Ciro kaybı desteği başvurusu ne zaman, nasıl ve nereden yapılır? 40 bin TL esnafa ciro kaybı desteği başvuru şartları neler? Sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla araştırılan bilgiler arasında yer alıyor. Koronavirüs salgınından dolayı ekonomik olarak zorluk çeken esnaf vatandaşlar rahat bir nefes alacak. Peki Ciro kaybı desteği hangi sektörleri kapsıyor? İşte merak edilen tüm bilgiler…
CİRO KAYBI DESTEĞİ NE KADAR?
Ciro kaybı desteği, tek seferde ödenmek üzere 2 bin liradan az ve 40 bin liradan fazla olmamak kaydıyla 2020'deki ciroların 2019'daki cirolara göre azalan tutarının yüzde 3'ü esas alınarak verilecek.
CİRO KAYBI DESTEĞİ BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?
Ciro kaybı desteğine ilişkin başvuru süresi ile diğer usul ve esaslar Ticaret Bakanlığınca belirlenecek. Destek ödemeleri için E-devlet üzerinden başvuru alınması bekleniyor. Başvuruların ardından yapılacak değerlendirme süreci ile birlikte ödemelerin kısa sürede vatandaşların hesabına yatırılması bekleniyor.
HANGİ SEKTÖRLER YARARLANACAK?
Bu destekten 2019'da ya da öncesinde başladığı işine devam eden ve 27 Ocak 2021 itibariyle faal mükellefiyeti bulunan, 2019'da cirosu 3 milyon lira ve altında olup söz konusu yıldaki cirosuna oranla 2020'deki cirosu yüzde 50 ve üzeri azalan işletmeler faydalanacak.