Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'ndan veriliyor! 20.000 TL’ye varan sosyal yardım imkanı geliyor…

Gıda yardımları

Aile çalışma ve sosyal hizmetler bakanlığı tarafından en çok verilen yardımlardan bir tanesi gıda yardımları olurken en çok ramazan ve kurban gibi dini bayramlarda verilmeye özen gösteriliyor. Kişilerin temel giyim ve gıda gibi ihtiyaçlarının karşılanması için başvuru şartlarını yerine getiren herkesin başvuru yapması gerekir. Kaymakamlıklara bağlı sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakıfları ile başvurular yapılırken başvuracak kişilerin 18 yaşını doldurmuş olması gerekir. Haneye giren gelir miktarından hanedeki kişi başına asgari ücretin üçte birinin altında düşmesi şartı ile yardımlar verilir.