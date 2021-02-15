ŞUBEYE GİTMENİZE GEREK YOK!

Halkbank kredisine başvurmak için illa bankaya ya da şubeye gitmeniz gerekmiyor. Halkbank kredi başvurunuzu ATM'den ya da internetten yapabilirsiniz. İsterseniz Halkbank mobil uygulamasından isterseniz de Halkbank'ın internet sitesinden krediye başvurabilirsiniz.

HALKBANK KREDİ BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Devlet bankalarından olan Halkbank, emekli müşterilerine nakit desteği vermek ve ekonomik anlamda rahat etmelerini sağlamak için kredi verdiğini duyurdu. Emekli müşterilerine özel sunduğu bu kredi fırsatının en avantajlı yönü ise, yüzde 0 faiz oranıyla kredi veriyor olması oldu. Halkbank'ın emeklilere yüzde 0 faizle verdiği kredinin ödeme planı ve taksit tutarı da müşteriden müşteriye göre değişiklik gösteriyor.

Halkbank'tan çekmek istediğiniz kredi tutarını seçtikten sonra Halkbank'a başvuru yaparak kredinizi alabilirsiniz. Halkbank kredi başvuru nasıl yapılır? Halkbank kredi başvurusunda bulunmak için emekli maaşınızı Halkbank'tan alıyor olmanız yeterli. Eğer emekli maaşınızı Halkbank'tan almıyorsanız emekli maaşınızı, Halkbank'a taşımanız durumunda Halkbank'ın sağladığı yüzde 0 faiz oranlı krediyi kullanabiliyorsunuz.

Ayrıca emekli maaşınızı Halkbank'a taşıdığınız zaman daha pek çok kredi fırsatı ve ikramiyeden yararlanabilirsiniz. Halkbank, emekli müşterilerine özel birçok kredi kampanyası sunuyor. Halkbank'ın kredi fırsatlarından yararlanmak ve yüzde 0 faizle verdiği 10 bin TL krediyi kullanmak için Halkbank maaş müşterisi olmanız yeterlidir.