Dolar kuru, Naci Ağbal'ın TCMB Başkanı olarak atanmasının ardından başlayan sert düşüşüne kararlı ve sıkı para politikası mesajları ve enflasyonu önceleyen politika setinin uzun vadeli olacağı sinyalleriyle devam ediyor.
Sonuçta doların kaç TL olduğu herkesin ekonomik durumunu yakından ilgilendiriyor. İşte 15 Şubat 2021 Pazartesi günü dolar kaç TL sorusunun cevabı ve dolar ile döviz piyasalarını etkileyen gelişmelerden detaylar...
Doların geçen haftaki hareketliliği vatandaşları merakta bıraktı. Dolar önceki kapanışını 7,0280 liradan yaptı. Dolarda bugün yüzde -0.05 hareketlilik oldu.
DOLAR SATIŞ FİYATI:7,02 TL
DOLAR ALIŞ FİYATI: 7,03 TL
BUGÜN EURO VE STERLIN FİYATLARI NE KADAR OLDU?
Euro önceki kapanışını 8,5288 liradan kapattı. Euro da bugün yüzde 0.11 hareketlilik oldu. Euro ve Sterlin fiyatları koronavirüs teşvik kaynakları, ABD seçimleri gibi küresel piyasalarda yaşanan ekonomik durumlardan etkilenerek güncellenmeye devam ediyor. 15 Şubat 2021 Pazartesi euro kaç lira?
EURO SATIŞ FİYATI: 8,52 TL
EURO ALIŞ FİYATI: 8,54 TL
İngiliz Sterlini önceki kapanışını 9,7623 liradan kapattı. İngiliz Sterlinin de bugün yüzde 0.21 hareketlilik oldu. Peki 15 Şubat 2021 Pazartesi kaç lira?
STERLIN SATIŞ FİYATI: 9,76 TL
STERLIN ALIŞ FİYATI: 9,76 TL
Piyasalarda yılın en iyi fiyatlamaları gerçekleşiyor. Yüksek faiz çekim gücü oluştururken dolar/TL kuru 7.02 seviyesine geriledi. 'Sıkı para politikası' ile faizin cazibesi sürecektir. Piyasalarda faizlerin yüksek seyri nedeniyle yılın en iyi fiyatlamaları yaşanıyor. TL varlıklar yabancılar için fırsat yaratınca dolar satıp TL'ye geçtiler. Sıcak para girişi başladı. Risk primi 288 seviyesine geriledi. Dış piyasalardaki düşük faiz ve bol likiditenin etkisi ile iyimserlik korunuyor.