15 Şubat Pazartesi borsada en fazla kazandıran hisse senetleri hangileri oldu?

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Verusa Holding 66,65 60,60 9,98 Sasa Polyester 37,24 34,42 8,19 Pınar Süt 28,12 26,36 6,68 Brisa 28,42 26,84 5,89 Aksa 16,81 15,98 5,19 Gözde Girişim 7,42 7,08 4,80 Pegasus 74,45 71,45 4,20 Akiş GMYO 3,78 3,63 4,13 Ege Gübre 242,00 232,40 4,13 Deva Holding 33,00 31,70 4,10 Alarko GMYO 27,30 26,30 3,80 Anadolu Grubu Holding 30,64 29,58 3,58 Türk Traktör 210,80 204,40 3,13 Enerjisa Enerji 12,55 12,20 2,87 Türk Hava Yolları 12,32 12,00 2,67 Tekfen Holding 17,97 17,51 2,63 TAV Havalimanları 22,68 22,12 2,53 Karsan Otomotiv 5,06 4,94 2,43 Özak GMYO 5,66 5,53 2,35 Koza Madencilik 18,74 18,32 2,29

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde değer kaybeden 10 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:

(BIST 100) Değer kaybeden 10 hisse Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Bursa Çimento 4,79 4,95 -3,29 Coca Cola İçecek 78,5 79,6 -1,38 Yataş 17,16 17,36 -1,15 Aygaz 17,17 17,37 -1,15 Doğan Holding 3,55 3,58 -0,84 Aksa Enerji 11,35 11,4 -0,44 Migros Ticaret 43,28 43,46 -0,41 Konya Çimento 1518 1523,1 -0,33 Halk GMYO 3,62 3,63 -0,28 Mavi Giyim 52,8 52,9 -0,19

Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle: