Yatırımlarını altından yana gerçekleştiren binlerce vatandaş fiyatlardaki düşüşle beraber yatırımlarına yön vermek üzere altın fiyatlarından gelen canlı ve güncel rakamları takip ediyor. Gram altın fiyatı, dolar kurunda ve altının ons fiyatında yaşanan hareketlilik sonrasında hafta başında yukarı yönlü hamle göstermişti.



Haftanın dördüncü işlem gününde altın fiyatları yeniden düşüşe geçti. Altının gram fiyatı an itibarıyla 416 lira seviyesinde. Aynı dakikalarda ons altının fiyatı ise bin 836 dolar seviyelerinde bulunuyor. Çeyrek altın ise an itibarıyla 701 liradan işleme alınıyor. İşte 11 Şubat 2021 Perşembe altın fiyatları..