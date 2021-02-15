Enflasyon önümüzdeki iki ay daha yüksek seyrini sürdürebilir. Buna bağlı faizler yüksek kalmaya devam edecek. Bu dönemde TL varlıklar ilgi görmeye devam edecek. Yatırım kuruluşlarının Türkiye'ye yönelik olumlu beklentileri devam ediyor. JP Morgan, Türkiye için 2020 yılı büyüme beklentisini yüzde 1.1'den yüzde 1.9'a çıkardı.

DOLARDA DÜŞÜŞ



Dolar/TL kuru 7.02 seviyesinde bulunuyor. Yerli yatırımcılar dolar kurunda yükseliş beklerken yabancılar düşüş öngörüyor. Merkez Bankasının paylaştığı 2021 yılı şubat beklenti anketine göre 9 reel sektör, 46 finansal sektör, 3 öğretim üyesi ve 2 diğer profesyonellerden oluşan 60 kişi ortalama olarak kurun 2021 sonunda 7.79 seviyesinde gerçekleşeceğini tahmin ediyor.