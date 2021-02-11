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    • Ekonomi
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    • 11.02.2021 09:38
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    bugün ne kadar oldu? Rüzgar tersine döndü! 11 Şubat tam, çeyrek, gram, güncel fiyatları!

    Haftanın dördüncü işlem gününde hakkında son gelişmeler yakından takip ediliyor. Gram, çeyrek, cumhuriyet, , fiyatları küçük ve büyük ölçekte yatırım yapanların gündeminde yer ediniyor. Kapalıçarşı'dan gelen son dakika bilgisine göre, hafta başında yukarı yönlü hamle gösteren altın fiyatlarının anlık olarak bir düşüş eğiliminde olduğu gözleniyor. Peki, gram, çeyrek, cumhuriyet, 22 ayar bilezik, yarım altın fiyatları ne kadar oldu? İşte detaylar...

    Altında rüzgar tersine döndü! Düştükçe düşüyor...

    Yatırımlarını altından yana gerçekleştiren binlerce vatandaş fiyatlardaki düşüşle beraber yatırımlarına yön vermek üzere altın fiyatlarından gelen canlı ve güncel rakamları takip ediyor. Gram altın fiyatı, dolar kurunda ve altının ons fiyatında yaşanan hareketlilik sonrasında hafta başında yukarı yönlü hamle göstermişti.

    Haftanın dördüncü işlem gününde altın fiyatları yeniden düşüşe geçti. Altının gram fiyatı an itibarıyla 416 lira seviyesinde. Aynı dakikalarda ons altının fiyatı ise bin 836 dolar seviyelerinde bulunuyor. Çeyrek altın ise an itibarıyla 701 liradan işleme alınıyor. İşte 11 Şubat 2021 Perşembe altın fiyatları..

    11 ŞUBAT 2021 PERŞEMBE ALTIN FİYATLARI

    Altın fiyatları canlı ve güncel rakamlar şu şekilde;

    22 AYAR BİLEZİK

    ALIŞ: 381,00

    SATIŞ: 384,00

    ATA ALTIN

    ALIŞ: 2.787,00

    SATIŞ: 2.830,00

    CUMHURİYET ALTINI

    ALIŞ: 2.713,00

    SATIŞ: 2.759,00

    TAM ALTIN

    ALIŞ: 2.689,77

    SATIŞ: 2.744,46

    YARIM ALTIN

    ALIŞ: 1.361,00

    SATIŞ: 1.394,00

    ÇEYREK ALTIN

    ALIŞ: 680,00

    SATIŞ: 702,00
        Haberler Ekonomi Altın fiyatları bugün ne kadar oldu? Rüzgar tersine döndü! 11 Şubat tam, çeyrek, gram, yarım altın güncel fiyatları!