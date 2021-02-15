Bankaların çalışma saatleri koronavirüs pandemisi nedeniyle değişiklik gösterebiliyor. Çeşitli işlemlerini tamamlamak için şubelere gidecek olan vatandaşlar sabah saatleriyle birlikte konu hakkında araştırmalarını hızlandırdı. Peki, TEB saat kaçta açılıyor ve kapanıyor? İşte TEB 2021 çalışma saatleri...
TEB 2021 ÇALIŞMA SAATLERİ
"Değerli Müşterimiz, Şubelerimiz 03.12.2020 tarihi itibariyla hafta içi her gün 10.00 - 12.30 ve 13.30 - 16.00 saatleri arasında hizmet verecektir."
CEPTETEB NEDİR?
CEPTETEB, tüm bankacılık işlemlerini internet, mobil, Destek Merkezi ve ATM gibi dijital kanallar aracılığı ile mümkün olan en basit ve en hızlı hali ile sunan, TEB'in yeni nesil dijital bankacılık platformudur.
HANGİ İŞLEMLER YAPILABİLİR?
CEPTETEB İnternet Şubesinden yapabileceğin temel işlemler; kolayca hesap açabilir ve kapatabilirsin. USD, EUR, GBP veya altın alıp, satabilirsin. Dilediğin Banka Hesabına ya da kendi hesapların arasında Para Transferi yapabilir, para transferlerin ve ödemelerin için talimat oluşturabilirsin. Fatura ve Vergi ödemelerini gerçekleştirebilir, faturasız telefon hatlarına TL yükleyebilirsin.
Tüm banka kredi kartı borçlarını ödeyebilir, bankacılık ürün ve işlemlerin ile ilgili her türlü ayarı Kontrol Paneli' nden kolayca değiştirebilir, kişisel bilgilerini güncelleyebilirsin.