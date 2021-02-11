Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'ndan veriliyor! 20.000 TL’ye varan sosyal yardım imkanı geliyor…

Aile çalışma ve sosyal hizmetler bakanlığından müjdeli haberler gelmeye devam ediyor. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından ihtiyaç sahibi ailelere çok sayıda başlık altında sosyal yardım verilmeye tam gaz devam ediliyor. Sosyal yardımlar konusunda oldukça aktif bir çalışma gerçekleştiren Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı belirlenen şartları taşıyan herkesi yardımlardan yararlandırıyor. Peki kimlere hangi sosyal yardım ödemeleri yapılıyor? Sosyal yardım alabilmek için hangi şartları taşımak gerekiyor?
Aile çalışma ve sosyal hizmetler bakanlığı tarafından verilen yardımlar
Bu zorlu günlerde Aile çalışma ve sosyal hizmetler bakanlığı tarafından verilen yardımlar hız kesmeden devam ediyor. Yardımlar belli oldu.
Gıda yardımları
Aile çalışma ve sosyal hizmetler bakanlığı tarafından en çok verilen yardımlardan bir tanesi gıda yardımları olurken en çok ramazan ve kurban gibi dini bayramlarda verilmeye özen gösteriliyor. Kişilerin temel giyim ve gıda gibi ihtiyaçlarının karşılanması için başvuru şartlarını yerine getiren herkesin başvuru yapması gerekir. Kaymakamlıklara bağlı sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakıfları ile başvurular yapılırken başvuracak kişilerin 18 yaşını doldurmuş olması gerekir. Haneye giren gelir miktarından hanedeki kişi başına asgari ücretin üçte birinin altında düşmesi şartı ile yardımlar verilir.