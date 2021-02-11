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    • Ekonomi
    • 11.02.2021 13:40
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    • 11.02.2021 13:44
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    Kadrolu KHK'lı i! Zam, yüzdelik dilim, tayin, görev tanımı, promosyon ücretleri ne kadar olacak?

    2017 senesinde Kanun Hükmünde Kararname ile kadroya alınan taşeron işçiler 2021 senesi TİS görüşmeleri ile ilk kez önerilerini masaya sunacaklar. Taşeron işçileri temsilen masada Konfederasyonu yer alacak. Hükümet ismine ise toplu iş sözleşmesi görüşmelerine Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı katılacak. 2021 TİS masasında yer alacak en ehemmiyetli başlık ücret zammı olacak. Ücret zam oranı hakkında çok rakamda değerlendirme olsa da temennilerin dışında. Burada referans alınacak veriler asgari ücret zammı ve emekli ile memurlara verilen zamlar, enflasyon oranları olacak. İşte zam, yüzdelik dilim, tayin, görev tanımı, promosyon ücretleri detayları...

    takvim.com.tr
    Kadrolu KHK'lı 2021 taşeron işçi TİS tarihi! Zam, yüzdelik dilim, tayin...

    Kamu kurumlarında çalışan kadrolu KHK'lı taşeron işçilerin 2021 yılı maaş zam oranları belli olacak. 2021 TİS görüşmeleri ile belli olacak maaş zam oranları için hem görüşmelerin başlaması hemde alınacak kararlar merak ediliyor. Asgari ücret zam oranı, memur zam oranı, emekli zam oranlarının belli olmasının taşeron işçilerin maaş zam oranlarına dair tüm ayrıntılar ve masada olan öneriler haberimizde.

    İLK AÇIKLAMA BEKLENİYOR - 2021 TAŞERON İŞÇİ TİS TARİHİ

    Geçtiğimiz haftalarda Hak İş Sendikası Başkanı Ahmet Arslan katılmış olduğu bir etkinlik sonrası yaptığı açıklamasında 2021 toplu iş sözleşmesi görüşmelerine değindi. Görüşmelerin uzun bir maraton olacağı ipuçlarını veren Arslan, bu sürecin birkça ay bulabileceğini ifade etti. Bu açıklama kapsamında 2021 TİS görüşmelerinin en az 2 aylık bir süreci kapsaması bekleniyor.


    MAAŞ ZAMMI, ASGARİ ÜCRET YÜZDELİK DİLİM, PROMOSYON ZAMMI, TAYYİN HAKKI, EK ÖDEMELER, GÖREV TANIMI

    2021 TİS masasında yer alacak en önemli başlık maaş zammı olacak. Maaş zam oranı hakkında çok sayıda değerlendirme olsa da beklentilerin dışında bir zam gelmesi de muhtemel. Burada referans alınacak veriler asgari ücret zammı ve emekli ile memurlara verilen zamlar, enflasyon oranları olacak. Masada yer alacak bir diğer konu yüzdelik dilim ile ek zam meselesi.

        Yargı kararları taşeron işçilerin elini güçlendiriyor. Bunun dışında görev tanımı yapılması ve işçilerin görevlerinin dışında kullanılmasının engellenmesi de konuşulacak konulardan. Aile birliği adına en önemli düzenlemelerden birisinin de tayin hakkı konusunda olması bekleniyor. Çalışma Bakanlığı'nın tayin konusunda nasıl bir çalışma yapacağı, Türk İş Sendikasının nasıl bir teklifle bulunacağı ise merak konusu.

        TAŞERON İŞÇİLERE SEYYANEN ZAM MI GELİYOR?

        Bilindiği üzere kadroya dahil edilen taşeron işçilerin maaşlarına yapılacak zam oranı o dönem Çalışma Bakanlığı tarafından ilan edilen sözleşme ile belirlenmişti.

        Kadro sonrası uygulamaya giren ve halen geçerli olan söz konusu sözleşme kapsamında taşeron işçilerin maaşlarına her 6 aylık zam dönemlerinde yüzde 4 oranında zam yapılması öngörüldü. Enflasyon oranlarının altında zam alan taşeron işçilerin alım güçleri bu süreçte düştü.

        İŞTE O TEKLİF

        Söz alan Kayseri Milletvekili Dursun Ataş, 696 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile kamuya geçen taşeron işçilerin maaş mağduriyetini gündeme getirdi. Ataş yaptığı açıklamada 900 bin işçinin KHK ile kamuya alındığını , ancak geçiş sonrası maaşlarda ciddi derecede kayıplar yaşandığını söyledi.

        Ataş, "20/11/2017 tarihli 696 sayılı KHK'yle kamuda taşeron yöntemiyle çalışan 900 bin işçi devlet kadrolarına veya kamuya ait şirketlere işçi statüsünde geçiş yapmıştır. Bu düzenlemeyle geçiş yapan işçilerin ücretleri 31/10/2020 tarihine kadar altı ayda bir sadece yüzde 4 zam gelecek şekilde belirlenmiştir. " dedi.

            ÇALIŞMA BAKANI SELÇUK'TAN TAŞERON AÇIKLAMASI

            Geçtiğimiz günlerde, Hak İş Sendikası tarafından gelen iş kolu düzenlemesi taleplerine değinen Çalışma Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk bu tartışmaları sona erdirdi. Bakan Selçuk işkolu tartışmasına ilişkin konuşmaısında "Zaten o kararname mayısta yürürlüğe girdi. Sendikalar da o zaman bir şey söylemedi, kısmen uygulamaya girdi. Şimdi niye kamuda uygulanmasın, bizim öyle bir beklentimiz yok" ifadelerini kullandı.

            TAŞERON İŞÇİYE NE KADAR SEYYANEN ZAM ÖNERİLDİ?

            2018 enflasyonu: Yüzde 20,30

            2019 enflasyonu: Yüzde 11,84

            2020 enflasyonu: 9 aylık enflasyon: Yüzde 11,75.

            İşçiler ise yüzde 24 maaş zammı aldı. Teklife göre işçilerin yüzde 19 civarında seyyanen zam alması istendi. Bu da asgari ücret alan bir 4/D'li işçinin en az 443 TL seyyanen zam alması demek. (Seyyanen zam, TİS zam oranına ek olarak kayıpların giderilmesi için istenen ek zam)

            KENDİ İŞKOLLARINA TESCİL EDİLECEK

            "Tek işyerinde, tek sendika" uygulaması nedeniyle yaklaşık 700 bin üyesi bulunan Hak-İş'in 200 bin üyesi de başka sendikalara geçecek. Hak-İş Başkanı Mahmut Arslan, taşeron işçilerin kadroya alınması konusunda verdikleri desteği anımsatarak, "Bizim örgütlediğimiz, sendikal hak kazandırdığımız, toplu sözleşme hakkı elde ettiğimiz 200 bin işçi, kanun zoruyla başka sendikalara geçirilmiş olacak. Bu düzeltilmeli" dedi.

            Her işyerinde, kendi alanında çalışanların ilgili iş kolundaki sendikaya üye olmasını önerdiklerini anlatan Arslan, konuyu iki hafta önce Başkan Erdoğan'la da paylaştıklarını söyledi. Arslan, kamu toplu sözleşmelerinin konfederasyonlarla yürütülmesi nedeniyle bunun sorun teşkil etmeyeceğini belirtti.

                TOPLU SÖZLEŞMEYE DÂHİL OLUYORLAR

                Taşerondan kadroya geçen çalışanlarla ilgili süreç, 2017 sonunda çıkarılan 696 sayılı Kanun Hükmünde Kararname'yle başladı. Kararnameyle, kamu idarelerinin yanı sıra, belediye ve bağlı kuruluşlarında alt işveren işçisi olarak çalışanlar kadroya alındı. Ancak işçilerin toplu sözleşme ve sendika süreçlerinde kademeli bir geçiş öngörüldü.

                GERİYE DÖNÜK İNCELEME YAPILMAMALI

                Arslan, kısa çalışma uygulamasının salgın döneminde işletme ve özellikle işçilerin gelire kavuşması için denetimsiz olarak beyanname üzerinden bağlandığını anımsatarak, gelinen aşamada geriye dönük incelemelerin yapıldığını, bazı işletmelerin ve işçilerin kısa çalışmadan yararlanamayacağı yönünde belirlemeler yapılması halinde iade taleplerinin gündeme gelebileceğini vurguladı. Arslan, bu durumun işletmeler açısından sıkıntı doğurabileceğini söyledi.

                'GÜVENCELİ ESNEKLİĞE' DESTEK

                Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk'un, yeni sürüm istihdam paketinde yer alan esnek çalışmayı değerlendiren Arslan, "güvenceli esnekliğe" destek verdiklerini söyledi. Arslan, "Z kuşağı kısmi çalışmaya sıcak. Kadınlar bu konuda istekli olabilir. Ancak bütün bunlar bütüncül yaklaşım içinde değerlendirilmeli. Kıdem dâhil her türlü hak korunmalı. Hak kayıplarına yol açılmamalı" dedi.
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                Haberler Ekonomi Kadrolu KHK'lı 2021 taşeron işçi TİS tarihi! Zam, yüzdelik dilim, tayin, görev tanımı, promosyon ücretleri ne kadar olacak?