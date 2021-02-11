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    • Ekonomi
    • 11.02.2021 14:43
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    • 11.02.2021 14:43
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    Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'ndan veriliyor! 20.000 TL’ye varan sosyal yardım imkanı geliyor…

    ndan müjdeli haberler gelmeye devam ediyor. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı her ay ihtiyaç sahiplerine ödeme yapıyor. Bu anlamda kimsenin bilmediği yardımlarda olabiliyor. İşsiz kalan vatandaşlar olduğu gibi gelirleri dibe vuran vatandaşlar da hayatlarını idame etmek oldukça fazla çaba içerisine girmiş durumda. Bakanlık tarafından verilen aile yardımları, sağlık yardımları, eğitim ödemeleri, özel amaçlı sunulan destek ödemeleri, yaşlı ve engelliler için verilen yardım ödemeleri kapsamında destekler yapılıyor. Peki her ay veya iki ayda bir ödenen sosyal yardımlar hangileridir?

    takvim.com.tr
    20.000 TL’ye varan sosyal yardım imkanı geliyor…

    Aile çalışma ve sosyal hizmetler bakanlığından müjdeli haberler gelmeye devam ediyor. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından ihtiyaç sahibi ailelere çok sayıda başlık altında sosyal yardım verilmeye tam gaz devam ediliyor. Sosyal yardımlar konusunda oldukça aktif bir çalışma gerçekleştiren Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı belirlenen şartları taşıyan herkesi yardımlardan yararlandırıyor. Peki kimlere hangi sosyal yardım ödemeleri yapılıyor? Sosyal yardım alabilmek için hangi şartları taşımak gerekiyor?

    Aile çalışma ve sosyal hizmetler bakanlığı tarafından verilen yardımlar

    Bu zorlu günlerde Aile çalışma ve sosyal hizmetler bakanlığı tarafından verilen yardımlar hız kesmeden devam ediyor. Yardımlar belli oldu.

    Gıda yardımları

    Aile çalışma ve sosyal hizmetler bakanlığı tarafından en çok verilen yardımlardan bir tanesi gıda yardımları olurken en çok ramazan ve kurban gibi dini bayramlarda verilmeye özen gösteriliyor. Kişilerin temel giyim ve gıda gibi ihtiyaçlarının karşılanması için başvuru şartlarını yerine getiren herkesin başvuru yapması gerekir. Kaymakamlıklara bağlı sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakıfları ile başvurular yapılırken başvuracak kişilerin 18 yaşını doldurmuş olması gerekir. Haneye giren gelir miktarından hanedeki kişi başına asgari ücretin üçte birinin altında düşmesi şartı ile yardımlar verilir.

        Barınma yardımları

        İnsanların yaşamlarına devam edemeyecekleri kadar eski, bakımsız ve sağlıksız olan evlerin bakım ve onarımları için verilen desteklerdir. Muhtaç durumda olan aileler için prefabrik ev yapımından, betonarme ev yapımlarına kadar birçok alanda destekler sunulur. Doğal afet süreçlerinde ev eşyası alımı gibi destekler de sunulur. Kaymakamlıklara bağlı sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakıfları ile başvurular yapılırken başvuracak kişilerin 18 yaşını doldurmuş olması gerekir. Haneye giren gelir miktarından hanedeki kişi başına asgari ücretin üçte birinin altında düşmesi şartı ile yardımlar verilir.

        Yardım için şartlar var!

        Bakanlığın yardımlarından faydalanmak için ailenin kişi başında düşen gelirin asgari ücretin 3'te 1'inden az olması gerekiyor. Bu desteklerin yanı sıra barınma yardımı kapsamında bakanlı 20 bin TL'ye kadar yardımda bulunuyor. Eşi vefat eden kadınlara ise 375 TL aylık maddi yardım yapılıyor.
        Bakanlık tarafından verilen diğer yardımlar arasında iki ayda bir çocuklara verilen 150 TL'lik yardım ile doğum yapan annelere doğum yardımı yapılıyor. 15 Mayısıs 2015 tarihinden sonra doğan çocuklardan bir çocuk varsa 300, iki çocuk varsa 400, üç çocuk ve üzeri için ise 600 TL yardım yapılıyor.

        Bu yardımların dışında elektrik yardımı da yapılıyor. Hane içerisinde yaşayan 3 kişiye aylık olarak 100kWh tüketim hakkı tanınıyor. Ailede 2 kişi varsa bu sayı 75 kWh olarak hesaplanıyor.
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        Haberler Ekonomi Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'ndan veriliyor! 20.000 TL’ye varan sosyal yardım imkanı geliyor…