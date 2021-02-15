Ticaret Bakan Yardımcısı Rıza Tuna Turagay, Ege Maden İhracatçıları Birliği tarafından Ticaret Bakanlığının koordinasyonu ve desteğiyle Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Katar, Kuveyt, Bahreyn ve Umman pazarlarına yönelik oluşturulan, "Orta Doğu Ülkeleri Sanal Doğal Taş Ticaret Heyeti"nin çevrim içi açılış toplantısına katıldı.
Turagay, konuşmasına, Irak'ın Gara bölgesinde terör örgütü PKK tarafından şehit edilen 13 Türk vatandaşına rahmet dileyerek başladı.
"İŞLENMİŞ DOĞAL TAŞ İHRACATI 7 MİLYAR DOLARI BULDU"
Yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) etkilerine karşın doğal taş sektörünün büyük başarı yakaladığını aktaran Turagay, "İşlenmiş doğal taş ihracatı salgın döneminde yüzde 7 artarak milyar doları buldu. Bu aslında sektörün bu dönemde nasıl çalıştığını, nasıl pazar çeşitlenmesi yapmaya çalıştığını ortaya koyuyor." ifadelerini kullandı.
DÜNYADAKİ REZERVİN 3'TE 1'İNDEN FAZLASI TÜRKİYE'DE
Orta Doğu ülkelerinin gelecek dönemin parlayan yıldızı olduğunu kaydeden Turagay, "Katar'da Dünya Kupası düzenlenecek. Diğer Orta Doğu ülkeleri de aynı şekilde büyük yatırımlar yapacak. Buralarda pazar payımızı daha da artırmamız lazım." diye konuştu.
Turagay, ABD'ye doğal taş ihracatının geçen yıl yüzde 14 artarak, ihracatta 300 milyon doların üstüne çıkıldığını da aktardı. Dünyanın mermer rezervinin 3'te 1'inden fazlasının Türkiye'de bulunduğunu hatırlatan Turagay, bir çok ülkede Türk mermerinin kullandığını dile getirdi.