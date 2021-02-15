HANGİ İŞLEMLER YAPILABİLİR?

CEPTETEB İnternet Şubesinden yapabileceğin temel işlemler; kolayca hesap açabilir ve kapatabilirsin. USD, EUR, GBP veya altın alıp, satabilirsin. Dilediğin Banka Hesabına ya da kendi hesapların arasında Para Transferi yapabilir, para transferlerin ve ödemelerin için talimat oluşturabilirsin. Fatura ve Vergi ödemelerini gerçekleştirebilir, faturasız telefon hatlarına TL yükleyebilirsin.

Tüm banka kredi kartı borçlarını ödeyebilir, bankacılık ürün ve işlemlerin ile ilgili her türlü ayarı Kontrol Paneli' nden kolayca değiştirebilir, kişisel bilgilerini güncelleyebilirsin.