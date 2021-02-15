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    • Ekonomi
    • 15.02.2021 13:49
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    • 15.02.2021 13:49
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    ATM'den anında alın! 'tan emeklilere müjde geldi: li 384 TL taksitle 10.000 TL kredi imkanı!

    'tan nakit ihtiyacı olan emeklilere kredi müjdesi verildi. Halkbank 'si' kampanyası kapsamında 384 TL taksitle 'ye kadar ihtiyaç kredisi imkanı sağlıyor. Vatandaşlar yüzde imkanıyla bu krediden faydalanabilecek. Ayrıca Halkbank kredisine başvurmak için illa bankaya ya da şubeye gitmeniz gerekmiyor. Başvurunuzu ATM’den ya da internetten yapabilirsiniz. Peki, başvuru şartları nelerdir? nasıl yapılır?

    takvim.com.tr
    Halkbank'tan 0 faizli 10.000 TL kredi müjdesi!

    ihtiyaç kredisi almak isteyen vatandaşlar için birçok banka kampanya düzenliyor. Kamu bankaları da uygun faiz oranlarıyla krediler sunmaya devam ediyor. Halkbank'tan gelen bilgiye göre; emeklilere 384 TL taksitle 10 bin TL'ye kadar kredi verilebiliyor. Mutlu Emekli İhtiyaç Kredisi başvuruları internet üzerinden de yapılabiliyor.

    HALKBANK MUTLU EMEKLİ İHTİYAÇ KREDİSİ NEDİR?

    Mutlu Emekli İhtiyaç Kredisi HalkBank'tan maaş alan ve maaşını taşımayı taahhüt eden müşterilerine özel 100 bin TL'ye kadar sunulan kredi paketidir.

    ŞUBEYE GİTMENİZE GEREK YOK!

    Halkbank kredisine başvurmak için illa bankaya ya da şubeye gitmeniz gerekmiyor. Halkbank kredi başvurunuzu ATM'den ya da internetten yapabilirsiniz. İsterseniz Halkbank mobil uygulamasından isterseniz de Halkbank'ın internet sitesinden krediye başvurabilirsiniz.

    HALKBANK KREDİ BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

    Devlet bankalarından olan Halkbank, emekli müşterilerine nakit desteği vermek ve ekonomik anlamda rahat etmelerini sağlamak için kredi verdiğini duyurdu. Emekli müşterilerine özel sunduğu bu kredi fırsatının en avantajlı yönü ise, yüzde 0 faiz oranıyla kredi veriyor olması oldu. Halkbank'ın emeklilere yüzde 0 faizle verdiği kredinin ödeme planı ve taksit tutarı da müşteriden müşteriye göre değişiklik gösteriyor.

    Halkbank'tan çekmek istediğiniz kredi tutarını seçtikten sonra Halkbank'a başvuru yaparak kredinizi alabilirsiniz. Halkbank kredi başvuru nasıl yapılır? Halkbank kredi başvurusunda bulunmak için emekli maaşınızı Halkbank'tan alıyor olmanız yeterli. Eğer emekli maaşınızı Halkbank'tan almıyorsanız emekli maaşınızı, Halkbank'a taşımanız durumunda Halkbank'ın sağladığı yüzde 0 faiz oranlı krediyi kullanabiliyorsunuz.

    Ayrıca emekli maaşınızı Halkbank'a taşıdığınız zaman daha pek çok kredi fırsatı ve ikramiyeden yararlanabilirsiniz. Halkbank, emekli müşterilerine özel birçok kredi kampanyası sunuyor. Halkbank'ın kredi fırsatlarından yararlanmak ve yüzde 0 faizle verdiği 10 bin TL krediyi kullanmak için Halkbank maaş müşterisi olmanız yeterlidir.

        HALKBANK MUTLU EMEKLİ İHTİYAÇ KREDİSİ GERİ ÖDEME SEÇENEKLERİ!

        HalkBank Mutlu Emekli İhtiyaç Kredisi paketi kapsamında krediyi kullanan müşterilerine 5 farklı şekilde ödeme planı oluşturabiliyor. İşte kredi için sunulan geri ödeme seçenekleri;

        * Aylık eşit taksitli,

        * Artan taksitli,

        * Azalan taksitli,

        * 3 ayda bir eşit taksitli,

        Serbest ödemeli olarak yapabilirsiniz.

        HALKBANK MUTLU EMEKLİ İHTİYAÇ KREDİSİ BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

        HalkBank'ın internet sitesi üzerinden yapılan açıklama şöyle;

        * Yıllık toplam maliyet oranı; faiz, tahsis ücreti ve vergileri kapsamakta olup örnek vade ve tutar üzerinden hesaplanmıştır.

        * Tahsis ücretine %5 Banka Sigorta Muamele Vergisi (BSMV) dahil edilmiştir.

        * Kredi faiz oranları; Bankamızdan en az kredi taksit tutarı kadar Açık Hesap açtırmayı, kredi kartı başvurusu yapmayı, en az iki adet otomatik ödeme talimatı vermeyi, Hayat Sigortası yaptırmayı ve İnternet/Mobil/Dialog üyeliklerinden en az bir tanesini yaptırmayı talep eden müşterilerimiz için geçerlidir.

        İlgili ürünleri bulunmayan veya başvuru talep etmeyen müşterilerimiz için; tahsis ücretli faiz oranı %1,66, tahsis ücretsiz faiz oranı ise %1,71 olarak uygulanacaktır.

        (Hayat sigortası primi, müşterinin yaşı, cinsiyeti ve kredi tutarına bağlı olarak değişmekte olup, 15.000 TL 36 ay vadeli kredi kullanan 35 yaşında erkek müşteri için bir yıllık sigorta primi 46,97 TL' dir.)

        * Halkbank, gerektiğinde kredi şartlarında değişiklik yapma ve kredi kullandırımını durdurma hakkını saklı tutar.
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        Haberler Ekonomi ATM'den anında alın! Halkbank'tan emeklilere müjde geldi: 0 faizli 384 TL taksitle 10.000 TL kredi imkanı!