Ciro kaybı yaşayan esnafa ödenecek destek ile ilgili ayrıntılar belli oldu: Esnafa 40 bin TL

Yaklaşık 200 bin restoran, lokanta, kafeyi doğrudan ilgilendiren yeni destek paketinin ayrıntıları netleşti. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan karara göre "ciro kaybı desteği" tek seferde verilecek. Destek 2 bin liradan az ve 40 bin liradan fazla olmamak üzere Ticaret Bakanlığı bütçesine konulacak ödenekten karşılanacak.

İşletme cirolarının tespitinde 27 Ocak itibarıyla 2019-2020'deki vergilendirme dönemlerine ilişkin olarak verilen KDV beyannameleri esas alınacak. Bu tarihten sonra verilen beyannameler ciro hesaplamasında dikkate alınmayacak. Bir defada ödenmek üzere 2 bin liradan az ve 40 bin liradan fazla olmamak kaydıyla geçen yılki ciroların 2019'daki cirolara göre azalan tutarının yüzde 3'ü esas alınarak verilecek.

Bu destekten 2019'da ya da öncesinde başladığı işine devam eden ve 27 Ocak itibariyle faal mükellefiyeti bulunan, 2019'da cirosu 3 milyon lira ve altında olup söz konusu yıldaki cirosuna oranla geçen yılki cirosu yüzde 50 ve üzeri azalan işletmeler faydalanacak.