Borsa günün ilk yarısında yükseldi! | İşte 11 Şubat BIST 100 son durum

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,68 değer kazanarak 1.557,64 puana yükseldi.
Günün ilk yarısında yükseliş eğiliminde hareket eden BIST 100 endeksi, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 10,53 puan artışla 1.557,64 seviyesine çıktı. Toplam işlem hacmi 10,5 milyar lira düzeyinde gerçekleşti.
İlk yarıda bankacılık endeksi yüzde 0,46 değer kaybederken, holding endeksi yüzde 1,54 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 2,76 ile metal eşya, makina, en çok gerileyen ise yüzde 1,06 ile ticaret oldu.