Takvim

Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Ekonomi
    • 11.02.2021 10:09
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 11.02.2021 10:09
    ABONE OL

    , düştü mü? 11 Şubat 2021 !

    Haftanın dördüncü işlem gününde yükselişe geçti. () Perşembe gününe yüzde 0.10 artışla 1,548.69 puanda başladı. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 1,92 ile , en çok gerileyen ise yüzde 0,59 ile oldu. Peki, , düştü mü? 11 Şubat 2021 !

    AA
    Borsa güne nasıl başladı? 11 Şubat borsa işlem saatleri!

    Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,10 artışla 1.548,69 puandan başladı.

    Açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 1,58 puan ve yüzde 0,10 değer kazanarak 1.548,69 puana yükseldi.

    Bankacılık endeksi yüzde 0,14 değer kaybederken, holding endeksi yüzde 0,22 yükseliş kaydetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 1,92 ile turizm, en çok gerileyen ise yüzde 0,59 ile madencilik oldu.

    Dün, alıcılı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,20 değer kazancıyla 1.547,11 puandan tamamladı.

    Analistler, ABD'deki ekonomik destek paketine ilişkin gelişmelerin yatırımcıların odağındaki yerini koruduğunu belirterek, küresel pay piyasalarının dünkü kar satışlarının ardından yön arayışında olduğunu söyledi.

        Bugün yurt içinde haftalık para ve banka istatistikleri, yurt dışında ise ABD'de haftalık işsizlik başvurularının takip edileceğini bildiren analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 1.570 seviyesinin direnç, 1.525 puanın destek konumunda olduğunu kaydetti.
        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
        Haberler Ekonomi Borsa güne nasıl başladı? Borsa yükseldi mi, düştü mü? 11 Şubat 2021 borsa işlem saatleri!