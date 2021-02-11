Pekcan, destekler için Şanlıurfa'dan da 15 bin 842 esnafın başvuruda bulunduğunu ve 14 milyon 300 bin liralık ödeme gerçekleştirildiğini bildirdi.

Bakan Pekcan, ciro kaybı desteğine ilişkin olarak da şunları ifade etti:

"Geçtiğimiz haftalarda yine Sayın Cumhurbaşkanımızın açıkladığı üzere özellikle pandemi döneminde en çok etkilenen kafe ve restoranlara yönelik, ciroları 3 milyon lira ve altı olan işletmelere yönelik 2020 yılında 2019'a nazaran yüzde 50 ve üzerinde ciro kaybı olan işletmelerin ciro kayıplarının yüzde 3'ü oranında kendilerine destek verilecek. Bu da minimum 2 bin lira maksimum 40 bin lira olacak. Hazine ve Maliye Bakanlığımızın bu yönde çalışmaları tamamlandı. Çoğu işletmenin 40 bin lira destek alacağını öngörüyoruz. İnşallah en kısa zamanda ödemeleri gerçekleştireceğiz."