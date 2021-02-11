Borsa günün ilk yarısında yükseldi! | İşte 11 Şubat BIST 100 son durum

İlk yarıda bankacılık endeksi yüzde 0,46 değer kaybederken, holding endeksi yüzde 1,54 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 2,76 ile metal eşya, makina, en çok gerileyen ise yüzde 1,06 ile ticaret oldu.