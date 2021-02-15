15 Şubat Pazartesi borsada en fazla kazandıran hisse senetleri hangileri oldu?

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok yükselen ilk 20
|Son Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Verusa Holding
|66,65
|60,60
|9,98
|Sasa Polyester
|37,24
|34,42
|8,19
|Pınar Süt
|28,12
|26,36
|6,68
|Brisa
|28,42
|26,84
|5,89
|Aksa
|16,81
|15,98
|5,19
|Gözde Girişim
|7,42
|7,08
|4,80
|Pegasus
|74,45
|71,45
|4,20
|Akiş GMYO
|3,78
|3,63
|4,13
|Ege Gübre
|242,00
|232,40
|4,13
|Deva Holding
|33,00
|31,70
|4,10
|Alarko GMYO
|27,30
|26,30
|3,80
|Anadolu Grubu Holding
|30,64
|29,58
|3,58
|Türk Traktör
|210,80
|204,40
|3,13
|Enerjisa Enerji
|12,55
|12,20
|2,87
|Türk Hava Yolları
|12,32
|12,00
|2,67
|Tekfen Holding
|17,97
|17,51
|2,63
|TAV Havalimanları
|22,68
|22,12
|2,53
|Karsan Otomotiv
|5,06
|4,94
|2,43
|Özak GMYO
|5,66
|5,53
|2,35
|Koza Madencilik
|18,74
|18,32
|2,29
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde değer kaybeden 10 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) Değer kaybeden 10 hisse
|Son Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Bursa Çimento
|4,79
|4,95
|-3,29
|Coca Cola İçecek
|78,5
|79,6
|-1,38
|Yataş
|17,16
|17,36
|-1,15
|Aygaz
|17,17
|17,37
|-1,15
|Doğan Holding
|3,55
|3,58
|-0,84
|Aksa Enerji
|11,35
|11,4
|-0,44
|Migros Ticaret
|43,28
|43,46
|-0,41
|Konya Çimento
|1518
|1523,1
|-0,33
|Halk GMYO
|3,62
|3,63
|-0,28
|Mavi Giyim
|52,8
|52,9
|-0,19
Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:
|Şehir Endeksleri
|Son Fiyatı
|Günlük Değişim
|BIST ADANA
|11.156
|7,58
|BIST ANKARA
|2.490
|1,40
|BIST ANTALYA
|3.217
|3,05
|BIST BALIKESİR
|2.727
|-0,15
|BIST BURSA
|3.997
|0,67
|BIST DENIZLI
|3.281
|1,88
|BIST ISTANBUL
|1.696
|1,32
|BIST IZMIR
|4.019
|1,31
|BIST KAYSERI
|11.165
|2,09
|BIST KOCAELI
|3.873
|1,82
|BIST KONYA
|4.527
|0,89
|BIST TEKIRDAĞ
|12.332
|3,28