:

"Bitcoin'in kurumsal yatırımcılar ve hatta geleneksel bankalar için önerilen yatırım stratejilerinin bir parçası haline geldiğine tanıklık ediyoruz.

"Visa ve Mastercard gibi ödeme sistemi devleri de Bitcoin'i sistemlerine entegre etme kararı aldı. Bunun yanında Twitter, bilançosuna Bitcoin eklemeyi değerlendirdiğini açıkladı.