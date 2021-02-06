Takvim

Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Ekonomi
    • 06.02.2021 08:55
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 06.02.2021 08:55
    ABONE OL

    SON DAKİKA: İşletmelere verilecek "ciro kaybı desteği" 'de! Kimler yararlanacak ne kadar olacak?

    Yiyecek ve içecek sektöründeki işletmelere yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını dolayısıyla verilecek "ciro kaybı desteği" 'de yayımlandı. Ciro kaybı desteği, tek seferde ödenmek üzere 2 bin liradan az ve 40 bin liradan fazla olmamak kaydıyla 2020'deki ciroların 2019'daki cirolara göre azalan tutarının yüzde 3'ü esas alınarak verilecek. Ciro kaybı desteğine ilişkin başvuru süresi ile diğer usul ve esaslar nca belirlenecek.

    AA
    Ciro kaybı desteği Resmi Gazete'de

    Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre, ciro kaybı desteği Ticaret Bakanlığı bütçesine konulacak ödenekten karşılanacak.

    Bu destekten 2019'da ya da öncesinde başladığı işine devam eden ve 27 Ocak 2021 itibariyle faal mükellefiyeti bulunan, 2019'da cirosu 3 milyon lira ve altında olup söz konusu yıldaki cirosuna oranla 2020'deki cirosu yüzde 50 ve üzeri azalan işletmeler faydalanacak.

    Ciro kaybı desteği, tek seferde ödenmek üzere 2 bin liradan az ve 40 bin liradan fazla olmamak kaydıyla 2020'deki ciroların 2019'daki cirolara göre azalan tutarının yüzde 3'ü esas alınarak verilecek.


        2019 VE 2020 DÖNEMLERİNE İLİŞKİN VERİLEN BEYANNAMELER DİKKAT ALINMAYACAK
        İşletme cirolarının tespitinde 27 Ocak itibarıyla 2019 ve 2020'deki vergilendirme dönemlerine ilişkin olarak verilen Katma Değer Vergisi beyannameleri esas alınacak.

        Söz konusu tarihten sonra 2019 ve 2020 dönemlerine ilişkin verilen beyannameler, ciro hesaplamasında dikkatte alınmayacak.

        Fazla veya yersiz ödendiği tespit edilen ciro kaybı desteği ödemeleri, 21/7/1953 tarihli ve 6183 Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun Hükümleri uyarınca vergi daireleri tarafından tahsil edilecek.

        Ciro kaybı desteğine ilişkin başvuru süresi ile diğer usul ve esaslar Ticaret Bakanlığınca belirlenecek.

        TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
        Haberler Ekonomi SON DAKİKA: İşletmelere verilecek "ciro kaybı desteği" Resmi Gazete'de! Kimler yararlanacak ne kadar olacak?