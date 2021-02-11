Kamu kurumlarında çalışan kadrolu KHK'lı taşeron işçilerin 2021 yılı maaş zam oranları belli olacak. 2021 TİS görüşmeleri ile belli olacak maaş zam oranları için hem görüşmelerin başlaması hemde alınacak kararlar merak ediliyor. Asgari ücret zam oranı, memur zam oranı, emekli zam oranlarının belli olmasının taşeron işçilerin maaş zam oranlarına dair tüm ayrıntılar ve masada olan öneriler haberimizde.
İLK AÇIKLAMA BEKLENİYOR - 2021 TAŞERON İŞÇİ TİS TARİHİ
Geçtiğimiz haftalarda Hak İş Sendikası Başkanı Ahmet Arslan katılmış olduğu bir etkinlik sonrası yaptığı açıklamasında 2021 toplu iş sözleşmesi görüşmelerine değindi. Görüşmelerin uzun bir maraton olacağı ipuçlarını veren Arslan, bu sürecin birkça ay bulabileceğini ifade etti. Bu açıklama kapsamında 2021 TİS görüşmelerinin en az 2 aylık bir süreci kapsaması bekleniyor.
MAAŞ ZAMMI, ASGARİ ÜCRET YÜZDELİK DİLİM, PROMOSYON ZAMMI, TAYYİN HAKKI, EK ÖDEMELER, GÖREV TANIMI
2021 TİS masasında yer alacak en önemli başlık maaş zammı olacak. Maaş zam oranı hakkında çok sayıda değerlendirme olsa da beklentilerin dışında bir zam gelmesi de muhtemel. Burada referans alınacak veriler asgari ücret zammı ve emekli ile memurlara verilen zamlar, enflasyon oranları olacak. Masada yer alacak bir diğer konu yüzdelik dilim ile ek zam meselesi.