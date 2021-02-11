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    • Ekonomi
    • 11.02.2021 13:52
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    • 11.02.2021 13:52
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    11 Şubat borsada en fazla kazandıran hisse senetleri hangileri oldu? , Uluun hisse ve Kartn hisse...

    Son dakika haberi... Borsa istanbul'da günün en fazla kazandıran 20 hisse senedi belli oldu. Buna göre hisse senedi günün ilk yarısında yüzde 8,53 oranında 26,72'den yükselerek işlem gördü. 11 Şubat Perşembe 2021 borsada en fazla kazandıran hisse senetleri hangileri oldu? , Uluun hisse ve Kartn hisse fiyatları ne kadar oldu? İşte detaylar...

    AA
    11 Şubat borsada en fazla kazandıran hisse senetleri!

    Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:

    (BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
    Bera Holding 26,72 24,62 8,53
    Ford Otosan 172,60 161,00 7,20
    Ege Gübre 257,10 242,40 6,06
    Karsan Otomotiv 5,06 4,81 5,20
    Sasa Polyester 31,42 29,96 4,87
    Türk Traktör 193,50 185,40 4,37
    Akiş GMYO 3,85 3,72 3,49
    MLP Sağlık 24,78 23,96 3,42
    Konya Çimento 1.564,80 1.515,80 3,23
    Bursa Çimento 12,64 12,27 3,02
    Doğuş Otomotiv 36,22 35,22 2,84
    Özak GMYO 5,59 5,44 2,76
    Good-Year 9,47 9,22 2,71
    Koç Holding 22,82 22,30 2,33
    Otokar 403,90 394,70 2,33
    Çemtaş 17,70 17,30 2,31
    Doğan Holding 3,59 3,51 2,28
    Albaraka Türk 2,27 2,22 2,25
    Aksa 15,60 15,27 2,16
    Ereğli Demir Çelik 15,35 15,05 1,99

    Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:

    (BIST 100) En çok düşen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
    Şok Marketler 13,14 13,57 -3,17
    Migros Ticaret 44,88 46,00 -2,43
    Bizim Mağazaları 16,34 16,65 -1,86
    Aksa Enerji 11,44 11,63 -1,63
    Halk GMYO 3,63 3,69 -1,63
    Şekerbank 1,45 1,47 -1,36
    Borusan Mannesmann 32,98 33,40 -1,26
    Akçansa 20,46 20,72 -1,25
    Kartonsan 82,90 83,95 -1,25
    Garanti Bankası 10,06 10,18 -1,18
    Anadolu Grubu Holding 29,18 29,52 -1,15
    Emlak Konut GMYO 2,60 2,63 -1,14
    Bim Mağazalar 70,60 71,25 -0,91
    Coca Cola İçecek 75,60 76,25 -0,85
    Deva Holding 30,76 31,00 -0,77
    Torunlar GMYO 4,01 4,04 -0,74
    GSD Holding 2,72 2,74 -0,73
    Kordsa Teknik Tekstil 22,66 22,82 -0,70
    İhlas Gayrimenkul 1,42 1,43 -0,70
    Netaş Telekomünikasyon 33,04 33,24 -0,60

        Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:

        Sektör Endeksleri Son Fiyatı Günlük Değişim
        BIST KOBİ SANAYİ 5.590 0,76
        BIST SINAİ 2.651 1,38
        BIST GIDA, İÇECEK 2.200 -0,02
        BIST TEKSTIL, DERİ 1.093 0,61
        BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM 2.135 -0,48
        BIST KİMYA, PETROL, PLASTİK 2.034 1,33
        BIST TAŞ, TOPRAK 2.156 0,66
        BIST METAL ANA 4.570 1,33
        BIST METAL EŞYA, MAKİNA 3.959 2,87
        BIST MADENCİLİK 1.849 0,42
        BIST HİZMETLER 1.235 -0,11
        BIST ELEKTRİK 102 0,55
        BIST ULAŞTIRMA 1.676 -0,03
        BIST TURİZM 405 0,95
        BIST TİCARET 3.603 -1,12
        BIST İLETİŞİM 427 0,47
        BIST SPOR 968 -0,07
        BIST İNŞAAT 1.621 0,61
        BIST MALİ 1.659 0,49
        BIST BANKA 1.507 -0,52
        BIST SİGORTA 6.810 0,01
        BIST FİN. KİRA., FAKTORİNG 1.188 1,78
        BIST HOLDİNG VE YATIRIM 1.446 1,53
        BIST GAYRİMENKUL YAT. ORT. 760 0,08
        BIST TEKNOLOJİ 2.103 0,20
        BIST BİLİŞİM 951 0,51
        BIST MENKUL KIYMET YAT. ORT. 1.369 -0,30

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        Haberler Ekonomi 11 Şubat borsada en fazla kazandıran hisse senetleri hangileri oldu? BJKAS hisse, Uluun hisse ve Kartn hisse...