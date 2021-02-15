15 Şubat 2021 BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar hangileri oldu?

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları Cigna Sağlık Hay. ve Em. Borç. Araç. EYF 0,011281 0,15 Fiba Em. ve Hay. Borç. Araç. Gr. EYF 0,034225 0,13 AvivaSA Em. ve Hay. Özel Sek. Borç. Araç. EYF 0,024374 0,13 Cigna Sağlık Hay. ve Em. K.B.A. Gr. EYF 0,021154 0,12 BNP Paribas Cardif Em. B.A. Gr. EYF 0,035210 0,12 Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları AvivaSA Em. ve Hay. Birinci Fon Sepeti EYF 0,010071 0,15 AvivaSA Em. ve Hay. İkinci Fon Sepeti EYF 0,010077 0,13 AvivaSA Em. ve Hay. Üçüncü Fon Sepeti EYF 0,010016 0,07 Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi AvivaSA Em. ve Hay. Teknoloji Sektörü Yab. Değ. EYF 0,046027 0,56 Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar VEM Turkcell Çalış. Yön. Pera 1 Değiş. Grup EYF 0,020543 0,45 Fiba Em. ve Hay. Perform Portföy Değ. EYF 0,013708 0,27 Allianz Yaşam ve Em. Ata Fin. Din. Değ. Gr. EYF 0,024433 0,23 Allianz Yaşam ve Em. Din. Değ. EYF 0,027865 0,18 AvivaSA Em. ve Hay. Katılım Katkı EYF 0,016372 0,17 Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları Anadolu Hayat Em. Katılım Stand. EYF 0,028335 0,11 AvivaSA Em. ve Hay. Katılım Stand. EYF 0,020441 0,11 Katılım Em. ve Hay. Kamu Kira Sert. Katılım EYF 0,013439 0,10 Allianz Yaşam ve Em. Katılım Stand. EYF 0,018462 0,08 Fiba Em. ve Hay. Katılım Stand. EYF 0,018605 0,04 Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası NN Hay. Em. Para Piyasası EYF 0,073285 0,14 BNP Paribas Cardif Em. Bir. Para Piyasası EYF 0,072251 0,14 MetLife Em. ve Hay. Para Piyasası EYF 0,028833 0,14 Axa Hayat ve Em. Para Piyasası EYF 0,026104 0,14 AvivaSA Em. Ve Hay. İki. Para Piyasası EYF 0,068307 0,14

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri yüzde 1,70 ile "BNP Paribas Cardif Em. Altın EYF", yüzde 1,69 ile "NN Hay. Em. Altın EYF" ve "Allianz Yaşam ve Em. Altın EYF" oldu.

BES fonları içinde günün en fazla kaybettiren 10 fonu şöyle: