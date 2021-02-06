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    • Ekonomi
    • 06.02.2021 17:15
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    • 06.02.2021 17:15
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    , ? Binlerce kişinin merakla ve heyecanla beklediği haber geldi. Esnafa verilecek "ciro kaybı desteği" Resmi Gazete’de yayınlandı ve hemen incelenmeye başlandı. Koronavirüs salgınından dolayı olumsuz etkilenen esnaf vatandaşlar için sunulan bu destek 40 bin TL’yi aşmayacak. Peki ? İşte detaylar…

    takvim.com.tr
    Ciro kaybı desteği başvurusu ne zaman, nasıl ve nereden yapılır?

    Ciro kaybı desteği başvurusu ne zaman, nasıl ve nereden yapılır? 40 bin TL esnafa ciro kaybı desteği başvuru şartları neler? Sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla araştırılan bilgiler arasında yer alıyor. Koronavirüs salgınından dolayı ekonomik olarak zorluk çeken esnaf vatandaşlar rahat bir nefes alacak. Peki Ciro kaybı desteği hangi sektörleri kapsıyor? İşte merak edilen tüm bilgiler…

    CİRO KAYBI DESTEĞİ NE KADAR?

    Ciro kaybı desteği, tek seferde ödenmek üzere 2 bin liradan az ve 40 bin liradan fazla olmamak kaydıyla 2020'deki ciroların 2019'daki cirolara göre azalan tutarının yüzde 3'ü esas alınarak verilecek.

    CİRO KAYBI DESTEĞİ BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

    Ciro kaybı desteğine ilişkin başvuru süresi ile diğer usul ve esaslar Ticaret Bakanlığınca belirlenecek. Destek ödemeleri için E-devlet üzerinden başvuru alınması bekleniyor. Başvuruların ardından yapılacak değerlendirme süreci ile birlikte ödemelerin kısa sürede vatandaşların hesabına yatırılması bekleniyor.

    HANGİ SEKTÖRLER YARARLANACAK?

    Bu destekten 2019'da ya da öncesinde başladığı işine devam eden ve 27 Ocak 2021 itibariyle faal mükellefiyeti bulunan, 2019'da cirosu 3 milyon lira ve altında olup söz konusu yıldaki cirosuna oranla 2020'deki cirosu yüzde 50 ve üzeri azalan işletmeler faydalanacak.

        Ciro kaybı desteği, tek seferde ödenmek üzere 2 bin liradan az ve 40 bin liradan fazla olmamak kaydıyla 2020'deki ciroların 2019'daki cirolara göre azalan tutarının yüzde 3'ü esas alınarak verilecek.

        2019 VE 2020 DÖNEMLERİNE İLİŞKİN VERİLEN BEYANNAMELER DİKKAT ALINMAYACAK

        İşletme cirolarının tespitinde 27 Ocak itibarıyla 2019 ve 2020'deki vergilendirme dönemlerine ilişkin olarak verilen Katma Değer Vergisi beyannameleri esas alınacak.

        Söz konusu tarihten sonra 2019 ve 2020 dönemlerine ilişkin verilen beyannameler, ciro hesaplamasında dikkatte alınmayacak.

        Fazla veya yersiz ödendiği tespit edilen ciro kaybı desteği ödemeleri, 21/7/1953 tarihli ve 6183 Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun Hükümleri uyarınca vergi daireleri tarafından tahsil edilecek.

        Ciro kaybı desteğine ilişkin başvuru süresi ile diğer usul ve esaslar Ticaret Bakanlığınca belirlenecek.
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        Haberler Ekonomi Ciro kaybı desteği başvurusu ne zaman, nasıl ve nereden yapılır? 40 bin TL esnafa ciro kaybı desteği başvuru şartları neler?