Faizsiz 150.000 TL kredi verilecek: Proje başvuruları birçok şehirde devam ediyor. Köyümde Yaşamak İçin Bir Sürü Nedenim Var adı verilen proje ile binlerce kişiye faizsiz 84 ay vade ile 150 bin TL faizsiz kredi verileceği bildirildi. Söz konusu projenin içeriği hakkında şu ifadelere yer verildi : "Proje; kendi adına küçükbaş hayvan yetiştiriciliği yapan veya daha önce yapmış olanlardan, işletmesinde 6-24 aylık dişi hayvan sayısının asgari 100 adete tamamlanması, kredi süresince (azami 7 yıl) işletmesinde dişi küçükbaş (6-24 ay dişi ) hayvan sayısının 100 baş altına düşmemesi, banka tarafından üretici başına 150.000 TL kredi kullandırılmasını içerir. Proje kapsamında olan koyun ırkları, Kıvırcık, Karacabey Merinosu, Anadolu Merinosu, Orta Anadolu Merinosu ırklarıdır."
KÖYDE YAŞAMAK İÇİN BİR SÜRÜ NEDENİM VAR BAŞVURUSU NEREDEN NASIL YAPILIR?
Köyde yaşamak isteyenleri teşvik etmek amacı ile başlatılan kampanyadan yararlanmak isteyen kişilerin başvuruları 81 il genelinde bulunan Tarım Müdürlükleri şubeleri üzerinden kabul edilecek.
BAŞVURU NASIL YAPILIYOR?
Söz konusu projeye başvuru yapmak için İl ve İlçelerde bulunan Tarım Müdürlüklerine müracaat edebilirsiniz.
PROJENİN İÇERİĞİ NEDİR?
Söz konusu projenin içeriği hakkında şu ifadelere yer verildi : "Proje; kendi adına küçükbaş hayvan yetiştiriciliği yapan veya daha önce yapmış olanlardan, işletmesinde 6-24 aylık dişi hayvan sayısının asgari 100 adete tamamlanması, kredi süresince (azami 7 yıl) işletmesinde dişi küçükbaş (6-24 ay dişi ) hayvan sayısının 100 baş altına düşmemesi, banka tarafından üretici başına 150.000 TL kredi kullandırılmasını içerir. Proje kapsamında olan koyun ırkları, Kıvırcık, Karacabey Merinosu, Anadolu Merinosu, Orta Anadolu Merinosu ırklarıdır."