DÜNYADAKİ REZERVİN 3'TE 1'İNDEN FAZLASI TÜRKİYE'DE

Orta Doğu ülkelerinin gelecek dönemin parlayan yıldızı olduğunu kaydeden Turagay, "Katar'da Dünya Kupası düzenlenecek. Diğer Orta Doğu ülkeleri de aynı şekilde büyük yatırımlar yapacak. Buralarda pazar payımızı daha da artırmamız lazım." diye konuştu.

Turagay, ABD'ye doğal taş ihracatının geçen yıl yüzde 14 artarak, ihracatta 300 milyon doların üstüne çıkıldığını da aktardı. Dünyanın mermer rezervinin 3'te 1'inden fazlasının Türkiye'de bulunduğunu hatırlatan Turagay, bir çok ülkede Türk mermerinin kullandığını dile getirdi.